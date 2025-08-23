Kefīra un zefīra kokteilis ar ogām

Sastāvdaļas:
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
● 400 mililitru kefīra,
● 2 zefīri,
● 100 gramu ogu.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Vietējās ogas – lielās mellenes un avenes – izmantoju arī, lai pamielotos ar lielisku kokteili. Blendera krūzē liku gabaliņos salauzītu aveņu zefīru, pievienoju noskalotas un apsusinātas mellenes un avenes un pielēju kefīru. Ar mietveida mikseri visu sasmalcināju viendabīgā kokteilī. To lēju glāzēs un greznoju ar ogām un piparmētru lapiņām. Šāds deserts atsvaidzina karstākā dienā un sniedz saldu baudījumu.
Reklāma