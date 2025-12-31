Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 1. janvāris
Laimnesis, Solvita, Solvija
weather-icon
+-10° C, vējš 1.22 m/s, R-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Pildītu dateļu uzkodiņas

08:00 31.12.2025

Brigita Skaistkalne

107

Dateles bez kauliņiem,

sviests,

jūras sāls,

krēmsiers,

valriekstu kodoli,

pistāciju pasta,

svaigs baziliks.

IEPAKOJUMĀ sameklētās lielākās dateles izmantoju, lai pamielotos ar izsmalcinātām uzkodām. Jāizmēģina taču arī kaut kas tāds, kas vēl nav nogaršots! Tādēļ pagatavoju pat triju veidu – gan sāļās, gan saldās. Dateles bez kauliņiem iegriezu un pirmajā variantā piepildīju ar trifeļu sviestu. Salds un sāļš, izrādās, labi sader kopā. Pildījumam izmantojams arī sviests “parastais”, un tam tad vēl varam uzkaisīt rupjo jūras sāli. Dažas dateles piepildīju ar klasisko krēmsieru. Šoreiz tam pāri izliku pa valrieksta kodola pusītei. Trešā veida uzkodiņām izmantoju pistāciju pastu – iegādājos gan, bet pielietojumu tai vēl nebiju atradusi. Nu bija īstā reize to nobaudīt. Dateles iegriezu un piepildīju ar zaļgano saldeno masu. Svaigumam pārliku bazilika lapiņu. Lieliski garšoja visu trīs veidu uzkodiņas, turklāt tās ātri vien varam pagatavot arī gadu mijas svētku galdam.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Nav nejaušību, ir Dievjaušības

08:00 26.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Modernizēs abas lauku skolas

08:00 26.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Neredzams darbs redzamā vidē

08:00 27.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Smaržo pašu darinātas sveces un eglīšu rotājumi

08:00 25.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Aicina Jauno gadu sagaidīt, uzmirdzot zeltā

08:00 30.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vīzija kustībā: jaunieši izzina karjeras iespējas reģionā

07:55 29.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Kāds bijis 2025. gads?
Rezultāti

Pasākumi

Sestdiena
3
Janvāris
Visu dienu

Izstāde "Notikumi 2025, prognozes, horoskopi 2026 - preses publikācijās"
Pirmdiena
5
Janvāris
Visu dienu

Izstādes  “Zirga gadā dzimušie” un “Maestro jubilejas mirdzums. Raimondam Paulam - 90”
Sestdiena
10
Janvāris
Sākums: 15:00

Erudīcijas spēle “Zelta Prāti”
Sestdiena
10
Janvāris
Sākums: 17:00

Santas Sāres koncertstāsts - "Ko par laimi sauc"
Sestdiena
10
Janvāris
Sākums: 18:00

Vestarda Šimkus solo koncerts “Visskaistākā nakts. Virtuozo transkripciju spožums”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025