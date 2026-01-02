Salāti ar garnelēm un avokado

• 500 gramu iztīrītu garneļu (vai tik, cik nu ir),
• 3 avokado,
• 100 gramu sīpolu,
• 300 gramu tomātu,
• 30 gramu sīpolu lociņu,
• 30 gramu pētersīļu zaļumu,
• 20 gramu olīveļļas,
• 20 gramu sviesta,
• laims,
• sāls,
• cukurs,
• malti melnie pipari.
KAD SĀTĪGĀKUS ēdienus esam baudījuši bagātīgākā vai arī pieticīgākā Ziemassvētku mielastā, gadu mijas galdam varam pagatavot vieglus salātus ar garnelēm, ja vien šīs jūras veltes garšo. Garneles apcepu sviestā. Avokado, tomātus un šalotes sīpolus nomizoju un sagriezu gabaliņos. Mērcei samaisīju kopā olīveļļu, sāli, cukuru, piparus un piespiedu laima sulu. Salāttraukā liku sagrieztos dārzeņus, tiem pievienoju sasmalcinātus zaļumus un uzmanīgi sajaucu ar pagatavoto mērci. Un tad – arī apceptās garneles.
