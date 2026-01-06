“APF Holdings”, “Alūksnes putnu ferma” un Lielbritānijas “Sunrise Eggs” turpmāk strādās zem vienota “Agrova” grupas zīmola

Latvijas putnkopības un olu produktu ražošanas uzņēmumu grupa AS “APF Holdings”, kurā ietilpst “Alūksnes putnu ferma”, maina juridisko nosaukumu uz AS “Agrova Baltics” un turpmāk būs daļa no zīmola “Agrova” grupas, kas ietvers arī 2025. gada novembrī iegādāto Lielbritānijas putnkopības uzņēmumu “Sunrise Eggs”.
Zīmola maiņa noslēdz pirmo posmu AS “Agrova International” grupas stratēģijā, kas vērsta uz izaugsmi Eiropas tirgos un vienotas identitātes izveidi starptautiskai olu un olu proteīna ražošanas un tirdzbniecības platformai. Grupas mērķi ietver jaudu paplašināšanu Baltijā līdz 450+ miljoniem olu gadā, līdzsvarotu eksporta portfeli starp Lielbritāniju, Baltiju un ES, augstas pievienotās vērtības olu produktu attīstību un digitalizācijas, efektivitātes un ilgtspējas sistēmu stiprināšanu. “Agrova” grupu 2025.gada oktobrī izveidoja līdzšinējais lielākais “APF Holdings” akcionārs Jurijs Adamovičs.
“Agrova” zīmola pamatideja ir balstīta Latvijas lauksaimniecības izcilībā un būs atpazīstama ar krietnu rīcību ikvienā darbības posmā – no fermas līdz gala produktam.
Jurijs Adamovičs, “Agrova International” dibinātājs, norāda: “Esmu dzimis un audzis Latvijas laukos – ģimenē, kas izprata lauksaimniecību līdz saknēm. Šī pieredze manī radīja pārliecību, ka pārtikai jābūt īstai un atbildīgi ražotai. Šodien “Agrova” no vienas nelielas saimniecības Alūksnē ir pārtapusi par Eiropas mēroga spēlētāju olu un olu proteīna biznesā ar ražošanas jaudām Baltijā un Lielbritānijā. Mēs veidojam ilgtspējīgu, modernu un konkurētspējīgu uzņēmumu grupu, kas spēs apmierināt pieaugošu Eiropas pieprasījumu pēc olu produktiem ilgtermiņā. Mūsu misija ir veicināt olu superspēka pieejamību ikvienam”.
“APF Holdings” juridiskā nosaukuma maiņa uz “Agrova Baltics” un integrācija AS “Agrova International” grupā, kas darbojas ar globālu zīmolu “Agrova”, attieksies uz grupas juridiskajām un operatīvajām struktūrām, komunikāciju ar investoriem un partneriem, produktu portfeli un starptautisko pozicionējumu. Nosaukuma maiņa biržā un ar to saistītie procesi tiks īstenoti atbilstoši Nasdaq Riga First North regulējumam.
Zīmols “Agrova” turpmāk apvienos vairākus uzņēmumus, kuru lielākais akcionārs ir AS “Agrova International”:
- “Agrova Baltics” (iepriekš “APF Holdings”) – “Alūksnes putnu ferma” (pilna cikla olu un šķidro olu produktu ražotne Alūksnē ar 5 putnu novietnēm, šķirošanas līniju, šķidro olu produktu ražotni, saules enerģijas parku) un gaidāmā jaunputnu audzēšanas ferma Preiļos.
- “Agrova UK Holding Limited” – “Sunrise Group” – viena no atzītākajām un lielākajām Lielbritānijas Midlands reģiona olu ražotnēm , kas apgādā nacionālas nozīmes mazumtirdzniecības ķēdes.
Šāda struktūra ļauj Agrova grupai darboties kā vienotai, vertikāli integrētai platformai, kas aptver visu vērtības ķēdi – no barības ražošanas un jaunputnu audzēšanas līdz olu ražošanai un šķirošanai, šķidro olu produktu izstrādei, eksportam un inovācijām. Balstoties spēcīgā lauksaimniecības mantojumā un bagātinot to ar plašu starptautisko pieredzi, “Agrova” apvienos tradīcijas ar mūsdienu zinātni un globālām ambīcijām. Grupas pamatā ir ražošanas platformas Latvijā un Lielbritānijā, turklāt katrai ir vairāk nekā sešdesmit gadu nepārtraukta darbības pieredze, kopā veidojot vienu no ilgtspējīgākajām un uz nākotni vērstākajām olu ražošanas ekosistēmām Ziemeļeiropā.
“Agrova” piedāvā pilnu produktu spektru – bioloģiskās, brīvajā turēšanā dētas, kūtī un sprostos dētas olas, kā arī šķidro olu masu citu pārtikas produktu ražošanā HoReCa sektorā. Īpaši izceļams ir uzņēmuma inovatīvais zīmols “Fiteg²” – tā ietvaros tiek attīstīti zinātniskā izpētē balstīti olu proteīna, kolagēna un funkcionālā uztura produkti. Grupas kopējais mērogs 2025. gadā sasniedz vairāk nekā 1,3 miljonus dējējvistu, 350+ miljonus pārdotu olu gadā un 60+ miljonus eiro kopējo apgrozījumu.
J.Adamovičs papildina: “Agrova šobrīd kļūst par vienu no Ziemeļeiropas efektīvākajām olu biznesa platformām ar augstu attīstības jeb mērogošanas potenciālu. Eiropas tirgus piedzīvo straujas pārmaiņas – mazumtirdzniecībā turpinās pāreja uz ārpus sprostiem dētām olām, līdz ar to pieaug pieprasījums pēc kūtīs dēto un brīvi turēto vistu olām, un arvien svarīgāk kļūst nodrošināt stabilu, reģionālu piegādes ķēdi. Vienlaikus 21 no 36 Eiropas valstīm joprojām importē olas. Tāpēc šādā tirgus situācijā Agrova modelis – divu valstu ražošanas bāze, moderna infrastruktūra un vertikālā integrācija Latvijā – nodrošina cenu stabilitāti, apjoma paredzamību un uzticamu piegādi mazumtirgotājiem visā Eiropā”.
