Alūksnē iereibusi māte stumj ratiņus ar bērnu

7.decembrī ap pulksten 18.00 Alūksnes novada Mārkalnes pagastā policisti konstatēja 1995. gadā dzimušu sievieti, kura, atrodoties 2,00 promiļu alkohola reibumā, stūma bērnu ratiņus, kuros gulēja 2024. gadā dzimis bērns. Sievietes stāvoklis objektīvi ierobežoja spēju nodrošināt mazgadīgā drošību un aizsardzību, tādēļ bērns tika nodots mediķu apskatei. Arī šajā gadījumā policija uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 83. panta otro daļu pieaugušajai personai, kas, atrodoties alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē un tādējādi nespējot nodrošināt bērna drošību, piekrīt uzraudzīt bērnu, var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 42 naudas soda vienībām.
Valsts policija aicina vecākus un citus bērnu aprūpētājus apzināties savu atbildību un nekad neatstāt bērnus bez pienācīgas, skaidras un atbildīgas uzraudzības. Bērna klātbūtne pieaugušā reibuma stāvoklī vai situācijās, kurās nav iespējams nodrošināt drošību, var novest pie smagām un neatgriezeniskām sekām. Policija arī turpmāk pastiprināti pievērsīs uzmanību situācijām, kurās bērniem var tikt nodarīts kaitējums vai radīts apdraudējums, un aicina sabiedrību nebūt vienaldzīgai — ja tiek pamanīta situācija, kurā bērns varētu būt apdraudēts, nekavējoties zvanīt 112.
Komentāri