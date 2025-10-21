Saldumus vai izpostīsim dabu? Padomi Halovīna svinēšanai bez plastmasas atkritumu kalniem

Tuvojas gada “spocīgākie” svētki – Halovīns, kurus ar katru gadu arvien plašāk svin arī Latvijā, taču aiz košajām dekorācijām bieži slēpjas cita, mazāk redzama svētku tumšā puse: milzīgs daudzums plastmasas, kas pēc pāris stundu lietošanas nonāk atkritumos. No baloniem un sintētiskiem tērpiem līdz vienreizlietojamiem traukiem – šāda svētku svinēšana nav nekāds joks apkārtējai videi, vēsta ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums “Zaļā josta”.
Taču tas nenozīmē, ka svētki nav jāsvin, gluži pretēji – ar nelielu izdomu un vienkāršiem trikiem iespējams radīt īstu Halovīna noskaņu, vienlaikus saudzējot dabu, jo pat visbaisākajai naktij nevajadzētu atstāt tādu nospiedumu un pēdu dabā.
“Halovīns – tie ir vieni no plastmasas piesārņojuma viedokļa “ražīgākajiem” gada svētkiem. Tajos ir viss: no sintētiskiem tērpiem līdz konfekšu iepakojumiem, turklāt daudzi no šiem svētku atribūtiem tiek izmantoti tikai vienu vakaru. Maskas, mākslīgie zirnekļu tīkli, plastikāta ķirbji un “spocīgi” aksesuāri neilgi pēc svinībām lielā daudzumā nonāk poligonos. Savukārt vieglās plastmasas plēves un iepakojumi vējā tiek aizpūsti upēs, no kurienes nonāk jūrā, kā arī tie nonāk mežos, pļavās un cituviet. Tur tie sadalās mikrodaļiņās un apdraud dažādās ekosistēmas. Piemēram, mikroplastmasa tiek konstatēta zivīs un citos jūras produktos, kurus ikdienā mēs paši ēdam,” stāsta “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa.
Halovīna statistika patiesi var nobiedēt. Katru gadu pēc svinībām teju visā pasaulē atkritumos nonāk arī milzīgs daudzums plastmasas un citu nepārstrādājamo materiālu. 2021. gada pētījums liecina, ka apmēram 83% Halovīna kostīmu, kas tiek pārdoti Lielbritānijā, ir izgatavoti no poliestera, kas ir naftas bāzes plastmasa un dabā nesadalās līdz pat 200 gadiem. Arī saldumi nav tik nevainīgi, kā izskatās. Proti, visā pasaulē Halovīna laikā tiek iztērēti vairāk nekā divi miljardi eiro konfektēm un citiem saldumiem, un gandrīz visi šie našķi ir iesaiņoti nešķirojamos plastmasas iepakojumos, kas galu galā nonāk atkritumu poligonos vai apkārtējā vidē.
Kopumā šie svētki atstāj iespaidīgu pēdu vidē. Taču labā ziņa ir tā, ka jebkuri svētki, arī Halovīns, var būt tikpat radoši, krāsaini un jautri arī bez sintētiskiem tērpiem, plastmasas dekoriem un vienreizlietojamiem traukiem, un šķietami nekaitīgajiem baloniem.
“Baloni joprojām ir viens no visbiežāk lietotajiem dekoriem gan dzimšanas dienās, gan Halovīna ballītēs. Tomēr tie ir arī viens no kaitīgākajiem. Lai gan uz iepakojuma nereti redzams apgalvojums “bioloģiski noārdāmi”, realitātē balonu sadalīšanās dabā var ilgt vairākus gadus. Tie kļūst par mikroplastmasas avotu, kas nonāk ūdenī, augsnē un gaisā,” norāda “Zaļā josta” pārstāvis.
HELCOM un Interreg Baltijas jūras reģiona apsekojumi rāda, ka katru gadu vidē nonāk simtiem tūkstošu balonu, kas pēc to palaišanas gaisā var nonākt ne tikai upēs un jūrā, bet arī mežos, pļavās un lauksaimniecības zemēs. Tur tie kļūst par apdraudējumu dzīvniekiem – putni, eži, brieži un citi meža zvēri var tajos sapīties vai tos apēst.
