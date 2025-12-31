Pildītu dateļu uzkodiņas

• Dateles bez kauliņiem,
• sviests,
• jūras sāls,
• krēmsiers,
• valriekstu kodoli,
• pistāciju pasta,
• svaigs baziliks.
IEPAKOJUMĀ sameklētās lielākās dateles izmantoju, lai pamielotos ar izsmalcinātām uzkodām. Jāizmēģina taču arī kaut kas tāds, kas vēl nav nogaršots! Tādēļ pagatavoju pat triju veidu – gan sāļās, gan saldās. Dateles bez kauliņiem iegriezu un pirmajā variantā piepildīju ar trifeļu sviestu. Salds un sāļš, izrādās, labi sader kopā. Pildījumam izmantojams arī sviests “parastais”, un tam tad vēl varam uzkaisīt rupjo jūras sāli. Dažas dateles piepildīju ar klasisko krēmsieru. Šoreiz tam pāri izliku pa valrieksta kodola pusītei. Trešā veida uzkodiņām izmantoju pistāciju pastu – iegādājos gan, bet pielietojumu tai vēl nebiju atradusi. Nu bija īstā reize to nobaudīt. Dateles iegriezu un piepildīju ar zaļgano saldeno masu. Svaigumam pārliku bazilika lapiņu. Lieliski garšoja visu trīs veidu uzkodiņas, turklāt tās ātri vien varam pagatavot arī gadu mijas svētku galdam.
Komentāri