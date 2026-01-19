Dzērājšoferis Smiltenes novadā ar kravas auto nobrauc no ceļa

18.janvārī plkst. 20.24 Smiltenes novadā, Virešu pagastā, Virešos, uz autoceļa A2, 151. kilometrā, vīrietis, vadot automašīnu “DAF”, kas bija sakabē ar piekabi “Schmitz”, nobrauca no brauktuves, iebrauca tilta margās, tās bojājot, kā arī ar transportlīdzekli nošķērsoja brauktuvi. Transportlīdzekļa vadītājs nogādāts medicīnas iestādē. Jāpiebilst, ka vadītājam konstatēts alkohola reibums — 2,23 promiles izelpā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā.
Valsts policija atkārtoti atgādina, ka transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā būtiski apdraud gan paša vadītāja, gan citu satiksmes dalībnieku drošību. Alkohols samazina reakcijas ātrumu, spēju pieņemt pareizus lēmumus un palielina ceļu satiksmes negadījumu risku. Aicinām ikvienu būt atbildīgam un nesēsties pie stūres reibumā.
17.janvārī plkst. 09.58 Alūksnē, pa Jāņkalna ielu virzienā uz Glikas ielu, vīrietis vadīja transportlīdzekli “Renault”, atrodoties alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā bija 2,22 promiles. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.
