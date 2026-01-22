Pašvaldībām tranzīta ielu atjaunošanai šogad pieejami 7,3 miljoni eiro

Pašvaldībām tranzīta ielu atjaunošanai šogad ir pieejami 7,3 miljoni eiro, aģentūru LETA informēja Satiksmes ministrijā (SM).
Ņemot vērā, ka vēl ir pieejams projektiem nesadalītais finansējums 1,4 miljonu eiro apmērā, SM tuvākajā laikā izsludinās papildu pieteikumu iesniegšanu pašvaldībām.
Ministrijā informē, ka pieteikumus projektu īstenošanai 2025. gadā iesniedza 17 pilsētas, bet šogad piecas – Jelgava, Liepāja, Bauska, Madona un Alūksne, kuras plāno īstenot sešus projektus par kopējo summu 5,9 miljoni eiro.
Jelgavā plānots atjaunot segumu pārvadam pār dzelzceļu Lietuvas šosejā, Bauskā iecerēts īstenot divus projektus – seguma dilumkārtas atjaunošanu Eleja ielā un Mēmeles ielā, bet Liepājā segumu atjaunos Brīvības ielas četriem posmiem, no tiem trīs posmus finansēs no 2025. gada finanšu līdzekļiem.
Tikmēr Vidzemes pusē tranzīta ielas virskārtas atjaunošana paredzēta Alūksnē Pils ielas posmā no Rīgas ielas līdz Kolberģa ielai, Bērzu ielas posmā no Pils ielas līdz Helēnas ielai, Helēnas ielas posmā no Bērzu ielas līdz Jāņkalna ielai, ieskaitot rotācijas apli, Jāņkalna ielas posmā no Helēnas ielas līdz Tālavas ielai un Tālavas ielas posmā no Jāņkalna ielas līdz krustojumam ar Malienas ielu. Savukārt Madonā īstenos Rūpniecības ielas posma no rotācijas apļa līdz Augu ielai seguma atjaunošanu, ieskaitot rotācijas apli.
SM Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns norāda, ka reģionu savienojamība un ērtas, drošas mobilitātes nodrošināšana ir viena no SM prioritātēm, tādējādi pēdējo divu gadu laikā ir rasta iespēja divkāršot līdzfinansējuma apmēra kopējo summu pašvaldību tranzīta ielu seguma atjaunošanai.
“Īstenojot šos projektus, vienlaikus ar savienojamības nodrošināšanu, pašvaldībām ir iespēja palielināt arī ekonomisko un sociālo konkurētspēju, jo līdz ar tranzīta ielu atjaunošanu, ne tik uzlabojas tranzīta braukšanas apstākļi, bet arī piekļūstamība videi,” uzsver Vectirāns.
