Ko sola un piedāvā zemo cenu grozs?

Strauji pieaugot pārtikas cenām un sadārdzinoties ikdienas izdevumiem, daudzi Latvijas iedzīvotāji arvien biežāk saskaras ar izaicinājumu nodrošināt pilnvērtīgu pārtiku savām ģimenēm. Lai mazinātu šo spiedienu, valstī noslēgts memorands par zemo cenu grozu – noteikts pārtikas preču klāsts, ko lielākie veikalu tīkli apņēmušies piedāvāt par pieejamākām cenām. Šī iniciatīva ir viens no risinājumiem, kā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar tirgotājiem cenšas mazināt inflācijas sekas un atbalstīt iedzīvotājus laikā, kad katrs cents ir nozīmīgs.

Lielākie mazumtirgotāji ir sākuši piedāvāt zemo cenu pārtikas grozus, tostarp “Maxima”, “Rimi”, “top!” – šo tīklu veikali ir arī Alūksnē. Katru nedēļu veikali var izvēlēties konkrētus produktus, kuriem samazināt cenas. Taču tiem jābūt iekļautiem kādā no desmit pamata pārtikas preču kategorijām. Īpaša vērība tiek pievērsta vietējiem ražotājiem. Zemo cenu pārtikas groza produkti tiek īpaši marķēti, un informācija par to pieejamību ir atrodama gan veikalu vidē, gan digitālajā vidē, gan arī akciju bukletos. Tirgotāji zemo cenu groza piedāvājumu mainīs katru nedēļu, nodrošinot pircējiem izvēles iespējas un dažādību.

Produkti pieprasīti

Par memoranda izpildi atbild Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), kas ievāc un apkopo datus par pamata pārtikas preču grozā ietilpstošo produktu cenu līmeni, kā arī pārbauda, vai un kādus produktus tirgotāji iekļauj šajā grozā. Pirmie centra novērojumi liecina, ka zemo cenu groza produkti ir pieprasīti un atsevišķi veidi bieži tirdzniecības vietās tiek izpirkti. Tirgotāji cenšas operatīvi papildināt plauktus ar iztrūkstošajām precēm. Vērojams, ka zemo cenu grozs tiek noteikts nedēļai, tomēr produkti var mainīties – daļa tirgotāju nedēļas ietvaros maina groza sastāvu, taču sagaidāms, ka šī tendence ar laiku stabilizēsies, norāda PTAC.

Vietējā veikalu tīkla “top!” mārketinga direktore un valdes locekle Ilze Priedīte norāda, ka pārtikas preču cenu samazināšanas memorandu vērtē kā pozitīvu. “Tas ir vēl viens solis atbalstam, lai atvieglotu iedzīvotāju ikdienu laikā, kad ekonomiskā situācija daudzos Latvijas reģionos ir sarežģīta. Dažādas iniciatīvas ieviesām jau gada sākumā, piemēram, klientu lojalitātes programmu, kur iespējams gan uzkrāt “mana top! nauda”, kā arī iegādāties vairāk nekā 400 preču par zemākām cenām. Tāpat esam ieviesuši katru nedēļu 3 produktiem īpaši zemas cenas uz 3 dienām. Pircēji to novērtē, un memorands papildina cenu samazināšanu veikalos. Ņemot vērā, ka esam izteikti reģionāls veikalu tīkls, šāda veida aktivitātes ir jo īpaši svarīgas. Lai atpazītu memoranda produktus, veikalos “top!” tos izceļam ar īpaši sagatavotām cenu zīmēm “Zemcenu grozs”,” stāsta uzņēmuma pārstāve.

