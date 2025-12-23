Abonē! E-avīze
Otrdiena, 23. decembris
Viktorija, Balva
weather-icon
+-6° C, vējš 0.89 m/s, Z-ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Pirātu žabo un pērles pogcaurumos: kā šogad uzmirdzēt svētku ballītē?

08:00 23.12.2025

Sandra Apine

136

Decembra nogale ir rosīgs sarīkojumu laiks, un daudzi piekritīs, ka tērps ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai ballīte būtu izdevusies. Svētku tērpu tendences šogad piedāvā lielisku elegances, mirdzuma un komforta apvienojumu, un, lai to iegūtu, ne vienmēr jādodas uz tirdzniecības centru – reizēm vērtīgi ielūkoties arī savā skapī. Atslēgas vārdi šeit būs – atsvaidzināt, aktualizēt un komplektēt. Kā to darīt un kāda šosezon ballīšu mode, stāsta stiliste Antra Reismane.

Mežģīņu uzvaras gājiens

“Ja mums skapī ir vienkrāsaina tumša kleita, kas vairākkārt jau svinīgos gadījumos vilkta, jāpadomā, ko aktuālu tai varētu piekombinēt, lai tā izskatītos kā jauna,” rosina A. Reismane. Viens no variantiem ir kažokādu aksesuāri – krādziņas, apmalītes. Modē arī visdažādāko veidu un struktūru mežģīnes, kuras tērpā nevajag taupīt. “Piemēram, šosezon stilīgi izskatīsies tāds apjomīgs pirātu žabo vai grezni kupli mežģīņu svārki,” iesaka stiliste. Modē arī īsas vai garas caurspīdīgas mežģīņu kleitas, ko var vilkt virs biksēm. Tāpat vienkāršas žaketes padarīt par svētku tērpu, piespraužot apjomīgas brošas ar spalvām vai ziediem. Šīs sezonas ballītēm iesaka izvēlēties blūzes vai kleitas ar augstām volānu apkaklēm. “Nekautrējieties piešūt iecienītajai kleitai apakšmalā bārkstis, mežģīni, izšuvumus, un tērps būs kā jauns,” mudina stiliste.

Modē viduklis

Modē arī izteiksmīgu rotu kombinācijas, kas akcentēs šķietami jau pazīstamu tērpu. “Ja kādreiz dāmas ap kaklu lika tikai vienu pērļu virteni, tad tagad tās ir vairākas, dažāda garuma, ar dažādu izmēru pērlēm, kombinētas ar ķēdītēm. Uzmanību piesaista neparasti risinājumi, piemēram, pērļu virtene izvērta caur žaketes pogcaurumu vai savīta ar zīda kakla lakatiņu. Pērļu virteni var pielikt arī dāmu somiņai un pieskaņot to tērpam, liekot greznuma akcentu uz somiņu, nevis tērpu,” stāsta A. Reismane.

Tāpat vienkāršāks tērps izcili kombinējas ar citiem greznākiem akcentiem, piemēram, var izvēlēties mirdzošas kurpes vai jostu, neparastas krāsas zeķbikses. “Iepriekš lietotai kleitai uzliekot pašlaik aktuālo korseti, tērps iegūs pavisam citu izskatu. Turklāt jaunās modes tendences iesaka izcelt vidukli – korsete un jostas šim nolūkam lieti noderēs, savukārt plecus var akcentēt ar polsteriem gluži kā deviņdesmitajos,” iesaka stiliste.

Lai patīkami taustei

Lai vai cik ekstravagantu tērpu iegādājamies vai veidojam no esošajiem resursiem, stiliste vienmēr atgādina par estētisku komfortu, proti, lai skaistums būtu arī ērts. “Ja dodies uz teātri vai koncertu, var tērpties ekstravaganti, mazāk domājot par ērtībām, jo šie pasā-
kumi nav aktīvi – apsēdies un baudi. Savukārt pieņemšanās, ballēs un citos sarīkojumos, kur jāpavada viss vakars, jādomā, vai būs ērti apsēsties, iet pa kāpnēm. Vai kādā iepazīšanās ballītē tērps būs patīkams taustei un neķersies aiz partnera apģērba, vai kurpītes būs vienlaikus elegantas un ērtas dejai… Ņemot vērā, ka šajā ballīšu sezonā modē fliteri un vizuļi, jāraugās, lai tie ir pietiekami kvalitatīvi un pirmajā dejā nenobirst,” iesaka stiliste.

Zeltā un ugunī

Mode mēdz būt arī tematiska. Antra stāsta, ka šogad tā mīl ieskatīties vēsturē un kopēt Marijas Antuanetes laikmeta stilu, pirātu garderobi, ietekmēties no gotikas. “Ja reizēm pietrūkst ideju un gribas iedvesmoties jaunam tērpam- tādam, kāda nav nevienam – iesaku aizdoties uz kādu muzeju. Vecmeistaru gleznās rodamas tik fantastiskas idejas! Vērojot, kas notiek modes pasaulē, redzu, ka, piemēram, rotu meistari tā arī iedvesmojas,” viņa stāsta.

Jaunais gads noritēs Ugunīgā zirga zīmē, tādēļ modes guru iesaka Jauno gadu sagaidīt sarkanā vai zelta krāsas tērpā. “Katrai krāsai ir daudz toņu, arī sarkanajai un zelta ir savas tonalitātes, tādēļ, ja gribam sekot horoskopu norādēm, katrs var atrast to, kas viņam der. Zelts arī nav tikai zelts – tas var būt dzeltenīgi bāls vai tumšs haki,” skaidro A. Reismane.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amatā - Anita Žukova

17:17 22.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

No nākamā gada parāds sekos dzīvoklim

08:00 18.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Atzele” koncertā sauks ziemu

09:40 17.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Sīļos” pārtrauc elektrības padevi

09:35 19.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ar dziesmu pretī Ziemassvētku brīnumam

15:27 16.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sadraudzības pilsētai Hotinai Ukrainā nodod divus transportlīdzekļus

14:07 17.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāds bijis 2025. gads?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
23
Decembris
Sākums: 18:00

Koncerts “Sidrabiņa lietiņš lija Ziemassvētku vakarā”
Otrdiena
23
Decembris
Sākums: 19:00

Muzikāli izklaidējošs gadumijas šovs “Sapnis Vecgada naktī”
Trešdiena
24
Decembris
Sākums: 10:00

“Tradicionālais Ziemassvētku paskrējiens”
Trešdiena
24
Decembris
Sākums: 12:00

Ziemassvētku sarīkojums ģimenēm ar bērniem “Ziemassvētku brīnums”
Trešdiena
24
Decembris
Sākums: 18:00

Opekalnā - Kristus piedzimšanas svētvakars
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025