Arī Alūksnes novadā pirmajā pusgadā likvidēts viens uzņēmums

Foto: freepik.com

Latvijā šogad pirmajos sešos mēnešos likvidēti 4448 uzņēmumi, kas ir par 11,3% mazāk nekā 2024.gada pirmajā pusgadā, liecina “Lursoft” pētījuma dati.

Visvairāk uzņēmumu šogad likvidēts janvārī – 1049, turpmākajos mēnešos to skaitam pakāpeniski sarūkot. Jūnijā likvidēti 575 uzņēmumi.

Kā informē nacionālā informācijas aģentūra “LETA”, lēmumu par likvidāciju pieņēmis gatavas lolojumdzīvnieku barības ražotājs SIA “FetchFood” no Alūksnes novada. “Lursoft” dati rāda, ka minētais uzņēmums reģistrēts februāra sākumā, bet jau mēneša beigās pieņemts lēmums par likvidāciju. “FetchFood” likvidācijas process noslēdzies aprīļa beigās.

Šogad pirmajos sešos mēnešos likvidētie uzņēmumi pārstāv plašu nozaru spektru – sākot ar ražošanu, beidzot ar dažādu pakalpojumu sniegšanu un tirdzniecību. Apkopotie dati rāda, ka gandrīz 13% no visiem 2025.gada pirmajos sešos mēnešos likvidētajiem uzņēmumiem ir mazumtirgotāji, vēl 7% – vairumtirgotāji. Gandrīz 8% no visiem pirmajā pusgadā likvidētajiem uzņēmumiem ir sauszemes transporta pakalpojumu sniedzēji.

“Lursoft” izpētījis, ka lielai daļai no visiem pirmajā pusgadā likvidētajiem uzņēmumiem bija reģistrēti dažāda veida apgrūtinājumi, kas jau iepriekš signalizējuši par problēmām to darbībā. Piemēram, 35% no visiem uzņēmumiem likvidācijas brīdī bija nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro robežu, tostarp vairāk nekā 500 likvidētajiem uzņēmumiem parāda apmērs jau pārsniedza 10 000 eiro.

Lielāko nodokļu parādu likvidācijas brīdī bija uzkrājis AS “KVV Liepājas metalurgs” – 2,06 miljonus eiro. Tēraudkausēšanas uzņēmums par maksātnespējīgu tika atzīts 2016.gadā. Kopš šī laika uzņēmumam visus deviņus gadus spēkā bija arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes piemērotie nodrošinājumi.

“Lursoft” dati liecina, ka nodrošinājumi bija piemēroti 41,8% no visiem pirmajā pusgadā likvidētajiem uzņēmumiem.

Lai arī pirmajā pusgadā likvidēto uzņēmumu vidējais vecums sasniedz deviņus gadus, gandrīz 30% gadījumu no reģistrācijas brīža līdz likvidācijai bija pagājuši mazāk nekā pieci gadi, savukārt 27 no likvidētajiem uzņēmumiem reģistrēti vien šogad, informē “Lursoft”.

Vairums no šogad reģistrētajiem un jau likvidētajiem uzņēmumiem ir individuālie komersanti, taču to vidū arī dažas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kā arī viena ārvalsts komersanta filiāle. “Lursoft” dati rāda, ka Igaunijā reģistrētā “SmartCross” filiāle Latvijā izveidota šogad februāra sākumā, bet jau mēnesi vēlāk tā likvidēta.

Lielākais likvidēto uzņēmumu pārsvars pār jaunreģistrētiem 2025.gada pirmajā pusgadā bijis Krāslavas novadā, liecina “Lursoft” dati. Gada pirmajos sešos mēnešos šajā pašvaldībā reģistrēti 14 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēto bijis par 67 vairāk. Šogad pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, likvidēto skaits Krāslavas novadā sarucis par gandrīz 29%.

Lielākais likvidēto uzņēmumu skaita samazinājums šajā periodā bijis Preiļu novadā, kur 2025.gada pirmajā pusgadā ir par 64% mazāk likvidētu uzņēmumu nekā pērn pirmajos sešos mēnešos. Par 50% mazāk likvidēto uzņēmumu šogad ir arī Preiļu novadā – 2024.gada pirmajā pusgadā tika likvidēti 14 uzņēmumi, bet 2025.gada pirmajā pusgadā – septiņi. Abās minētajās pašvaldībās pirmajos sešos mēnešos bijusi pozitīva uzņēmumu bilance, jaunreģistrēto skaitam pārsniedzot likvidēto.

Negatīva uzņēmumu bilance pirmajā pusgadā bijusi 17 Latvijas pašvaldībās, liecina “Lursoft” pētījuma dati. Otrs lielākais likvidēto uzņēmumu pārsvars pār jaunreģistrētajiem reģistrēts Rēzeknes novadā, kur likvidēto uzņēmumu skaits bija par 56,2% lielāks nekā jaunreģistrēto. Seko Ventspils – lai arī Ventspilī šogad likvidēto uzņēmumu ir mazāk nekā pērn pirmajā pusgadā, sarucis arī jauno uzņēmumu skaits. Likvidēto uzņēmumu skaits šajā Kurzemes pašvaldībā 2025.gada pirmajos sešos mēnešos bijis par 51,4% lielāks nekā jauno.