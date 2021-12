Nosaka maksu Sociālo lietu pārvaldes sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

25. novembrī Alūksnes novada domes sēdē noteikta jauna maksa Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālajiem pakalpojumiem, kas stājas spēkā no 1. decembra, vēsta Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.



Dienas aprūpes centrs “Saules stars” sniegtajam sociālajam pakalpojumam noteikta maksa 10,00 eiro dienā jeb 1,25 eiro stundā. Sociālajam pakalpojumam Dienas aprūpes centrs “Saules zaķi” noteikta maksa 10,30 eiro dienā. Sociālajam pakalpojumam “Specializētās darbnīcas” noteiktā maksa no 1. decembra ir 12,52 eiro dienā.

Kā vēstī E. Aploka, visu pakalpojumu maksa aprēķināta, ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību. Klientiem, kuriem kāds no minētajiem pakalpojumiem piešķirts ārpus Eiropas Sociālā fonda projekta “Vidzeme iekļauj”, pakalpojuma maksa tiek piemērota, ievērojot Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumus “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.