Pastāvīgai dzīvei Latvijā atgriežas 67 vidzemnieki

Foto: Valmieras novads

Šī gada pirmajos trīs ceturkšņos no ārzemēm uz dzīvi Vidzemē atgriezušies 67 cilvēki, no tiem 32 izmantojuši Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatora sniegto informatīvo atbalstu. Uz ārzemēm aizbraukušo interese par atgriešanos Vidzemes pašvaldībās vairāk bijusi vasaras mēnešos. Tiem, kuri plānoja atgriezties, laikā no janvāra līdz septembrim, remigrācijas koordinators sagatavoja 293 personalizētus piedāvājumus ar informāciju un ieteikumiem dažādu jautājumu risināšanai.

Biežākās ārvalstu mītnes zemes, no kurienes atgriezās remigranti, bija Lielbritānija un Norvēģija. Par mājvietu turpmākajai dzīvei visbiežāk tika izvēlēti Valmieras, Cēsu un Gulbenes novadi, lielākoties dodot priekšroku pilsētām.

Potenciālos remigrantus, kā arī tos, kuri jau pieņēmuši lēmumu atgriezties, galvenokārt, interesē jautājumi par pensijām un pabalstiem (ģimenes, bezdarbnieku), to pārcelšanu no viņu mītnes zemēm uz Latviju. Vidzemes koordinators ir konsultējis arī par nodarbinātību, mājokļa atrašanu un bērnu integrēšanu skolās. Pie koordinatora ir vērsušies arī cilvēki, kuri jau ir atgriezušies un kurus interesē pabalstu jautājumi.

Eva Meijere, kura par Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatori strādā mēnesi, secina: “Redzu, ka ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem ir interese par atgriešanos, taču esošās situācijas dēļ cilvēki kļuvuši piesardzīgi. Tas saistīts ar prasību vakcinēties, ar to, ka visur nepieciešami sertifikāti un, salīdzinot ar valstīm, kur cilvēki dzīvo šobrīd, šī tiek uzskatīta par nomācošu attieksmi. Tas liek aizdomāties par to, vai tiešām atgriezties vajag tagad? Tomēr no sarunām ar remigrantiem noprotu, ka katram ir tā viena īpašā lieta, vieta vai cilvēks, kas tomēr velk atpakaļ uz mājām, neskatoties uz to, ka tas nozīmē pamest labu darbu un dzīvi ārzemēs.”

“Cilvēkam var palīdzēt ar pavisam vienkāršām lietām, piemēram, nosūtot nepieciešamo veidlapu, kas jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, nosūtot pašvaldības remigrācijas koordinatora kontaktus, izstāstot, kā atvērt bankas kontu vai vienkārši, sazvanoties un aprunājoties par dzīvi Latvijā,” stāsta E. Meijere.

E. Meijere atklāj, ka par atgriešanos Vidzemē ir interesējušies latvieši no Meksikas, Vācijas, Apvienotās Karalistes un Īrijas. Divi cilvēki nolēmuši atgriezties decembrī, viens plāno – nākamvasar, bet vēl neesot līdz galam izlēmis, kādas ģimenes vietā interesējusies mamma, jo vēlas, lai ģimene atgriežas mājās.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Vidzemes plānošanas reģions realizē funkciju “Diasporas likuma normu īstenošana (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)”.