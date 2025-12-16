Pierobežas pašvaldības ieguldīs 5,3 miljonus eiro skolu modernizācijā

Septiņas pierobežas pašvaldības ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu un pašvaldību līdzfinansējumu varēs ieguldīt vairāk nekā 5,3 miljonus eiro skolu modernizācijā, kas sniegs iespēju veidot ērtu un mūsdienīgu mācību vidi. To paredz otrdien, 16.decembrī valdībā apstiprinātie noteikumi.
Kopējais plānotais un pieejamais finansējums ir 5 314 400 eiro, ko veido ERAF finansējums – 4 517 240 eiro un pašvaldību budžeta līdzfinansējums – 797 160 eiro. Pieejamais finansējums pašvaldībām aprēķināts proporcionāli skolēnu skaitam uz 2025. gada 1.septembri.
Investīcijas paredzētas izglītības iestādēm, kas atbilst skolu tīkla sakārtošanas nosacījumiem, tajā skaitā arī tajās pašvaldībās, kuras vēl nav pilnībā sakārtojušas izglītības iestāžu tīklu. Skolām jāatrodas noteiktajā pierobežas pagastā, izņemot administratīvos centrus.
Plānots, ka veicot ieguldījumus skolu infrastruktūrā līdz 2029. gada 30.septembrim, tiks modernizētas vismaz septiņas skolas.
Alūksnes novada un sešām Latgales pašvaldībām skolu infrastruktūras modernizācijai pieejams šāds ES fondu finansējums:
- Alūksnes novada pašvaldībai – 487 862 eiro;
- Augšdaugavas novada pašvaldībai 772 448 eiro;
- Balvu novada pašvaldībai 668 552 eiro;
- Krāslavas novada pašvaldībai 564 655 eiro;
- Ludzas novada pašvaldībai 655 000 eiro;
- Preiļu novadu pašvaldība 551 103 eiro;
- Rēzeknes novada pašvaldība 817 620 eiro
Investīcijas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību pierobežā, veicot izglītības iestāžu ēkas pārbūvi vai atjaunošanu, dienesta viesnīcas infrastruktūras izveidi vai apjaunošanu, sporta infrastruktūras atjaunošanu, STEM un citu kabinetu izveidi vai atjaunošanu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un ergonomiskas mācību vides izveidi.
Investīcijas veido sinerģiju ar citiem ES fondu pasākumiem, tajā skaitā REACT EU, Atveseļošanas fonda investīcijām, valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām, kā arī valsts budžeta finansējumu pašvaldībām.
Komentāri