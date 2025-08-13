Piļu un muižu apceļošanas galamērķu izvēle un apstākļi, kas to ietekmē

Vasara ir īstais laiks, lai atpūstos ceļojot, tā iepazīstot apkārt esošo dabas daudzveidību un kultūras mantojuma vērtības. Arī šogad Latvijas Piļu un muižu asociācija aicina viesoties pilīs un muižās, krāt punktus un iegūt vērtīgas balvas.
Interese apceļot vēsturiskās pilis un muižas vienmēr ir bijusi liela. Lai gan šogad vēsā jūnija un lietainā jūlija dēļ ir vērojams viesu skaita samazinājums, tomēr interese ir nerimstoša un atsevišķi galamērķi priecājas par viesu skaita pieaugumu.
Katram Latvijas reģionam ir savi iemesli viesu skaita izmaiņām. Latgales reģiona pilīs un muižās šogad viesu ir mazāk, kas skaidrojams ar stipri jūtamo ģeopolitiskās situācijas ietekmi. Īpaši to izjūt Lūznavas muiža, kur iepriekšējos gados bijis lielāks ārzemju viesu skaits, bet valsts ārējās robežas tuvums šo viesu motivāciju apceļot Latgali ir mazinājis.
Par tūristu intereses pieaugumu priecājas Valmiermuiža, kur pusgadā viesu skaits ir pieaudzis gandrīz par 1000. Apmeklētāju skaita pieaugums saistīts ar dažādu aktivitāšu un pasākumu rīkošanu, kolektīvo ekskursiju un degustāciju organizēšanu. Vēl Valmiermuiža kā savu veiksmi izceļ spēju pielāgoties viesu velmēm un vajadzībām, gan ar ekskursijas ilguma un satura pielāgošanu, kā arī reti gadījies viesiem atbildēt, ka šodien ir brīvdiena un tādēļ nestrādājam.
Arī Lielvircavas muižā aizvadīto trīs gadu laikā, kopš ir atklāta kungu mājas interjera ekspozīcija, viesu interese arvien ir bijusi pieaugoša un tieši tūrisma grupu ekskursiju organizētāji, kas piedāvā braucienus pa Zemgales muižām un zemnieku saimniecībām, Lielvircavas muižu izvēlas kā pārsteiguma galamērķi dienas ekskursijas noslēgumā.
Par pieaugošu viesu interesi priecājas arī Kaucmindes muižas saimniece, kas uzsākusi Latvijā tik populārās muižas sakopšanu. Rosība ap drupušo muižas kungu māju ir veicinājusi viesu velmi ne tikai apskatīt seno ēku, bet arī palīdzēt sakopšanas talkās un pasākumu rīkošanā.
Arī pieaugošā konkurence un cenu sadārdzinājums ir radījis izmaiņas ceļotāju paradumos. Piļu un muižu viesi nereti interesējas par iespēju saņemt atlaidi ieejas biļetei arī gadījumos, ja biļetes cena ir tikai divi eiro. Bet suvenīru iegādē taupīts tiek mazāk. Pirkti tiek gan magnētiņi, gan marinējumi un sīrupi, kā arī grāmatas un dažādi rokdarbi.
Populārākie no piļu un muižu galamērķiem ir tie, kur ekskursijas laikā ir iespēja baudīt maltīti vai kūku un tēju. Tādēļ arī cieņā ir muižas, kur iespējams piedalīties dzērienu un gardumu degustācijās. Šo viesu vidū populāra ir Kukšu muiža, Jaunauces pils, Spāres muiža, Valmiermuiža, Arendoles muiža, Jaunmoku pils, Šlokenbekas muiža, Jaunpils pils, Ruckas muiža un Aizputes pilsmuiža. Bet ar īpašu restorānu piedāvājumu izceļas Nurmuižas pils, Mazmežotnes muiža, Mālpils muiža, Skrundas muiža un Bīriņu pils.
Ceļotāju interese vēstures izziņā ir saistāma ar ekskursijām, kurās iespējams dzirdēt īsu un aizraujošu, bet vienlaikus izzinošu stāstu. Šeit piļu un muižu viesu vidū iemīļoti galamērķi ir Apriķu muiža, Cesvaines pils, Dobeles pils, Jaunauces muiža, Lielplatones muiža, Lielstraupes pils, Lielvircavas muiža, Stāmerienas pils, Tiņģeres muiža, Valmiermuiža, Vecauces pils, Vecmēmeles muiža, Veselavas muiža un Vilces muiža.
Vēsturisko ekspozīciju apskatē viesu iemīļotas ir Krustpils pils, Daugavpils cietoksnis, Durbes pils, Dundagas pils, Jaunmoku pils, Aizputes pilsmuiža, Alūksnes Jaunā pils, Cēsu pils, Jelgavas pils, Turaidas pils, Ungurmuiža, Mēru muiža, Villa Hochheim Talsos un Varakļānu muiža.
Ceļotāji nereti izvēlas arī iespēju pilīs un muižās nakšņot. Lielāka komforta cienītāji savam naktsmieram izvēlas Mālpils muižu, Liepupes muižu, Bīriņu pili, Dikļu pili, Mārcienas muižu, Mazmežotnes muižu, Igates pils, Skrundas muižu, Nurmuižas pili un Kukšu muižu. Bet radošākas vides meklētāji nakšņošanai izvēlas Abgunstes muižu, Arendoles muižu, Blankenfeldes muižu, Gārsenes pili, Jaunpils pili, Kārļamuižu, Ķimales muižu, Krimuldas muižu, Lēnu muižu, Lūznavas muižu, Odzienas muižu, Padures muižu, Rankas muižu, Spāres muižu un Šlokenbekas muižu.
Latvijas Piļu un muižu apceļošanas akcija norisinās līdz 25.oktobrim, un ikvienam vēl ir iespēja piedalīties un krāt punktus, tā tiekot pie vērtīgām balvām. Akcijas noteikumi un galamērķi atrodami www.pilis.lv.
Uz tikšanos Latvijas Pilīs un muižās!
Latvijas Piļu un muižu asociācijas prezidents Roberts Grinbergs
