Reiki Alūksnē: enerģijas dziedināšana, kas palīdz atgriezties sevī

Mūsdienu steidzīgajā un bieži vien stresainajā pasaulē arvien vairāk cilvēku meklē veidus, kā rast iekšēju mieru, harmoniju un atveseļošanos. Viens no šādiem ceļiem ir reiki — maiga enerģijas dziedināšanas prakse, kas arvien vairāk ieguvusi popularitāti arī Latvijā. Šovasar reiki praktizēšanas vieta atvērta arī Alūksnē — to ir izveidojusi alūksniete Ilze Sliņķe. Viņas stāsts atklāj, kā rokas pieskāriens un enerģijas plūsma var palīdzēt gan emocionāli, gan fiziski un kā šī senā japāņu dziedināšanas prakse spēj sniegt mieru un līdzsvaru ikvienam – neatkarīgi no vecuma, uzskatiem vai dzīves situācijas.

Ilze pati par reiki pirmo reizi uzzināja pirms apmēram pieciem gadiem. “Redzēju video, kur reiki praktizētājs, cilvēkam pieskaroties, it kā pārnes enerģiju, un cilvēks sāka justies mierīgāks un atbrīvotāks, it kā viņa ķermenī notiktu iekšēja līdzsvara atjaunošanās. Dziedināšana šķita tik maiga un dziļa, ka uzreiz sapratu – par reiki vēlos uzzināt vairāk. Vēl jo vairāk tādēļ, ka reiki mūsu pusē ir mazāk zināms – gribēju saprast, kas tas ir un kā tas darbojas. Sajutu, ka man vajag zināt vairāk – kā ar rokas pieskārienu cilvēkam var palīdzēt, atveseļot un sakārtot enerģiju. Vispirms pati devos uz reiki seansu Rīgā. Guvu apstiprinājumu: jā, es vēlos vairāk. Tas, kā es jutos pēc seansa – mierīga, atvērta, pilna enerģijas, harmonijā ar sevi un pasauli – bija nepārprotams signāls, ka šis ir ceļš, ko gribu izpētīt tālāk. Atceros, ka, braucot mājās ar autobusu no Rīgas uz Alūksni, vēroju mājas un domāju, ka tur dzīvo cilvēki un visi esam kādā veidā saistīti, varam cits citam palīdzēt,” atceras Ilze.

Ieklausīties sajūtās un sekot aicinājumam

Ilzē arī bijusi pārliecība – ja tas bija vērtīgi viņai, būs vērtīgi arī citiem. Tāpēc nākamais solis – meklēt iespējas apgūt šo praksi. “Vispirms sāku praktizēt uz sevi, pēc tam pamēģināju arī ar bērniem. Starp citu, bērniem reiki iedarbība parasti jūtama daudz ātrāk – viņi ir jaunāki, jutīgāki, un arī seansa laiks ir īsāks. Atceros vienu situāciju ar vecāko dēlu – starp mums bija domstarpības, emocijas uzliesmoja, saruna neveidojās, bērnu nebija iespējams nomierināt. Ierosināju pamēģināt reiki. Tas bija pavisam īss brīdis – kādas piecas līdz desmit minūtes – un bērns kļuva mierīgs, smaidīgs, un mēs varējām sarunu turpināt jau pozitīvā noskaņā,” stāsta Ilze.

Ir reiki apguvēji, kuri šo praksi izmanto tikai sev vai tuvākajiem, taču Ilzē bija spēcīga aicinājuma sajūta – izzināt vairāk, lai varētu palīdzēt arī citiem, nevis paturēt iegūtās zināšanas tikai sev. “Šī apziņa nenāca caur loģisku analīzi vai ilgām pārdomām – tā bija iekšēja sajūta, kuru sadzirdēju un kurai ļāvos. Ļoti veiksmīgi apguvu reiki 1. līmeņa kursu, un tikpat veiksmīgi izdevās atrast arī telpas, kur sākt praktizēt. Ja tas, ko dari, ir pareizi, lietas pašas sakārtojas,” saka Ilze.

