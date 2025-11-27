Alūksnes putnu fermas" īpašnieks par 40 miljoniem eiro iegādājies Lielbritānijas olu ražotāju

Uzņēmēja Jurija Adamoviča pārtikas ražošanas uzņēmumu grupa SIA “Agrova International” par 40 miljoniem eiro ir iegādājusies Lielbritānijas olu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumu “Sunrise Group”, kas apvieno “Sunrise Poultry Farms” un “Sunrise Eggs Holdings”, aģentūru LETA informēja kompānijā.
“Agrova International” ir iegādājusies 100% “Sunrise Group” akciju.
Darījumu finansiāli atbalstīja “Accession Capital Partners” – attīstības kapitāla fonds ar pieredzi lauksaimniecības uzņēmumu izaugsmes veicināšanā.
Adamovičs skaidro, ka šis darījums stiprinās “Agrova International” pozīcijas Eiropas tirgū un veicinās turpmāku izaugsmi. Šis solis ļaus “Agrova International” vairāk nekā dubultot apgrozījumu un darbības mērogu, vienlaikus iegūstot pieeju vienam no attīstītākajiem un dinamiskākajiem pārtikas tirgiem Eiropā.
Kompānijā norāda, ka “Sunrise Group” ir viena no atzītākajām olu ražošanas grupām Lielbritānijā ar vairāk nekā 60 gadu pieredzi. Uzņēmuma pirmsākumi meklējami 1960. gados Soras ielejā, Leičesteršīrā, un šobrīd tā galvenā mītne atrodas Silebijā. Grupa apgādā vadošās mazumtirdzniecības ķēdes, kā arī pārtikas ražotājus un HoReCa sektoru visā Lielbritānijā.
“Sunrise Group” ražotnes ir sertificētas ar “British Lion”, “RSPCA Assured” un BRCGS standartiem. Grupas saimniecības atrodas Leičesteršīrā un pie līgumpartneriem Lielbritānijā, bet centrālā šķirošanas un iepakošanas rūpnīca Silebijā (Leičesteršīrā) ik nedēļu apstrādā vairāk nekā četrus miljonus olu.
Pēdējā finanšu gadā “Sunrise Group” strādājusi ar 38,5 miljonu eiro apgrozījumu.
“Agrova International” konsultēja “Oaklins”, kas darbojās kā galvenais uzņēmuma apvienošanās un iegādes (M&A) konsultants un vadīja procesu. “EY Parthenon” bija finanšu un kapitāla piesaistes konsultants, “Higgs LLP” nodrošināja juridisko atbalstu un “PKF Francis Clark” veica finanšu un nodokļu izpēti.
“Accession Capital Partners” juridiskajos jautājumos konsultēja “Eversheds Sutherland”, bet “Deloitte” nodrošināja finanšu, nodokļu un ESG jeb vides, sociālo un pārvaldības kritēriju izpēti.
Pārdevējus darījumā konsultēja “S&W Partners Corporate Finance”, kas darbojās kā vadošais finanšu konsultants, atbalstot potenciālo pircēju uzrunāšanas procesu un vadot sarunas, kā arī “Gateley PLC”, kas sniedza juridisko atbalstu.
Jau ziņots, ka novembra sākumā Adamoviča jaundibinātā kompānija “Agrova International” ir pārņēmusi Adamovičam piederošās “APF Holdings” akcijas.
Informācija “Firmas.lv” liecina, ka “Agrova International” pieder SIA “Agrova Holdings”, kas savukārt pieder “J.A. Investment Holdings”. Uzņēmums “Agrova International” reģistrēts 2025. gada 30. septembrī, un tā pamatkapitāls ir 334 783 eiro. Savukārt “Agrova Holdings” reģistrēta 2025. gada 26. septembrī, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro.
LETA jau vēstīja, ka “APF Holdings” koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 10,013 miljoni eiro, kas ir par 69,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kā arī kompānija guva 1,722 miljonu eiro peļņu pretstatā zaudējumiem pagājušā gada pirmajā pusgadā.
Uzņēmumu grupā ietilpst putnkopības un olu ražošanas uzņēmums “Alūksnes putnu ferma”, vairumtirdzniecības uzņēmums SIA “APF Trading”, putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniedzējs SIA “Oluksne”, gāzes un organiskā mēslojuma ražotājs SIA “APF Energy” un putnkopības un jaunputnu audzēšanas uzņēmums SIA “Preiļu putni”. Tāpat “APF Holdings” pieder 51% Lielbritānijas mobilo spēļu kompānijā “Chick Game Studios”.
Kompānija “APF Holdings” reģistrēta 2017. gadā. Kompānijas akcijas ir iekļautas biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”.
