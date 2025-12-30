Iebrauc pretējā braukšanas joslā, izraisot sadursmi

29. decembrī pulksten 12.09 Alūksnes novadā, Pededzes pagastā, uz autoceļa Ponkuļi – Kalnapededze vīrietis, vadot transportlīdzekli “Audi”, neņēma vērā ceļa meteoroloģiskos apstākļus, kā rezultātā saslīdēja, iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar sievietes vadītu transportlīdzekli “Škoda”. Kā informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste (Vidzemes reģiona pārvaldes jautājumos) Zane Vaskāne, negadījuma rezultātā bojāti abi transportlīdzekļi, kā arī cieta “Škoda” pasažiere. Uzsākts administratīvais process.
Aizvadītajā diennaktī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēti 69 notikumi, kuros iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības vai kuros fiksēti iespējami noziedzīgi nodarījumi. Reģistrēti 14 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem divos cietušas divas personas.
Ceļu satiksmes uzraudzības jomā pieņemti 113 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tostarp 27 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un pieci par agresīvu braukšanu.
