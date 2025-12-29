Abonē! E-avīze
Otrdiena, 30. decembris
Dāvids, Dāvis, Dāniels, Daniela, Daniels
+-5° C, vējš 1.79 m/s, Z vēja virziens
Alūksnē notriec gājēju

09:52 29.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 23. līdz 28. decembrim, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē saņemta informācija par 378 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības vai konstatēti iespējamie likumpārkāpumi. Minētajā periodā reģistrēti 53 ceļu satiksmes negadījumi, trijos no tiem cietušas personas.

Kā informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste (Vidzemes reģiona pārvaldes jautājumos) Zane Vaskāne, 25. decembrī pulksten 14.31 Alūksnē, pa Dārza ielu virzienā no Helēnas ielas, vīrietis, vadot transportlīdzekli “Audi”, neņēma vērā ceļa meteoroloģiskos apstākļus, neizvēlējās
drošu braukšanas ātrumu, tā rezultātā viņš uzbrauca gājējai, kura šķērsoja gājēju pāreju. Cietusī gājēja nogādāta medicīnas iestādē. Uzsākts administratīvais process.