Plašs un mainīgs

Veikalu tīkls “top!” ar 27 produktiem zemo cenu grozā šobrīd nodrošina plašāko piedāvājumu starp visiem mazumtirgotājiem. “Atbilstoši memorandam produkti izvēlēti no 10 preču kategorijām – maize, piena produkti, siers, milti, graudaugi, makaroni, olas, eļļa, svaigas un pārstrādātas gaļas produkti, pelmeņi. Papildus katrā veikalā piedāvājums regulāri tiek papildināts ar svaigiem augļiem, dārzeņiem un citiem produktiem atbilstoši konkrēto veikalu pircēju paradumiem un pieprasījumam. Vairāk nekā puse (63 %) šo preču nāk no Latvijas ražotājiem, jo “top!” kā vietējam Latvijas uzņēmumam ir svarīgi atbalstīt vietējos ražotājus un sniegt pircējiem iecienītus, kvalitatīvus produktus. Būtiski uzsvērt, ka piedāvājumā iekļauti gan zīmola produkti, gan iecienītie “top!” privātās preču zīmes produkti. Arvien vairāk pircēju uzticas privātā zīmola līnijas produktiem, jo tie kalpo kā kvalitātes un tirgotāja vērtību apliecinājums – tās ir preces no uzticamiem un pārbaudītiem ražotājiem, kas gatavotas, izmantojot augstvērtīgus izejmateriālus un izgājušas “top!” kvalitātes kontroli,” skaidro I. Priedīte.

Zemcenu grozā produkti tiks mainīti regulāri, ievērojot memorandā noteiktās preču grupas, sezonalitāti, pircēju aktivitāti un ieinteresētību. Pašlaik veikalos pieejams jūlija zemcenu grozs, augustā šis saraksts tiks pārskatīts. “Alūksnē ir viens mini “top!” un otrs “top!”, kur pircēji jau pirmajās dienās atzina, ka piedāvājums ir plašs un cenas zemākas, preces jau no pirmās dienas ir pieprasītas un pārdošanas apjomi pieaugoši. Veikali “top!” Alūksnē pielāgojas un tuvākajā laikā vēl paplašinās sortimentu, balstoties uz pircēju pieprasījumu un pirkšanas paradumiem. Kā šis zemo cenu grozs atšķiras no citām akcijām, akcijas precēm? Zemo cenu groza princips paredz, ka katrā no memorandā noteiktajām preču kategorijām tiek atlasīti produkti, kam nodrošinām zemāko cenu salīdzinājumā ar citiem attiecīgās kategorijas produktiem veikalā. Veikalos šos produktus izceļam ar īpašām “Zemcenu grozs” cenu zīmēm,” skaidro pārstāve.

Palīdz ietaupīt

Arī “Maxima Latvija” norāda, ka klientu atsaucība bijusi ievērojama – pieprasījums pēc groza produktiem pieaudzis vidēji par 40 %. Piemēram, pirmajā nedēļā top pieprasītākie produkti bijuši: gurķi, olas un kāposti, un atsevišķiem produktiem kā, piemēram, lasis, olas un milti pieprasījums bijis tik liels, ka īslaicīgi veidojies iztrū-

kums. Vidējais cenu samazinājums pirmās nedēļas zemo cenu grozam bijis aptuveni 30 % un no 10 produktiem 40 % ir bijuši no vietējiem ražotājiem.

“Pirmās nedēļas rezultāti skaidri apliecina, ka šāda iniciatīva Latvijas iedzīvotājiem ir patiešām būtiska un ļauj ikdienā ietaupīt, izvēloties pamata pārtikas produktus par pieejamām cenām. Lai nodrošinātu tik zemas cenas, “Maxima Latvija” ir ieguldījusi būtiskus resursus un cieši sadarbojusies ar partneriem. Turklāt šī preču groza vidējais uzcenojums ļauj pircējiem iegādāties produktus gandrīz par pašizmaksu. Vienlaikus turpinām piedāvāt klientiem plašu ikdienas pārtikas un pirmās nepieciešamības preču klāstu par zemām cenām un akciju piedāvājumus ārpus “Zemo cenu groza”, lai ikviens pircējs “Maxima” veikalos katru dienu varētu atrast sev nepieciešamo par iespējami draudzīgāko cenu,” uzsver Edvīns Lakstīgala, “Maxima Latvija” kategoriju vadības un iepirkumu direktors.

