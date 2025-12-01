Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 1. decembris
Arnolds, Emanuels
weather-icon
+3° C, vējš 0.89 m/s, DR vēja virziens
Diāna Bušmane joprojām nav atradusies

09:06 01.12.2025

Sandra Apine

144

Šodien aprit mēnesis kopš dienas, kad divu meitu māmiņa Diāna Bušmane izgāja no savas dzīves vietas Alūksnes novada Ziemera pagastā un vairs neatgriezās. Valsts policija turpina pazudušās meklēšanu, bet rezultātu nav.

“Valsts policija turpina pazudušās Diānas Bušmanes meklēšanu. Uz doto brīdi nav saņemta informācija, kas ļautu precizēt viņas atrašanās vietu, taču darbs pie meklēšanas turpinās,” stāsta Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Vidzemes reģiona pārvaldes jautājumos Zane Vaskāne.

Jautāta, vai šajā lietā nav uzsākts kriminālprocess, Z. Vaskāne skaidro, ka saskaņā ar Valsts policijas iekšējiem Personu meklēšanas noteikumiem Nr. 16 policijai ir pienākums meklēt personas arī resoriskās pārbaudes ietvaros. “Šie noteikumi paredz, ka policija noskaidro personas atrašanās vietu situācijās, kad tā nav sasniedzama, nav zināma tās dzīvesvieta vai pēdējā zināmā atrašanās vieta, un nav pamata uzskatīt, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums,” saka policijas pārstāve, norādot, ka arī likums “Par policiju” nosaka, ka policijas uzdevums ir meklēt bezvēsts pazudušas personas neatkarīgi no tā, vai ir ierosināts kriminālprocess.

“Pašlaik policijas rīcībā nav faktu, kas dotu pamatu uzsākt kriminālprocesu, tomēr tas nemaina aktīvo meklēšanas darbu. Meklēšana turpinās atbilstoši noteiktajai kārtībai,” piebilst Z. Vaskāne.

Meklēšanas procesā var palīdzēt arī sabiedrība, sniedzot jebkādu informāciju, kas varētu būt saistīta ar pazudušās sievietes pārvietošanos vai iespējamo atrašanās vietu.

Ja kāda rīcībā šāda informācija ir, policija aicina zvanīt pa tālruni 112 vai vērsties tuvākajā iecirknī.

Kā jau vēstījām iepriekš, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo Diānu Bušmani, dzimušu 2001. gadā. Sieviete 28. oktobrī laika posmā no pulksten 7.30 līdz 16.30 izgāja no savas dzīvesvietas Alūksnes novadā, Ziemera pagastā, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Policijas paziņojumā minēts, ka sievietei ir garīga rakstura veselības problēmas.

