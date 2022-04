Piecas idejas, kā Lieldienu ticējumus iedzīvināt pilsētvidē

Lieldienas var svinēt dažādi – kā reliģiskus svētkus; godinot senču tradīcijas; kā garas brīvdienas pilnvērtīgai atpūtai. Taču jebkurā formātā Lieldienas caurstrāvo pavasara atnākšana. Tā atspoguļojas svētku tradīcijās, noformējumā, mielastā. Galvenais Lieldienu atribūts – ola – ir auglības simbols un atgādina, ka saule ritinās augšup kalnā, lai pavisam drīz atplauktu krāšņā, zaļā vasarā. Lai gan vairums Lieldienu tradīciju ir saistītas ar došanos dabā, “Bonava Latvija” eksperti apkopojuši piecas idejas, kā senos ticējumus iedzīvināt pilsētvidē.

Kurš Lieldienās pirmais laukā iziet, tam tajā gadā laime gaidāma. Mūsdienās dzīvojamo projektu attīstītāji rūpējas, lai ēku pagalmi būtu apzaļumoti, labiekārtoti un piemēroti brīvā laika pavadīšanai. Ja jums ir pieejams zaļš pagalms, sviniet Lieldienas kopā ar kaimiņiem. Esat tikko ievākušies? Varbūt līdz šim nav izveidojusies stipra kaimiņu kopiena? Ir piemērots brīdis, lai ar visiem iepazītos! Tie, kuri dod priekšroku klusai svētku svinēšanai, var vērot pavasara iestāšanos no sava balkona. Rotājot mājokli svētkiem, neaizmirstiet arī par šo telpu – uzkopiet to pēc ziemas un rotājiet ar kādu ziedošu zaru vai citu pavasarīgu dekoru. Un vienmēr var doties laiskā pastaigā uz tuvāko parku vai promenādi. Lieldienas parasti ir gana pavasarīgas, lai no sirds izbaudītu skaisto dienu.

Lieldienās bērniem vajag ēst daudz olu, lai augtu apaļi kā olas. Kaut arī uztura speciālisti diez vai piekritīs, ka bērniem ir labi būt apaļiem, mūsu senči ar apaļumu drīzāk domājuši labu veselību un sārtus vaigus, un to gan var novēlēt kā maziem, tā lieliem. Lieldienu olu slēpšana un meklēšana ir aizraujoša pat pilsētas dzīvoklī. Ja uz palodzes diedzējat graudus vai zaļumus, tā ir lieliska ligzdiņa raibai, košai olai. Taču olas var slēpties arī citur – zem spilvena, aizkaru krokās, kaķa groziņā, brokastu krūzē, plauktos, kastēs un atvilktnēs. Ja jums pieejams zaļš pagalms, olu paslēpes varat rīkot kopā ar kaimiņiem, lai bērniem ir vēl vairāk prieka.

Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad pa gadu nekausies ar “lāča miegu” un arī odi nekodīs. Laikam grūti iedomāties bērnu rotaļlaukumu bez šūpolēm – pat padomju laikā celto guļamrajonu pagalmos atradīsies iespēja pašūpoties. Ja šūpoļu nav, tās var itin viegli iekārt kāda pamatīga pagalma koka zarā, – priecīgi būs visi! Izrotājiet šūpoles ar ziediem, karodziņiem vai košām lentēm īpašas svētku noskaņas radīšanai. Šūpoles var ierīkot arī dzīvoklī: ja telpas ir gana daudz, iekariet šūpuļtīklu, novietojiet šūpuļkrēslu vai vismaz šūpuļzirdziņu pašiem mazākajiem Lieldienu svinētājiem. Ja mājās ir bērni, kopā izgatavojiet šūpolītes rotaļlietām vai kādā ziedā iekariet sērkociņa un diegu šūpolītes mājas gariņam – tas noteikti tiks ieskaitīts!

Lībieši ticējuši, ka putni pa ziemu nedodas prom, bet guļ, paslēpušies jūrā, tāpēc pirms saules lēkta gājuši uz jūras malu tos modināt. Pavasara saulei iesilstot un lapām plaukstot, putnu balsis pieskandina arī pilsētu parkus un zaļos pagalmus. Kopā ar bērniem un kaimiņiem mēģiniet atpazīt putnu balsis un varbūt arī ieraudzīt mazos dziedātājus! Bet, ja putnu dziesmas pagalmā vēl neskan, lai putni kļūst par šo Lieldienu galveno motīvu jūsu mājoklī – attēlos pie sienām, uz traukiem, salvetēm vai spilvendrānām. Īpašu pavasara noskaņu mājās ienesīs putnu balsu ieraksti mūzikas vietā. Un nav jāraizējas, ka tas traucēs kaimiņiem – pēdējos gados celtās ēkās ir lieliska skaņas izolācija, bet vecākās mājās putnu dziesmas caur sienām noteikti sagādās daudz vairāk prieka nekā televizora skaņas!

Lieldienu naktī ar pīlādža rungu jāskrien apkārt mājai, lai burvji netiek mājā iekšā. Visticamāk, kaimiņi šādu tradīciju piekopšanu, sevišķi daudzdzīvokļu nama pagalmā, varētu arī pārprast. Bet ar pīlādža zariem rotāt sava dzīvokļa durvis, lai raganas netiek garām, gan var ikviens! Plaukstoši zari, ziedoši pūpoli, pirmās pavasara puķes un koši zaļi asni ir neatņemama Lieldienu atribūtika. Ja jums ir urbānais dārziņš, dodieties pavasara ekspedīcijā – tur atradīsiet gan pirmās koši zaļās virzas un citu augu lapiņas olu krāsošanai, gan kārtīgu malku svaiga pavasara gaisa! Bet, ja tādas iespējas nav, izdiedzējiet košus zaļumus vai graudu dīgstus uz palodzes.