Saruna kā tilts uz dziedināšanu

Šobrīd Ilzei lielākā pieredze ir darbā ar mentāliem un emocionāliem stāvokļiem. Piemēram, cilvēks, kurš jutās trauksmains un pastāvīgi uztraucās, reiki seansa laikā saņēma mieru, harmoniju un enerģiju. “Es kā reiki praktizētāja esmu tikai starpniece. To var salīdzināt ar ūdenskrānu – es neesmu pats ūdens, bet caur mani cilvēks var tam piekļūt. Būtībā reiki enerģija ir pieejama visiem, tikai šis “krāns” ir jāatver. Nav noslēpums, ka cilvēki bieži meklē stiprinājumu tieši tad, kad dzīvē ir kādas grūtības. Tomēr tas nenozīmē, ka reiki ir paredzēts tikai problēmu risināšanai vai veselības sarežģījumu gadījumos. Reiki var būt vērtīgs arī tad, ja cilvēkam viss ir kārtībā – tas palīdz uzturēt iekšējo līdzsvaru, mieru un enerģijas plūsmu ikdienā, nostiprina emocionālo stabilitāti. Palīdz justies labāk. Slimība nereti ir ķermeņa signāls, ka kaut kas dzīvē nav līdzsvarā un ir jāmaina. Tā ir ķermeņa valoda, ar kuru tas cenšas pateikt, ka kaut kas nav kārtībā,” saka Ilze.

Pēc Ilzes domām, ļoti noderīgas ir viņas iepriekš apgūtās zināšanas psiholoģijā – reiki seansu sākt ar atbalstošu sarunu. “Nereti cilvēkam palīdz jau tas vien, ka viņš var izrunāties – pastāstīt, kā jūtas, kas nospiež sirdi, kurā dzīves jomā jūtas apmaldījies vai kur neveicas. Es esmu vienkārši līdzās – uzklausu. Nemācu, kā dzīvot, nesniedzu padomus un arī neesmu ārsts, kas uzstāda diagnozes vai ārstē. Mana loma ir būt klātesošai, radīt telpu, kurā cilvēks var atslābt, sajusties sadzirdēts. Un tikai pēc šīs sarunas notiek pats reiki seanss. Saruna palīdz cilvēkam atvērties, nomierināt prātu un nonākt tuvāk sev. Tas veido uzticēšanos un sagatavo telpu, kurā enerģija var brīvi plūst. Reiki sākas tikai tad, kad cilvēks ir gatavs – mierīgāks, apzinātāks un atvērtāks saņemšanai,” stāsta Ilze.

Prakses vieta Alūksnē

Šovasar Alūksnē Ilze ir atvērusi savu reiki praktizēšanas vietu, un pirmajiem klientiem jau izdevies sniegt atbalstu un palīdzību. “Reiki sesija ir maigs, saudzējošs process – tā ir roku uzlikšanas metode, kas atgādina enerģētisku masāžu bez fiziska spiediena. Reiki nav vārdi, tie ir pieskārieni. Klients paliek apģērbts un var gan sēdēt, gan gulēt – kā ir ērtāk. Klusa, maiga klātbūtne, kur nevajag neko teikt – tikai būt. Caur pieskārienu notiek tas, ko nevar izteikt vārdos. Katrs piedzīvo ko citu, taču visbiežāk cilvēki jūt siltumu vai vēsumu tajās vietās, kur pieskaras plaukstas. Iestājas dziļš miers, palēninās elpošana, atslābst prāts un ķermenis. Dažkārt uzpeld emocijas, kuras sen bijušas apslēptas – un tās var beidzot izpausties un atbrīvoties. Reiki enerģija vienmēr “atrod” to, kam tajā brīdī vajadzīga uzmanība,” skaidro Ilze.

Vai cilvēki pietiekami aizdomājas par to, kā viņi jūtas? “Manuprāt, ja ikdienā vairāk pievērstu uzmanību savām sajūtām un emocionālajam stāvoklim, mēs būtu veselīgāki, laimīgāki un mierīgāki. Ķermenis dabiski tiecas pēc miera un labas pašsajūtas. Tāpēc domāju, ka nekļūdīšos sakot, ka sevī cilvēki ieklausās pārāk maz. Parasti par to sāk domāt tikai tad, kad pašsajūta pasliktinās vai parādās veselības problēmas. Tad cilvēks sāk meklēt risinājumus – vispirms dodas pie ārsta. Ja tradicionālā medicīna nespēj sniegt palīdzību, sākas citu iespēju izzināšana: kāds sāk sportot, cits nododas jogai vai ziemā peldas āliņģī. Meklē veidus, kā palīdzēt sev, un viena no šīm iespējām ir arī reiki. Atšķirībā no dzīves lielajās pasaules metropolēs, Alūksnes mazpilsētas un novada iedzīvotāji dzīvo ciešākā saskarē ar dabu. Lai arī tā mums ir priekšrocība, tomēr par sevi padomāt vajag tik un tā,” saka Ilze.

