Trešdiena, 19. novembris
Elizabete, Liza, Līze, Betija
Dzērājšoferis bez tiesībām iebrauc pļavā

09:28 19.11.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Foto: freepik.com

15.novembrī, plkst. 10.35, Virešu pagastā, Smiltenes novadā, automašīna “Volvo” nobrauca no ceļa un iebrauca pļavā. Izbraucot policijas norīkojumam, tika konstatēts, ka vīrietis vadīja transportlīdzekli “Volvo” pa autoceļu A2 Rīga–Sigulda–Veclaicene, 149. km, virzienā uz Veclaiceni, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Izelpojamajā gaisā konstatētas 2,10 promiles alkohola. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.

Jaunākie komentāri

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Kā sokas meklēšanā? Ir jaunumi?

15:14 18.11.2025

Kaspars komentē:

“X Faktors” finālā – novadnieks Niklāss

Lai veicas tikpat labi kā "Koru Karos"! Tava Liepna par Tevi!

14:46 14.11.2025

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Tā kā Diāna nav atradusies un pagājušas ir divas nedēļas, iesaistiet lūdzu armiju meklēšanā.

20:01 13.11.2025