Valsts atver durvis mājokļiem reģionos: hipotekārie aizdevumi ārpus Rīgas kļūst pieejami

Ekonomikas ministra Viktora Valaiņa viedokļraksts par atbalstu mājokļu pieejamībai
Valsts spiesta iesaistīties banku biznesā
Latvijas iedzīvotāju vēlme dzīvot reģionos nereti apstājas pie ļoti konkrēta šķēršļa – nav iespējams iegūt finansējumu mājokļa iegādei. Hipotekārā kreditēšana ārpus Rīgas un Pierīgas līdz šim vienkārši nav bijusi pieejama – ne banku interešu, ne tirgus apstākļu dēļ. Šī netaisnība tagad mainās.
Eiropas Komisija lēmusi ļaut Ekonomikas ministrijai izsniegt hipotekāros aizdevumus mājokļu iegādei Latvijas reģionos. Šis lēmums ir vēsturisks – tas ļaus vairāk nekā 3000 ģimenēm tuvāko gadu laikā iegādāties savu mājokli ārpus galvaspilsētas – vietā, kur viņi vēlas dzīvot, strādāt, audzināt bērnus un veidot nākotni.
Reāla palīdzība reģionos dzīvojošām ģimenēm
Turpmāk varēs izsniegt hipotekāros aizdevumus līdz 74 000 eiro apmērā uz termiņu līdz 30 gadiem – ar procentu likmi, kas būs līdzvērtīga tirgus nosacījumiem. Šī iespēja būs pieejama visos Latvijas reģionos ārpus Rīgas un Pierīgas – sākot no Jelgavas līdz Liepājai, no Bauskas līdz Balviem. Programmas ietvaros paredzēti aizdevumi līdz 250 miljoniem eiro, kas ļaus vismaz 3300 mājsaimniecībām iegādāties savu mājokli.
Šie nav tukši solījumi – tie ir konkrēti, ietekmīgi instrumenti mājokļu pieejamības nodrošināšanai.
Zemo īres maksas mājokļu būvniecības programma
Papildus hipotekārajiem aizdevumiem valsts īsteno arī zemo īres maksas mājokļu būvniecības programmu. Tās mērķis – radīt modernus, energoefektīvus un pieejamus īres dzīvokļus pašvaldībās, kur privātais tirgus līdz šim nav spējis nodrošināt piedāvājumu.
Ar ALTUM atbalstu jau noslēgti līgumi par 476 dzīvokļu būvniecību dažādās pilsētās – Valmieras novadā, Bauskas novadā, Jelgavas valstspilsētā, Tukuma novadā, Ventspils valstspilsētā, Cēsu novadā, Alūksnes novadā un Smiltenes novadā.
Šie mājokļi būs ar vidējo īres maksu par 20–30% zem tirgus cenas un prioritāri paredzēti ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem reģionu attīstībai svarīgām profesijām.
Garantiju instrumenti un atbalsts ģimenēm
Jau vairākus gadus darbojas mājokļu garantiju programma jaunajām ģimenēm ar bērniem un personām līdz 35 gadu vecumam. Tā palīdz samazināt pirmo iemaksu līdz pat 5%, un 2023. gadā vien šīs garantijas saņēma vairāk nekā 4500 ģimeņu visā Latvijā. Šis mehānisms īpaši nozīmīgs reģionos, kur bankas bieži prasa nesamērīgi augstas pirmās iemaksas.
Kāpēc komercbankas kavē attīstību?
Šobrīd 80% no visiem hipotekārajiem kredītiem tiek izsniegti Rīgā un Pierīgā. Reģionos, pat tur, kur mājokļu cenas sasniedz galvaspilsētas līmeni (piemēram, Liepājā vai Ventspilī), tikai katrs piektais darījums tiek kreditēts. Komercbankas atsakās kreditēt zemas vērtības īpašumus vai prasa pārlieku augstu pirmo iemaksu. Rezultātā reģionu iedzīvotāji ir spiesti izvēlēties patēriņa kredītus ar krietni augstākām likmēm un mazāk izdevīgiem nosacījumiem. Šāda prakse nav taisnīga. Mums nav vajadzīgs, lai iedzīvotāji vienkārši “izdzīvotu” savos novados – mums ir svarīgi, lai viņi tur dzīvotu pilnvērtīgi un ar nākotnes perspektīvu.
Kvalitatīvs mājoklis – reģionu attīstības atslēga
Mājokļu pieejamība nav tikai sociāla problēma – tā ir ekonomiska nepieciešamība. Cilvēks nevar atvērt uzņēmumu, pieņemt darba piedāvājumu vai pārcelties tuvāk vecākiem, ja viņam nav, kur dzīvot.
Latvijā tikai 2,5% dzīvojamo ēku ir būvēti pēdējo 10 gadu laikā – zemākais rādītājs Eiropas Savienībā. 85% no jaunbūvēm atrodas Rīgā vai Pierīgā. Banku neieinteresētība reģionos nozīmē ne tikai stagnējošu būvniecību, bet arī bremzētu reģionu ekonomiku.
Mērķis – pārliecināt arī bankas
Ar mērķtiecīgiem atbalsta instrumentiem mēs ne tikai tieši palīdzēsim tūkstošiem ģimeņu, bet arī parādīsim komercbankām, ka reģionos iespējama stabila, zema riska hipotekārā kreditēšana.
Valsts šobrīd iet pa priekšu, bet mērķis ir panākt, ka arī bankas sāk aktīvāk iesaistīties reģionu kreditēšanā.
Tā ir investīcija gan cilvēkos, gan Latvijas nākotnē.