Atbalsts, kad sāp

Reiki pasaule ir viena no izplatītākajām alternatīvās medicīnas formām, ko izmanto arī dzemdniecībā un paliatīvajā aprūpē, lai atvieglotu cilvēku ciešanas. “Tā ir atbalstoša terapija. Jebkam, ko cilvēks jau dara, reiki var būt kā papildinājums. Arī onkoloģijā un ārvalstu klīnikās to nereti izmanto kā papildterapiju. Tāpat reiki palīdz sērošanas procesā – dažādu zaudējumu gadījumos, piemēram, pēc tuvinieka nāves, šķiršanās vai bērniņa zaudējuma. Šādos brīžos, kad ir svarīgi dot sev laiku izdzīvot dabiskos sēru posmus, reiki var sniegt ļoti spēcīgu un gādīgu atbalstu, palīdzot šiem procesiem noritēt līdzsvarotāk un dziedinošāk,” norāda viņa.

Lai gan reiki radies Japānā, tas ir piemērots un noderīgs arī latviešiem. “Reiki nav ticība vai reliģija, bet gan enerģijas dziedināšanas metode, ko var izmantot ikviens, neatkarīgi no pārliecības vai pasaules uzskatiem. Zinu, ka reiki pielieto cilvēki no dažādām reliģiskām un kultūras tradīcijām – gan kristieši, musulmaņi, hinduisti, gan citu ticību pārstāvji. Ikviens var to pielāgot savai pārliecībai un vajadzībām. Pretrunu šeit nav, neviens nav jāpielūdz. Protams, ja kāds ļoti vēlas meklēt pretrunas, tās var atrast jebkurā situācijā, bet reiki ir atvērta un pieņemama prakse ikvienam,” norāda Ilze. Viņa novēl ikvienam būt iejūtīgākam – vairāk ieklausīties sevī un savās sajūtās. “Ja jūti, ka jāpalēnina dzīves ritms, tad ļauj sev to darīt – tam jākļūst par prioritāti. Ja nepieciešams atbalsts, nebaidies to meklēt. Esi saudzīgs un labvēlīgs pret sevi. Un arī pret citiem,” iesaka Ilze.

Mums jau viss ir dots, lai mēs justos labi – būtu mierīgi, līdzsvaroti un laimīgi. Atliek tikai atrast laiku sev. Pajautāt sev: “Kā es jūtos?” – godīgi un bez steigas. Atrast mirkli klusumā, lai sadzirdētu savu iekšējo balsi un to, ko patiesi sev vēlos pateikt. Ja dzīve ir nepārtraukts skrējiens, šo balsi nav iespējams saklausīt. Mierā rodas skaidrība. Viss, kas mums patiesi nepieciešams, jau ir mūsos. Nav jāmeklē ārpusē, nav nekas jāpērk vai jāiegūst – tikai jāpievēršas sev.

5 reiki principi labākai dzīvei

1.Tikai šodien nedusmojies!

2.Tikai šodien neraizējies!

3.Tikai šodien esi pateicības stāvoklī!

4.Tikai šodien pilnībā nododies savam darbam!

5.Tikai šodien esi laipns pret cilvēkiem!

REIKI

ir alternatīvās dziedniecības metode, kas balstās uz ideju par universālās dzīvības enerģijas plūsmu caur cilvēku. Reiki nāk no Japānas, un vārds “Reiki” sastāv no divām daļām:

•Rei – “garīgais” vai “universālais”

•Ki – “dzīvības enerģija” (līdzīgi kā ķīniešu “Qi” vai indiešu “Prāna”) Reiki praktizētājs, bieži ar rokām viegli pieskaroties vai pat neturot tās tieši uz ķermeņa, “vada” enerģiju caur sevi uz saņēmēju.