15.novembrī, plkst. 10.35, Virešu pagastā, Smiltenes novadā, automašīna “Volvo” nobrauca no ceļa un iebrauca pļavā. Izbraucot policijas norīkojumam, tika konstatēts, ka vīrietis vadīja transportlīdzekli “Volvo” pa autoceļu A2 Rīga–Sigulda–Veclaicene, 149. km, virzienā uz Veclaiceni, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Izelpojamajā gaisā konstatētas 2,10 promiles alkohola. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
Dzērājšoferis bez tiesībām iebrauc pļavā
09:28 19.11.2025
