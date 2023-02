Recepte: Ābolu un bumbieru deserts “No sirds!”

2 āboli, 2 bumbieri, 140 mililitru ūdens, 20 gramu želatīna, 1 – 2 ēdamkarotes cukura.

Lai pagatavotu šo veselīgo desertu, želatīnu aplēju ar apmēram glāzi novārīta auksta ūdens un uzbriedināju. Ābolus un bumbierus nomazgāju, nomizoju un atbrīvoju no serdēm. Mīkstumu sagriezu palielos gabalos. Liku katliņā, pielēju receptē norādīto ūdens daudzumu un uz lēnas uguns no uzvārīšanās brīža vārīju apmēram desmit minūtes, līdz augļi kļuva mīksti. Pēc tam uz lēnas uguns izšķīdināju želatīnu. To gan nekādā gadījumā nedrīkst uzvārīt!

Izvārītos ābolus un bumbierus sietā notecināju (augļu sīrupu izliet nevajag, to vēlāk varam izdzert gardu muti) un sablendēju. Receptē norādīto cukuru nepievienoju. Tā kā augļu masa jau tā šķita saldena, jo satur dabīgos cukurus, pielēju pat nedaudz citrona sulas. Tad pievienoju arī izšķīdināto želatīnu, labi samaisīju un salēju ar pārtikas plēvīti izklātās sirdsveida veidnītēs. Želeju atdzesēju, pēc tam sarecēšanai ievietoju ledusskapī. Pēc vairākām stundām sastingušās sirsniņas atbrīvoju no veidnītēm un rotāju ar putukrējumu un avenēm.