Aktuālais produktu grozs ir pieejams no otrdienas līdz pirmdienai, tā saturs tiek publicēts “Maxima” iknedēļas akciju avīzē un ir īpaši marķēts veikalu plauktos. Papildu informācija par grozā iekļautajiem produktiem pieejama arī “Maxima” mājaslapā, mobilajā aplikācijā, sociālajos tīklos, televīzijā, kā arī citos kanālos. Turpinot attīstīt šo iniciatīvu, “Maxima” aktīvi strādā pie jaunu aktivitāšu izstrādes, kas palīdzēs pircējiem pilnvērtīgi izmantot “Zemo cenu groza” sniegtās iespējas un ieguvumus.

Nākotnes iniciatīvas patērētāju atbalstam

Inese Pētersone, “Rimi Latvia” kategoriju departamenta direktore, skaidro, ka “Rimi” jau vairāk nekā gadu rūpīgi strādājis pie savas jaunās stratēģijas, lai nodrošinātu pircēju vēlmēm atbilstošu ekonomisko sortimentu un pieejamas cenas. Pircēju tendences mainās, un arī “Rimi” tam pielāgojas. Tāpēc Ekonomikas ministrijas memorands veiksmīgi sasaucas ar “Rimi” iniciatīvu. ““Rimi” zemo cenu groza precēm atlaide svārstās no 7 % līdz pat 40 % atkarībā no konkrētā produkta. Akcijas precēm atlaide tiek piemērota pēc iespējas lielāka. Neraugoties uz to, ka privātās preču zīmes produkti jau bija izdevīgi dažādās preču kategorijās arī pirms memoranda ieviešanas, veidojot šo grozu, radām iespēju vēl vairāk pazemināt cenu noteiktiem produktiem, piemēram, “Rimi” privātās preču zīmes olīveļļai, griķiem un maizei regulāro cenu samazinājām par vairāk nekā 10 %. Saskaņā ar memorandu “Rimi” zemo cenu grozā katru mēnesi ir iekļauti 40 produkti, kas tiek mainīti, katru nedēļu izceļot 10 produktus. Alūksnē tāpat kā citur Latvijā līdz šim pircēji labprāt devuši priekšroku svaigai produkcijai, īpašs pieprasījums attiecīgajās nedēļās bijis pēc tomātiem, vietējiem Latvijas kabačiem, cūkas šķiņķa,” skaidro uzņēmuma pārstāve.

Zemo cenu grozs nav vienīgā memoranda iniciatīva, ko parakstījusi Ekonomijas ministrija un tirgotāji. Vēl plānots ieviest digitālo cenu salīdzināšanas rīku, kas ļautu patērētājiem ērti salīdzināt pārtikas cenas dažādos veikalos. Šobrīd jau sagatavoti attiecīgi grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, lai nodrošinātu datu nodošanu šī rīka darbībai. Trešais virziens vietējo produktu pārdošanas veicināšana, kas nozīmē, ka plānotas mārketinga kampaņas, kas popularizēs Latvijā ražotus pārtikas produktus. Tāpat paredzēta ciešāka sadarbība starp lauksaimniekiem, ražotājiem un mazumtirgotājiem, lai palielinātu vietējo produktu pārdošanas apjomu.

Memorands paredz, ka zemo cenu grozā ir iekļauti produkti no desmit pamata pārtikas preču kategorijām: maize, piens, piena produkti, svaigi dārzeņi un kartupeļi, svaigi augļi un ogas, gaļa, svaigas zivis, milti un citi graudaugi, olas, kā arī olīveļļa vai cita graudu izcelsmes eļļa.

Memoranda mērķis nav tikai pievilināt klientus, bet gan nodrošināt reālus ieguvumus patērētājiem. Cenu samazinājums tiek balstīts uz konkrētām pārtikas grupām, kas ir nepieciešamas ikdienas uzturā. Ekonomikas ministrija arī aicina grozā pievienot vairāk tieši vietējo produktu, lai veicinātu vietējo ražotāju attīstību un stiprinātu vietējo pārtikas industriju. Vērts zināt, ka Latvijā pārtikas apritei noteiktos augstos standartus neviens nav paredzējis samazināt attiecībā uz zemo cenu pārtikas grozā iekļautajām precēm.

