Trešdiena, 8. oktobris
Decembra sākumā turpinās iztiesāt krimināllietu par lielāko psihotropo vielu ražotni Latvijā

08.10.2025

Rīgas pilsētas tiesa 5.decembrī plkst.10 plāno turpināt skatīt krimināllietu, kurā seši ārvalstu pilsoņi apsūdzēti par organizētā grupā veiktu sevišķi bīstamas psihotropās vielas klefedrona neatļautu izgatavošanu un glabāšanu lielā apmērā realizācijas nolūkā, liecina dati tiesu kalendārā.

Organizētās grupas dalībniekiem izvirzītas apsūdzības arī par psihotropo vielu izgatavošanai paredzētu izejmateriālu lielā apmērā pārvietošanu pāri Latvijas robežai nelikumīgā veidā un psihotropās vielas neatļautai izgatavošanai paredzēto iekārtu, ierīču, priekšmetu, materiālu un prekursoru iegādāšanos, glabāšanu un pārvadāšanu.

2024.gada oktobrī Valsts policija (VP) Alūksnes pusē aizturēja starptautiskas noziedzīgas grupas dalībniekus, kuri visi bija ārvalstu pilsoņi. Policija vairākās Latvijas pilsētās veica kratīšanas, tostarp izņemot vairāk nekā tonnu klefedrona, vairāk nekā 38 000 litrus dažādu ķīmisko vielu, kas pēc ekspertu atzinuma ir prekursori jeb pamatvielas sintētisko narkotisko un psihotropo vielu ražošanai, kā arī ražotnes iekārtas un dažādus priekšmetus, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu izgatavošanu.

Atsavinātās psihotropās vielas nebija paredzēts realizēt Latvijā, bet gan citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, kā arī Krievijā un Baltkrievijā.

Izmeklēšanas laikā apstiprinājās sešu aizturēto personu saistība ar noziegumu. Starp aizdomās turētajiem ir pieci Ukrainas pilsoņi un viens cilvēks, kuram ir gan Armēnijas, gan Ukrainas pilsonība. Daļai bija legālas uzturēšanās atļaujas ES, tostarp tādas, kuras iegūtas Latvijā.

Viens no aizturētajiem vadījis organizētās grupas dalībniekus, kuri atradās Latvijā un ražoja klefedronu, un sagādāja visu nepieciešamo gan dzīvei, gan klefedrona ražošanai. Četri grupas dalībnieki ražojuši šīs vielas, bet sestais aizturētais vīrietis noziegumā bija iesaistīts kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētājs.

Savukārt divu aizturēto personu saistība ar izmeklējamiem noziegumiem neapstiprinājās.

Pieci aizturētie jau kopš pērnā gada oktobra atrodas ieslodzījuma vietā. Savukārt vienam vīrietim drošības līdzeklis tika grozīts uz tādu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Jau ziņots, ka Alūksnes pusē izņemtā narkotika ir ļoti bīstama un spēcīgu atkarību radoša. Latvijā pēdējo gadu vēsturē tā ir otrā šādas vielas izņemšana, un tā ir dēvējama par “laimes” narkotiku, ko cilvēki lieto kā stimulantu, piemēram, diskotēkās.

Krievijā un citviet Eiropā šādas laboratorijas konstatētas regulāri, piemēram, Polijā jau no 2017.gada.

