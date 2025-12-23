Pirātu žabo un pērles pogcaurumos: kā šogad uzmirdzēt svētku ballītē?

Decembra nogale ir rosīgs sarīkojumu laiks, un daudzi piekritīs, ka tērps ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai ballīte būtu izdevusies. Svētku tērpu tendences šogad piedāvā lielisku elegances, mirdzuma un komforta apvienojumu, un, lai to iegūtu, ne vienmēr jādodas uz tirdzniecības centru – reizēm vērtīgi ielūkoties arī savā skapī. Atslēgas vārdi šeit būs – atsvaidzināt, aktualizēt un komplektēt. Kā to darīt un kāda šosezon ballīšu mode, stāsta stiliste Antra Reismane.
Mežģīņu uzvaras gājiens
“Ja mums skapī ir vienkrāsaina tumša kleita, kas vairākkārt jau svinīgos gadījumos vilkta, jāpadomā, ko aktuālu tai varētu piekombinēt, lai tā izskatītos kā jauna,” rosina A. Reismane. Viens no variantiem ir kažokādu aksesuāri – krādziņas, apmalītes. Modē arī visdažādāko veidu un struktūru mežģīnes, kuras tērpā nevajag taupīt. “Piemēram, šosezon stilīgi izskatīsies tāds apjomīgs pirātu žabo vai grezni kupli mežģīņu svārki,” iesaka stiliste. Modē arī īsas vai garas caurspīdīgas mežģīņu kleitas, ko var vilkt virs biksēm. Tāpat vienkāršas žaketes padarīt par svētku tērpu, piespraužot apjomīgas brošas ar spalvām vai ziediem. Šīs sezonas ballītēm iesaka izvēlēties blūzes vai kleitas ar augstām volānu apkaklēm. “Nekautrējieties piešūt iecienītajai kleitai apakšmalā bārkstis, mežģīni, izšuvumus, un tērps būs kā jauns,” mudina stiliste.
Modē viduklis
Modē arī izteiksmīgu rotu kombinācijas, kas akcentēs šķietami jau pazīstamu tērpu. “Ja kādreiz dāmas ap kaklu lika tikai vienu pērļu virteni, tad tagad tās ir vairākas, dažāda garuma, ar dažādu izmēru pērlēm, kombinētas ar ķēdītēm. Uzmanību piesaista neparasti risinājumi, piemēram, pērļu virtene izvērta caur žaketes pogcaurumu vai savīta ar zīda kakla lakatiņu. Pērļu virteni var pielikt arī dāmu somiņai un pieskaņot to tērpam, liekot greznuma akcentu uz somiņu, nevis tērpu,” stāsta A. Reismane.
Tāpat vienkāršāks tērps izcili kombinējas ar citiem greznākiem akcentiem, piemēram, var izvēlēties mirdzošas kurpes vai jostu, neparastas krāsas zeķbikses. “Iepriekš lietotai kleitai uzliekot pašlaik aktuālo korseti, tērps iegūs pavisam citu izskatu. Turklāt jaunās modes tendences iesaka izcelt vidukli – korsete un jostas šim nolūkam lieti noderēs, savukārt plecus var akcentēt ar polsteriem gluži kā deviņdesmitajos,” iesaka stiliste.
Lai patīkami taustei
Lai vai cik ekstravagantu tērpu iegādājamies vai veidojam no esošajiem resursiem, stiliste vienmēr atgādina par estētisku komfortu, proti, lai skaistums būtu arī ērts. “Ja dodies uz teātri vai koncertu, var tērpties ekstravaganti, mazāk domājot par ērtībām, jo šie pasā-
kumi nav aktīvi – apsēdies un baudi. Savukārt pieņemšanās, ballēs un citos sarīkojumos, kur jāpavada viss vakars, jādomā, vai būs ērti apsēsties, iet pa kāpnēm. Vai kādā iepazīšanās ballītē tērps būs patīkams taustei un neķersies aiz partnera apģērba, vai kurpītes būs vienlaikus elegantas un ērtas dejai… Ņemot vērā, ka šajā ballīšu sezonā modē fliteri un vizuļi, jāraugās, lai tie ir pietiekami kvalitatīvi un pirmajā dejā nenobirst,” iesaka stiliste.
Zeltā un ugunī
Mode mēdz būt arī tematiska. Antra stāsta, ka šogad tā mīl ieskatīties vēsturē un kopēt Marijas Antuanetes laikmeta stilu, pirātu garderobi, ietekmēties no gotikas. “Ja reizēm pietrūkst ideju un gribas iedvesmoties jaunam tērpam- tādam, kāda nav nevienam – iesaku aizdoties uz kādu muzeju. Vecmeistaru gleznās rodamas tik fantastiskas idejas! Vērojot, kas notiek modes pasaulē, redzu, ka, piemēram, rotu meistari tā arī iedvesmojas,” viņa stāsta.
Jaunais gads noritēs Ugunīgā zirga zīmē, tādēļ modes guru iesaka Jauno gadu sagaidīt sarkanā vai zelta krāsas tērpā. “Katrai krāsai ir daudz toņu, arī sarkanajai un zelta ir savas tonalitātes, tādēļ, ja gribam sekot horoskopu norādēm, katrs var atrast to, kas viņam der. Zelts arī nav tikai zelts – tas var būt dzeltenīgi bāls vai tumšs haki,” skaidro A. Reismane.