Kur salīdzināt cenas?

Var izmantot “letapartika.lv”, aplikāciju “cenudepo”, “productcave.lv”. Plānots izstrādāt arī jaunu cenu salīdzināšanas rīku.

Zemo cenu grozi

https://etop.lv/lv/top-akciju-buklets-260625

https://www.maxima.lv/zemocenugrozs

https://www.rimi.lv/e-veikals/lv/zemo-cenu-grozs

Vai zemo cenu grozs patiešām palīdz?

LOLITA ZVIRGZDA, Ziemera pagasta senioru kopas “Vietējie” vadītājas vietniece:

“Jau kopš gada sākuma esmu novērojusi, ka pārtikas cenas veikalos ir pārāk augstas. Uz to norāda ne tikai seniori, bet arī ģimenes ar bērniem. Protams, pārtika ir nepieciešama ikvienam, bez tās nevar iztikt, taču veikalos rūpīgi izvērtēju, ko iegādāties izdevīgāk. Pētu cenas, salīdzinu preces un bieži vien izvēlos tās, kas ir akcijā. Parasti iepērkos vienā veikalā, taču, ja kāda prece – piemēram, kafija – ir izdevīgāk pieejama citur, to iegādājos citā veikalā. Tomēr skatos un salīdzinu.

Par zemo cenu grozu esmu informēta, taču tikai pateicoties mediju ziņām. Veikalos šīs preces neesmu ievērojusi, iespējams, tādēļ, ka neesmu tās īpaši meklējusi vai arī tās saplūst ar citu preču akcijām. Vai šāds grozs bija nepieciešams? Manuprāt, nē – būtisku izmaiņu nav. Arī iepriekš veikalos bija atlaides un akcijas, un nav skaidrs, ar ko zemo cenu grozs atšķiras. Tas pats vien ir. Neizjūtu to, ka šī groza preces būtu ļoti lētākas. Varbūt kaut kas ir lētāks, bet pārtika kopumā tik un tā nav lēta. Piemēram, ja zemo cenu grozā ir lasis par 6,99 kilogramā, tas tāpat nav tik lēti, lai seniors to pirktu. Vairāk skatās uz siļķi un reņģi. Viens gan, būtu vairāk jādomā, kā popularizēt tieši Latvijā ražotus pārtikas produktus, lai naudiņa paliktu mūsu valsts ražotājiem, nevis aizdotos uz blakus valstīm Poliju vai Lietuvu. Vietējie produkti varētu būt pieejamāki un lētāki, un cilvēki tos noteikti izvēlētos biežāk. Protams, pircējus var saprast – viņi izvēlas lētāko, neatkarīgi no izcelsmes valsts, jo cenas aug, bet algas un pabalsti būtiski nemainās. Lielākais atbalsts iedzīvotājiem būtu reāla algu un pabalstu palielināšana.

Tāpat tuvojas rudens, un atkal kļūs aktuāls skolēnu ēdināšanas jautājums. Gribētos, lai vietējā pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas visiem bērniem. Ja tas nav iespējams pilnā apmērā, tad vismaz būtu nepieciešams lielāks pašvaldības atbalsts, lai vecāku līdzmaksājums būtu mazāks. Par 90 centiem bērns paēst nevar, ja vien vecāki neiedod līdzi vēl papildu naudu. Pirms vēlēšanām bieži dzirdam skaļus solījumus, ka bērni ir mūsu nākotne, taču realitātē šī nākotne netiek pietiekami atbalstīta. Nereti dzirdam, ka finansējuma nav, taču, piemēram, pavisam nesen pašvaldība atrada nepieciešamos līdzekļus Pils ielas apgaismojuma stabiem. Kad runa ir par bērniem – naudas nav un neviens nezina, kur to rast. Varbūt būtu vērts apsvērt iespēju izmantot ienākumus no atsavinātajiem īpašumiem un tos ieguldīt bērnos. Ja ir vēlme, naudu var atrast – tikai jāgrib, un to lieliski pierāda arī nesenais lēmums piešķirt finansējumu apgaismes stabiem.”