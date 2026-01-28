PTAC atgādina: pirms iegādājies kurināmo, esi uzmanīgs!

Aukstajos laika apstākļos pieaug arī ēku apsildes vajadzības, un veidojas kurināmā (īpaši granulu) deficīts, tāpēc Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atgādina, ka pirms kurināmā (granulu, brikešu, malkas u.c.) iegādes ir svarīgi pārbaudīt pārdevēja uzticamību.
Rūpīgi pārbaudiet visu informāciju par pārdevēju:
- Pārbaudiet, vai par konkrēto pārdevēju internetā nav sūdzību;
- Salīdziniet, vai netiek piedāvāta aizdomīgi zema cena!
Pirms maksājat:
- Pārbaudiet preces parametrus un pieejamos kvalitātes apliecinājumus un tajos norādīto informāciju (piemēram, izejmateriāls, siltumspēja, kvalitātes klase, pelnu saturs u.c.), un izvēlieties preci ar ražotāja garantētu kvalitāti (granulām A1, A2 vai B klasi);
- Vienmēr pievērsiet uzmanību norādītajām mērvienībām (sters, kubikmetrs, berkubs, palete);
- Izvēlēties iespēju maksāt pēc pasūtījuma saņemšanas;
- Pārbaudiet uzņēmuma informāciju un darbības veidus, pievēršot uzmanību, vai saskan nosaukums un reģistrācijas numurs.
Galvenās atziņas:
- Piezvaniet un pārliecinieties, vai ar uzņēmumu ir iespējams sazināties.
- Kurināmo iegādājieties klātienē vai pasūtiet uzņēmumā, kas atrodas netālu, lai nepieciešamības gadījumā varētu aizbraukt un pārliecināties, ka konkrētais uzņēmums tur tiešām atrodas.
- Visdrošāk kurināmo iegādāties no komersantiem, kuri jau sen darbojas šajā jomā un par kuriem ir labas klientu atsauksmes.
- Godīgi komersanti vienmēr nodrošinās informāciju par sevi un būs viegli sazvanāmi.
- Banka nepārbauda, vai konts patiešām pieder tam, kurš ir norādīts kā maksājuma saņēmējs.