Lūk, pieci padomi, kā svinēt Halovīnu un dekorēt videi draudzīgi:
1. Paštaisīti gardumi un videi draudzīgs iepakojums
Saldumus vai izjokosim? Protams, Halovīns nav iedomājams bez konfektēm un citiem našķiem. Taču var izvairīties no saldumiem papīriņos un konfektēm plastmasas iepakojumos. Tā vietā pagatavojiet saldumus mājās – kopā ar bērniem var izcept cepumus, izvārīt īrisa konfektes vai uztaisīt karamelizētus ābolus. Šādi jūs ne tikai samazināsiet atkritumus, bet arī radīsiet īstu svētku sajūtu visai ģimenei. Ja pie jums ierodas “saldumu mednieki”, paštaisītās konfektes var ielikt dabai draudzīgos papīra maisiņos, ietīt cepamajā papīrā vai ievietot kompostējamos trauciņos no kartona.
2. Saki “nē” kostīmiem no plastmasas
Veikalos pirktie Halovīna tērpi gandrīz vienmēr izgatavoti no poliestera vai citiem plastmasu saturošiem audumiem, kas, nonākot atkritumu poligonos, sadalās ļoti lēni. Tā vietā, lai pirktu jaunus materiālus, tērpiem var izmantot, piemēram, vecus palagus vai nolietotu apģērbu, no kā sanāks ideāli spoku kostīmi, arī vecos aizkarus vai kartonu – šie materiāli ir pārstrādājami. Var ik gadu sarīkot arī kostīmu maiņu ar draugiem vai kolēģiem – tā ietaupīsiet līdzekļus un izvairīsies no liekiem tēriņiem. Tērpus var arī īrēt.
3. Dekorācijas no dabas materiāliem
Halovīna sajūtu rada īpašas dekorācijas, kuras var izgatavot mājās, nevis pirkt. Zaru buntes, ķirbji, lapas, čiekuri vai sveces stikla burkās – tas viss rada daudz pievilcīgāku noskaņu nekā veikalos pieejamās plastmasas dekorācijas. Auduma vai papīra karodziņi, lentes un virtenes var izmantot vairākkārt. Arī atkārtoti lietojamas LED lampiņu virtenes ir labs risinājums – tās var izmantot ne tikai Halovīnā, bet arī citos svētkos. Izvēlēties kvalitatīvus, vairākkārt lietojamus dekorus – piemēram, auduma galdautus, stikla vāzes vai metāla svečturus. Tie ne tikai samazina atkritumu daudzumu, bet arī ļauj ietaupīt līdzekļus ilgtermiņā, tos ar nelielu izdomu pielāgojot dažādiem svētkiem.
4. Bez mitrajām salvetēm un plastmasas traukiem
Svētkos grima noņemšanai vai roku mazgāšanai bieži izmanto mitrās salvetes, taču tās var aizstāt vienkārši ar ziepēm un ūdeni. Ballītei izvēlēties atkārtoti lietojamus traukus un glāzes, piemēram, svētkiem atbilstoši apzīmētās stikla burciņas dzērienu glāžu vietā – tas būs gan radoši, gan videi draudzīgi.
5. Videi draudzīga dekorāciju pārstrāde
Pat pēc videi draudzīgiem svētkiem noteikti arī būs, ko pārstrādāt. Halovīna dekorācijām gandrīz vienmēr izmanto izgrebtus ķirbjus, kuru vieta pēc svētkiem ir brūnajā jeb BIO atkritumu konteinerā, un atkritumu poligonā vai komposta kaudzē tie sadalās pilnībā. Katru gadu, piemēram, Apvienotajā Karalistē atkritumu poligonos nonāk ap 18 000 tonnu ķirbju. Tiek lēsts, ka 95 % ķirbju netiek apēsti, bet gan izmantoti kā Halovīna dekorācijas un pēc svētkiem tos izmet.
Arī tās pašas stikla burciņas, kuru dzīves cikls ir teju bezgalīgs un kuras var pārstrādāt daudzkārt, pēc svētkiem, ja tās vairs saimniecībā nenoderēs, jāaizmet stiklam paredzētajā konteinerā. Vērts atcerēties – jo vairāk pārstrādājam, jo mazāk nonāk poligonos vai ūdeņos, kā arī samazinām savus tēriņus par atkritumu apsaimniekošanu.
“Videi draudzīga dekorēšana un svinēšana neprasa lielus ieguldījumus. Katra atteikšanās no baloniem, plastmasas lentēm vai mitrajām salvetēm palīdz samazināt piesārņojumu un saudzē dabu. Ar radošumu un nelielām izmaiņām mēs varam svinēt skaisti, bez nepatīkamām sekām apkārtējai videi,” saka “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa.
Tāpēc, gatavojoties gan spocīgākiem svētkiem – Halovīnam –, gan dzimšanas dienai, gan Ziemassvētkiem – jāpiedomā ne tikai par svētku atribūtiku, bet arī par pēdām, ko atstājam aiz sevis.
