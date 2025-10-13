“APF Holdings” ievieš investoru lojalitātes programmu ar īpašiem Fiteg2 piedāvājumiem

Šodien, Starptautiskajā olu dienā, strauji augošā uzņēmumu grupa “APF Holdings” (kotēta Nasdaq Riga First North: EGG), uzsāk jaunu investoru lojalitātes programmu. Tā izstrādāta ar mērķi stiprināt uzņēmuma un tā ieguldītāju ilgtermiņa sadarbību, sniedzot praktisku pievienoto vērtību – iespēju tuvāk iepazīt uzņēmuma premium klases veselīgā uztura un inovāciju zīmolu “Fiteg2”.
Jurijs Adamovičs, “APF Holdings” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs: “Tieši 10. oktobrī – Starptautiskajā Olu dienā – pirms diviem gadiem “APF Holdings” sāka savu publisko ceļu, kotējot akcijas biržā Nasdaq Riga. Šodien, šajā simboliskajā datumā, speram nākamo soli pretī akcionāriem, ieviešot investoru lojalitātes programmu – mūsu pateicību par uzticību un ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Kā zināms – ilgtspējīga pārtikas ražošana un izpratne par olas nozīmi sabalansētā uzturā ir mūsu pārliecības kodols. Bet ar “Fiteg²” mēs apliecinām, ka ola ir ne tikai pilnvērtīgs dabas produkts, bet arī iedvesma moderniem, veselību stiprinošiem risinājumiem. Tāpēc esmu pārliecināts, ka investori novērtēs jaunās programmas sniegtās priekšrocības un iespēju vistiešākajā veidā izgaršot, ko nozīmē būt daļai no “APF Holdings”.”
“Fiteg²” ir “APF Holdings” radīts veselīga uztura un inovāciju zīmols, kas palīdz cilvēkiem pārvarēt laika radītos izaicinājumus, stiprinot gan fizisko, gan garīgo noturību. Tas iedvesmo dzīvot bez laika ierobežojumiem – ar ilgstošu spēku, līdzsvaru un vitalitāti.
Zīmola produkti apvieno augstvērtīgas olu izcelsmes sastāvdaļas, zinātnisku pieeju un dabisku sastāvu, radot uztura risinājumus mūsdienu aktīviem cilvēkiem. “Fiteg²” klāstā ietilpst olu baltuma proteīns, olu baltuma proteīna batoniņi un kolagēns no olu membrānas – trīs produktu kategorijas, kas iemieso zinātnes un veselīga dzīvesveida sinerģiju.
Investoru lojalitātes programmas priekšrocības
Programma paredz trīs dalības līmeņus – Bronza, Zelts un Platīns, un ieguvumi pieaug līdz ar investora ieguldījuma apmēru un līdzdalības ilgumu.
Galvenie ieguvumi:
- Līdz 20 % atlaide visiem pirkumiem e-veikalā www.fiteg2.com;
- Pieeja “Fiteg²” ceturkšņa jaunumiem par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kas taps sadarbībā ar pieredzējušajiem jomu ekspertiem.
- Iespēja pirmajiem izmēģināt jaunos produktus. Tuvākā jaunumu pirmizrāde sagaidāma jau oktobra laikā, bet 2026. gadā – “Fiteg²” tiks radīti jauni produkti gan esošo, gan pavisam jaunu produktu kategoriju ietvaros.
- Ielūgums uz ikgadējo “APF Holdings” pētniecības un attīstības komandas pasākumu “Fiteg² Inovāciju laboratorija”.
Investori programmai var pieteikties uzņēmuma mājaslapā: apf.lv/loyalty-program.
Tiesības uz programmas priekšrocībām tiek noteiktas, pamatojoties uz Latvijas Centrālā depozitārija sniegto informāciju par investoriem.
