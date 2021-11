Veselības Indekss: 65% iedzīvotāju savu dzīvesveidu vērtē kā veselīgu

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

Vairums jeb 65% Latvijas iedzīvotāju savu dzīvesveidu vērtē kā kopumā veselīgu, liecina Mana Aptieka & Apotheka jaunākais Veselības indekss pētījums. Visbiežāk iedzīvotāji ievēro tādus veselīga dzīvesveida paradumus kā nesmēķēšana un izvairīšanās no piesmēķētas vides (50%), ārstēšanās gadījumā lieto visus ārsta izrakstītos medikamentus (47%) un velta miegam vismaz septiņas stundas diennaktī (47%).

Tāpat 45% iedzīvotāju ikdienā cenšas nepārsniegt pieļaujamās alkohola normas, 42% diennaktī izdzer vismaz 1,5–2 litrus ūdens, un 40% cenšas ēst veselīgi. Salīdzinoši mazāk aptaujāto – aptuveni trešdaļa – norāda, ka veic regulāras profilaktiskās medicīniskās apskates, ko iesaka veikt konkrēta vecuma cilvēkiem. Savukārt nedaudz mazāk nekā trešdaļa jeb 27% ikdienā veic regulāras (vismaz divas reizes nedēļā) fiziskās aktivitātes.

Savu dzīvesveidu kā kopumā veselīgu biežāk vērtē sievietes (72%) nekā vīrieši (58%), tomēr pētījums iezīmē arī atšķirības starp abiem dzimumiem. Vīriešiem biežāk piemīt tādi kaitīgie ieradumi kā smēķēšana un pārmērīga alkohola lietošana, kamēr sievietēm pārmērības galvenokārt vērojamas uzturā, piemēram, pārmērīga saldumu vai balto miltu produktu lietošana.

“Pētījums atklāj, ka aizvien vairāk cilvēku uzskata, ka viņu dzīvesveids paliek veselīgāks, proti, pēdējo piecu gadu laikā pašvērtējums ir pieaudzis par 9%. Pozitīvi, ka cilvēki cenšas dzīvot veselīgi arī pandēmijas apstākļos, jo tā ir viena no labākajām dažādu slimību profilaksēm. Jāpatur prātā, ka veselīgs dzīvesveids nenozīmē uzreiz lielas pārmaiņas, ir jāsāk pakāpeniski, necenšoties pāri saviem spēkiem. Ceļš uz fizisku un emocionālu labsajūtu slēpjas mērenībā visos aspektos – uzturā, fiziskajās aktivitātēs un arī miega režīmā. Vienlaikus atgādinu, ka veselīgs dzīvesveids ietver rūpes par savu veselību – savlaicīgi konsultēties ar ārstu, saslimšanas gadījumā lietot visus ārsta vai farmaceita ieteiktos medikamentus un veikt profilaktiskas apskates,” saka “Mana Aptieka” farmaceite un “Tukuma Centra aptieka” vadītāja Agnese Ritene.

Samazinās to iedzīvotāju skaits, kuri dzer pietiekami daudz ūdens

Vien 42% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju diennaktī izdzer pietiekami daudz (1,5–2 litrus) ūdens. Starp biežākajiem ūdens patērētājiem ir cilvēki ar augstāko izglītību (53%), augstiem ienākumiem (50%) un sievietes (46%). Savukārt visretāk ieteicamo diennakts ūdens devu izdzer aptaujātie ar pamatizglītību (31%), vīrieši (36%) un seniori (37%).

Farmaceite A. Ritene norāda, ka šobrīd, laikapstākļiem paliekot arvien vēsākiem, ir īpaši būtiski uzņemt pietiekami daudz ūdens, jo tas nodrošina ne tikai normālu organisma darbību un nepieciešams vielmaiņas aktivitātei, bet arī vitāli svarīgs, lai saglabātu labu izskatu un noskaņojumu. “Ziemā ir maz saules, cilvēki biežāk uzturas apsildītās telpās, kas var izraisīt tā saucamo ziemas dehidratāciju, ko var arī nepamanīt, jo cilvēks mazāk svīst. Tāpēc ir būtiski atcerēties padzerties ūdeni arī brīžos, kad to negribas, un vēlams – tīrā veidā. Vienā piegājienā gan nevajadzētu izdzert uzreiz puslitru ūdens, to ieteicams darīt pakāpeniski, piemēram, izdzerot glāzi ūdens stundas laikā. Tāpat jāatceras svīstot uzņemt papildu šķidrumu, lai atjaunotu zaudētās ūdens rezerves.”

Vairāk nekā pusei aptaujāto – neveselīgi ēšanas paradumi

Trīs gadu laikā par 7% (no 47% uz 40%) ir samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri cenšas ēst veselīgi. Sievietes biežāk (51%) nekā vīrieši (28%) ikdienā cenšas sabalansēt ēdienkarti un sekot līdzi uzņemto kaloriju daudzumam. Vaicāti par dažādu veselīga dzīvesveida ieteikumu ievērošanu, 39% aptaujāto norāda, ka cenšas ierobežot cukura patēriņu, 32% izvairās no dažādu pusfabrikātu lietošanas uzturā, bet 32% ierobežo sāls patēriņu diennaktī.