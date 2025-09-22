Noslīkušajam nav vardarbības pazīmju

21. septembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Tempļakalna ielu Alūksnē, kur ugunsdzēsēji glābēji no ezera izcēla bojāgājušo un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.
Valsts policija pirmdien skaidro, ka 21. septembrī ap pulksten 17.50 Alūksnē, Tempļakalna ielā, pie gājēju tilta uz Pilsalu, tika atrasts vīrieša līķis. “Ierodoties notikuma vietā, dienesti līķi nogādāja ezera krastā. Ir noskaidrota mirušā personība – 1960. gadā dzimis iedzīvotājs. Uz vīrieša ķermeņa nav konstatēti redzami miesas bojājumi. Par notikušo ir sākts kriminālprocess un tiek skaidroti apstākļi,” stāsta Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
