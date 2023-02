Romantiskās krāpniecības upuru vidējais vecums – 57 gadi

Foto: pixabay.com

Pandēmijas ietekmē iedzīvotāju satikšanās iespējas bija ierobežotākas, līdz ar to pieauga romantisko iepazīšanos skaits internetā, ko aktīvi savās shēmās sākuši izmantot finanšu krāpnieki. Kā norāda Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperts Anrijs Šmits, par romantiskās krāpšanas upuriem visbiežāk kļūst sievietes vecumā virs 50 gadiem, turklāt tās galvenokārt ir izglītotas sievietes, kā arī ir upuri ar zemākiem ienākumiem.

Romantiskā krāpšana visbiežāk skar sievietes

Luminor bankas novērojumi liecina, ka pēdējos gados romantisko krāpšanu skaits pieaug. Baltijas valstīs pagājušajā gadā tāda veida krāpniecību skaits pieauga par teju 40%, salīdzinot ar situāciju 2021.gadā.

Sociālo tīklu un iepazīšanās platformu Facebook, Instagram un Tinder lietotāji saņem draudzības uzaicinājumu no svešinieka, visbiežāk ārzemnieka, komunikācija kļūst arvien intensīvāka un attālinātās attiecības tuvākas, līdz nereti sāk attīstīties romantiskas jūtas pret jauno simpātiju, kas rada ilūziju par skaistu nākotni kopā. Šajā brīdī nereti jaunais “draugs” lūdz pārskaitīt naudu kādām steidzamām lietām. Kā liecina bankas novērojumi, šādās krāpnieku shēmās visbiežāk nonāk sievietes, kuru iejūtību un vēlmi palīdzēt nelaimē nonākušajam krāpnieki prasmīgi izmanto savā labā.

Krāpnieki nolūko labsirdīgas un empātiskas sievietes

Luminor apkopotie dati liecina, ka romantiskās krāpšanas upuru vidējais vecums Latvijā ir 57 gadi, vienlaikus apkrāpto klientu vecuma amplitūda ir plaša, un krāpnieku nagos var iekrist praktiski visu vecumu sievietes. Piemēram, jaunākas sievietes kļūst par upuriem iepazīšanās platformās, vecākas – Facebook. Savukārt kaimiņos Igaunijā par upuriem galvenokārt kļūst pensionāres, kuru vidējais vecums ir 65 gadi. Kā norāda eksperts, krāpniecības nolūkos veiktie maksājumi no Latvijas klientu bankas kontiem visbiežāk tiek veikti uz ASV, Lielbritāniju, Itāliju, Turciju un Poliju. Arī romantisko noziegumu upuru profils Latvijā ir ļoti dažāds, nereti upuri ir ļoti izglītoti, savukārt atsevišķos gadījumos tie ir cilvēki ar zemiem vai vidēji zemiem ienākumiem. Tas vēlreiz apliecina to, ka neatkarīgi no vecuma vai izglītības, par krāpšanas upuri var kļūt ikviens iedzīvotājs.

Nereti noziedznieki par saviem upuriem izvēlas iejūtīgus un labsirdīgus cilvēkus, kuri savas empātijas dēļ viegli nonāk krāpnieku nagos. Luminor bankas Latvijas klientu lokā pēdējā laikā nav fiksēts neviens gadījums, kad par romantiskās krāpšanas upuriem būtu kļuvuši vīrieši, taču citās pasaules valstīs šādi gadījumi notiek visai bieži.

Mazāk privāta satura sociālajos tīklos

Eksperts norāda, ka sociālo tīklu lietotājiem vajadzētu rūpīgi apsvērt, ar kādu personīgo informāciju viņi dalās, turklāt īpaši izvērtēt fotogrāfiju un video saturu, kur redzama personas seja vai dzirdama balss – šādu informāciju krāpnieki var izmantot savā labā. Īpaša uzmanība jāpievērš tieši sociālajos tīklos iepazītu personu lūgumiem pārskaitīt naudu – ja šāds lūgums tiek saņemts, īpaši rūpīgi jāpārbauda, vai palīdzības lūdzējs patiešām ir tā persona, par ko uzdodas. Tāpat krāpnieki mēdz uzdoties par turīgiem cilvēkiem, kuri sola saviem upuriem pārtikušu un nodrošinātu dzīvi.