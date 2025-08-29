“APF Holdings” koncerna apgrozījums pirmajā pusgadā pieaudzis

Kā ziņo nacionālā informācijas aģentūra LETA, AS “APF Holdings” koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 10,013 miljoni eiro, kas ir par 69,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kā arī kompānija guva 1,722 miljonu eiro peļņu pretstatā zaudējumiem pagājušā gada pirmajā pusgadā, liecina uzņēmuma paziņojums biržai “Nasdaq Riga”.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs trešdien vebinārā investorus informēja, ka kompānijas apgrozījums 2025.gada beigās varētu sasniegt aptuveni 22,6 miljonus eiro.
Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā minēts, ka uzņēmums 2025.gadu sāka ar mērķi pabeigt ražošanas jaudu palielināšanu, nostiprināt tirgus pozīcijas un nodrošināt ilgtspējīgu, peļņu nesošu izaugsmi uzņēmuma akcionāriem.
“APF Holdings” kopējais olu pārdošanas apmērs šogad pirmajā pusgadā pieauga par 23% salīdzinājumā ar tādu pašu periodu gadu iepriekš, ko veicināja gan lielāka iekšējā ražošana, gan par vairāk nekā divas reizes vairāk iepirktās olas no trešo pušu piegādātājiem. Tāpat uzņēmuma pieaugošie pārdošanas apmēri un augstāka vidējā olu cena palielināja ieņēmumus no olu pārdošanas par aptuveni četriem miljoniem eiro.
Vadības ziņojumā arī minēts, ka 2025.gada pirmajā pusgadā “APF Holdings” piedzīvoja būtiskas pārdošanas struktūras izmaiņas. Pagājušā gada pirmajā pusgadā uzņēmums mazumtirdzniecībā realizēja 70% no visa pārdoto olu daudzuma, bet šogad – 89%. Savukārt kompānijas pārstrādes nozares īpatsvars šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, saruka no 30% līdz 11%.
Uzņēmumā šīs izmaiņas skaidro ar koncentrēšanos uz augstākas pievienotās vērtības pārdošanas kanāliem un mērķtiecīgu sadarbības tīkla paplašināšanu. Tāpat jauni līgumi ar veikalu tīkliem ārpus Latvijas šogad ļāvuši kompensēt pārstrādes segmenta realizācijas apmēra kritumu un mazināt olu importa radīto spiedienu tirgū.
Šogad pirmajā pusgadā “APF Holdings” arī būtiski palielināja eksporta īpatsvaru, eksporta tirgū realizējot vairāk nekā pusi no kopējā realizēto olu daudzum, kas ir par 59% vairāk nekā tādā pašā periodā gadu iepriekš. Savukārt, mainoties eksporta klientu struktūrai, uzņēmuma gūtie ieņēmumi no eksporta darījumiem šogad pirmajos sešos mēnešos pieauga 3,3 reizes.
Tāpat 2025.gada pirmajā pusgadā būtiski pieaudzis uzņēmuma produkcijas realizācijas īpatsvars Lietuvā, tam gandrīz sasniedzot “APF Holdings” produkcijas realizācijas apmērus Latvijā. Kompānijas realizācijas apmēru pieaugumu Lietuvā veicinājis ātrāks Lietuvas lielveikalu pārejas temps uz ārpus sprostiem dētām olām.
“APF Holdings” šogad pirmajos sešos mēnešos arī nostiprināja pozīcijas Igaunijā, kā arī saglabāja klātbūtni vairākos Rietumeiropas tirgos. Uzņēmumā skaidro, ka šāds ģeogrāfiskais līdzsvars mazina atkarību no viena tirgus svārstībām un stiprina kompānijas noturību pret reģionālajām cenu un pieprasījuma izmaiņām.
Šogad maijā Alūksnē “APF Holdings” atklāja trīs jaunas ēkas, tostarp divas dējējvistu novietnes un jaunu šķidro olu ražošanas un centrālās noliktavas kompleksu, kas ļaus uzņēmumam kāpināt kopējo olu ražošanas jaudu par 60%, sasniedzot 180 miljonus olu gadā. Projektā ieguldīti aptuveni 13 miljoni eiro, no kuriem 2,9 miljonus eiro veidoja Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums.
Tāpat uzņēmumā norādīja, ka nākotnē plānots “APF Holdings” olu proteīna produktu zīmolu “Fiteg2” realizēt arī citās Eiropas valstīs, sākotnēji zīmolu realizējot Baltijas valstīs.
Jau ziņots, ka 2024.gada pirmajā pusgadā “APF Holdings” strādāja ar 5,907 miljonu eiro apgrozījumu un cieta zaudējumus 476 874 eiro apmērā.
Savukārt 2024.gadā kopumā “APF Holdings” strādāja ar 12,68 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,8% mazāk nekā gadu iepriekš, un cieta zaudējumus 12 431 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
Uzņēmumu grupā ietilpst putnkopības un olu ražošanas uzņēmums “Alūksnes putnu ferma”, vairumtirdzniecības uzņēmums SIA “APF Trading”, putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniedzējs SIA “Oluksne”, gāzes un organiskā mēslojuma ražotājs SIA “APF Energy” un putnkopības un jaunputnu audzēšanas uzņēmums SIA “Preiļu putni”. Tāpat “APF Holdings” pieder 51% Lielbritānijas mobilo spēļu kompānijā “Chick Game Studios”.
Kompānija “APF Holdings” reģistrēta 2017.gadā. “APF Holdings” lielākais akcionārs ir Jurijs Adamovičs. Kompānijas akcijas ir iekļautas biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”.
Reklāma