Kefīra un zefīra kokteilis ar ogām

Brigita Skaistkalne - 23.08.2025 - 8:00
Sastāvdaļas:

● 400 mililitru kefīra,

● 2 zefīri,

● 100 gramu ogu.

Vietējās ogas – lielās mellenes un avenes – izmantoju arī, lai pamielotos ar lielisku kokteili. Blendera krūzē liku gabaliņos salauzītu aveņu zefīru, pievienoju noskalotas un apsusinātas mellenes un avenes un pielēju kefīru. Ar mietveida mikseri visu sasmalcināju viendabīgā kokteilī. To lēju glāzēs un greznoju ar ogām un piparmētru lapiņām. Šāds deserts atsvaidzina karstākā dienā un sniedz saldu baudījumu.

Brigita Skaistkalne

