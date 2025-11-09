Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Pagājušas 13 dienas kopš dienas, kad divu meitu māmiņa Diāna Bušmane izgāja no savas dzīves vietas Alūksnes novada Ziemera pagastā un vairs neatgriezās. Tagad policija aicina nākt talkā autovadītājus, kuri jaunās sievietes pazušanas dienā, iespējams, pamanījuši viņu uz ceļa.
Pēdas ved līdz ceļam
Kā jau vēstījām iepriekš, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo Diānu Bušmani, dzimušu 2001. gadā. Sieviete 28. oktobrī laika posmā no pulksten 7.30 līdz 16.30 izgāja no savas dzīvesvietas Alūksnes novadā, Ziemeru pagastā, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Policijas paziņojumā minēts, ka sievietei ir garīga rakstura veselības problēmas.
Meklētā ir aptuveni 1,65 metrus gara, kalsnas miesas būves, mati līdz pleciem, violetā tonī, kreisajā vaigā bedrīte. Bija ģērbusies melnā dūnu virsjakā, oranžas krāsas biksēs ar lielu rūtainu rakstu, baltos apavos, ap kaklu gara rūtainā šalle. Valsts policija aicina iedzīvotājus, kuri zina Diānas Bušmanes atrašanās vietu vai var sniegt noderīgu informāciju viņas meklēšanā, sazināties ar policiju pa tālruni 112 vai 64301413.
Sievietes meklēšana turpinās – tagad valsts policija aicina atsaukties vieglo un kravas automašīnu vadītājus, kuri 28. oktobrī laika posmā no pulksten 8.00 līdz 13.00 pārvietojās pa ceļa posmu V384 abos virzienos Ziemeri – Māriņkalns, Ziemeru pagastā, Alūksnes novadā, un, iespējams, redzēja pa ceļa malu ejam Diānu Bušmani.
Bijusi nomākta
Sazinoties ar D. Bušmanes dzīvesbiedru Ivo Puru, viņš pastāstīja, ka ir uztraucies, “sirds ir pilna” un viņš ir gatavs runāt par 28. oktobri un notikumiem, kas, iespējams, sekmēja Diānas pazušanu.
“Ar Diānu esam kopā kopš septembra un plānojām kopīgu nākotni. Diānai nav bijusi viegla dzīve – viņa izņemta no ģimenes, joprojām rit kriminālprocess par vardarbīgiem notikumiem tajā, vēlāk dzīvojusi vairākās audžuģimenēs, arī pašas nodibinātajā ģimenē viegli nav gājis, taču tieši pirms liktenīgā 28. oktobra uzsākta laulības šķiršana, kas visticamāk ietekmēja viņas psiholoģisko stāvokli. Tāpat pašlaik notiek cīņa par bērnu aprūpi starp Diānu un bērnu tēvu, kas viņai kā bērnu mātei nav viegli. Jā, Diānai ir bijuši nomāktības brīži, jālieto medikamenti, taču viņa ir gudra, rīcībspējīga sieviete,” stāsta I. Purs. Bērni pašlaik atrodas pie bērna tēva vecākiem.
Neapmierināts ar policijas darbu
28. oktobrī dzīvesbiedrs viņai vairākkārt zvanījis, bet Diāna neatbildējusi. Viņš izņēmis no bērnudārza Diānas meitu un deviesmājās. Diānas tur nebijis, bet viņas atstātā zīmīte ar dzejas vēstījusi, ka viņa pašlaik jūtas ļoti slikti. Dzīvesdraugs nekavējoties paziņojis par Diānas pazušanu policijai, uzsākta meklēšana, taču pagaidām tā nav vainagojusies ar panākumiem. I. Purs gan ar policijas darbu nav apmierināts, tādēļ iesaistījies pats, uzrunājot speciālistus, kas pārmeklē tuvākās ūdenstilpes, mēģinājis izsekot Diānas iespējamām gaitām pēc kredītkartes izmantošanas, taču diemžēl nesekmīgi, jo dzīvesbiedram kā trešajai personai finanšu iestāde ziņas nesniedz.
Tāpat vīrietis Diānas pazušanas dienā izstaigājis apkārtni, atrodot viņas iespējamās pēdas uz ceļa, kuras tagad, iespējams, pārbauda arī valsts policija. Dzīvesbiedrs izbraukājis arī tuvējos krīzes centrus, sazvanījies ar Diānas māsām, no kurām viena dzīvo ārzemēs, kā arī pārbaudījis citas iespējamās patveršanās vietas, kas viņam zināmas, taču pagaidām nav neviena pavediena par sievietes atrašanās vietu.
“Esmu vērsies arī organizācijā “Bezvests.lv”, lai saņemtu palīdzību pazudušas personas meklēšanā, kā jau organizācija to sola un praktizē, bet līdz šim brīdim neesmu saņēmis atbildi. Vai tas ir normāli?” viņš retoriski jautā. Tāpat I. Purs nav apmierināta ar policijas darbu šajā lietā. “Neredzu pilnīgi nekādu virzību, uzskatu, ka policijai jābūt aktīvākai – cilvēks pazudis jau teju divas nedēļas, bet nav nekādu pavedienu. Arī mani neviens neinformē par lietas virzību, neko papildus nejautā,” stāsta I. Purs.
Cītīga audzēkne
Uztraukušies ir arī daudzi cilvēki, kuri Diānai bijuši līdzās viņas aktīvajās skolas gaitās. D. Bušmane pabeigusi divas mācību programmas – aprūpētāja un virtuves darbinieka arodos – Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā, un viņas skolotāja Dina Avotiņa jauno sievieti raksturo kā cītīgu audzēkni, kura bijusi aktīva arī sabiedriskajā darbībā, dejojusi, rakstījusi dzeju.
D. Avotiņa atzīst, ka visticamāk Diānai pietrūcis atbalsta un padoma laikā, kad vienlaikus samilzušas vairākas neatrisinātas sadzīves problēmas. Ja Diāna, iespējams, lasa šīs rindas, D. Avotiņa aicina vērsties pie viņas, lai kopā mēģinātu visu izrunāt un atrisināt.
Savukārt dzīvesbiedrs I. Purs pauž cerību, ka Diāna patvērusies kādā krīzes centrā, kas, saudzējot jaunās sievietes psiholoģisko veselību, nav sniedzis ziņas par viņas atrašanās vietu.
Vienlaikus tuvinieki neizslēdz, ka Diānas mīklainā prombūtne liek domāt par kāda cilvēka ļaunprātīgiem nolūkiem.
Policija pārbauda dažādas versijas
Sazinoties ar Valsts policiju, tiek uzsvērts, ka šobrīd turpinās aktīvs darbs pazudušās Diānas Bušmanes meklēšanā. “Tiek pārbaudītas dažādas versijas un saņemtā informācija. Meklēšanas pasākumos ir iesaistīts arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, pārmeklēta tuvākā apkārtne un ūdenstilpes, kā arī izmantoti tehniskie līdzekļi. Ja būs nepieciešams, tiks lemts par brīvprātīgo iesaisti,” stāsta Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Vidzemes reģiona pārvaldes jautājumos Zane Vaskāne.
Viņa norāda, ka policija saņem arī iedzīvotāju zvanus ar iespējamu informāciju par personas atrašanās vietu, un katrs šāds signāls tiek pārbaudīts. “Plašākus komentārus šobrīd sniegt nevaram, lai netraucētu izmeklēšanas un meklēšanas darbam. Saprotam, ka, laikam ejot, pieaug sabiedrības satraukums, taču policija aktīvi strādā, lai personu atrastu,” saka Z. Vaskāne.
