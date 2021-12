Līdz depozīta sistēmas darbības uzsākšanai Latvijā atlikuši 2 mēneši

Foto: Publicitātes

Šodien notika SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO) organizētais mediju pasākums, kura laikā DIO plašāk informēja par depozīta sistēmas ieviešanas progresu un plānotajiem darbiem līdz 2022. gada 1. februārim, kad Latvijā darbību uzsāks depozīta sistēma. Pasākuma ietvaros DIO tāpat prezentēja depozīta sistēmas jauno zīmolu un nosaukumu “Depozīta punkts”. Savukārt sabiedrības informēšanas nolūkos no šodienas darbību uzsāk mājaslapa www.depozitapunkts.lv , kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram konti, kuros iedzīvotājiem būs pieejama aktuālā informācija par gaidāmo depozīta sistēmu.

Nākamo divu mēnešu laikā plānots noslēgt atlikušos līgumus ar tirgotājiem un depozīta iepakotājiem (ražotājiem un importētājiem), kuriem likums nosaka obligātu dalību depozīta sistēmā. Tāpat turpinās arī depozīta sistēmas infrastruktūras izveide – šobrīd Latvijā uzstādīti 320 taromāti un 22 āra kioski, savukārt līdz nākamā gada 1. februārim plānots uzstādīt ~700 automatizētos pieņemšanas punktus, tostarp 150 āra kioskus. Līdztekus tam turpināsies centrālā uzskaites un šķirošanas centra būvniecība, kurā tiks nodrošināta nodotā depozīta iepakojuma uzskaite, sašķirošana un sagatavošana pārstrādei. Savukārt 2022. gada janvārī medijos tiks uzsākta plaša reklāmas kampaņa, kuras mērķis būs informēt un izglītot sabiedrību par gaidāmo depozīta sistēmu, kā arī veicināt ikdienas paradumu maiņu videi draudzīgā virzienā.

“Šī gada laikā noritējis intensīvs darbs ar visām iesaistītajām pusēm, lai nedaudz vairāk nekā gada laikā ieviestu mūsdienīgu un ērtu depozīta sistēmu. Esmu gandarīts un patīkami satraukts, ka līdz sistēmas ieviešanai palikuši nu vairs tikai divi mēneši – šo dienu atzīmējam, ne vien atskatoties uz paveikto, bet arī prezentējot sabiedrībai zīmolu “Depozīta punkts”. No šodienas ikvienam interesentam ir iespēja sekot līdzi visām depozīta sistēmas aktualitātēm un iepazīties ar depozīta sistēmas darbības principiem mājaslapā www.depozitapunkts.lv , kā arī sociālajos tīklos Facebook un Instagram . Ceru, ka jaunā mājaslapa palīdzēs iedzīvotājiem tuvāk iepazīties ar dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu un uztvert iepakojumu nodošanu kā vērtīgu ikdienas paradumu, kas palīdzēs padarīt Latviju tīrāku,” stāsta SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

“2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Izmaiņas, ko nesīs depozīta sistēmas ieviešana, skars visas dzērienu apritē iesaistītās puses – ražotājus, tirgotājus un dzērienu patērētājus. Obligātā dalība un prasība slēgt līgumu ar depozīta iepakojuma operatoru par dalību sistēmā ir noteikta gan depozīta iepakojuma pārdevējiem (tirgotājiem), kuru tirdzniecības zāles platība valstspilsētās ir no 300 m2, bet citās administratīvajās teritorijās – no 60 m2, gan ražotājiem. Aicinām gan ražotājus, gan tirgotājus būt atbildīgiem un savlaicīgi iesaistīties depozīta sistēmā,” norāda Valsts vides dienesta ģenerāldirektores vietniece Laura Anteina.

Plānots, ka kopumā tukšos depozīta iepakojumus 2022. gada 1. februārī varēs nodot aptuveni 1400 depozīta punktos visā Latvijā. Aptuveni puse (~700) depozīta punktu būs automatizēti, un tajos depozīta iepakojumu varēs nodot taromātos. Turklāt 150 no automatizētajiem pieņemšanas punktiem atradīsies āra kioskos, nevis veikalu iekštelpās. Depozīta sistēmas darbības sākumā plānoti arī ~700 manuālie pieņemšanas punkti, kuros iepakojumu pieņems veikala pārdevējs. No tiem ~400 tirdzniecības vietās manuālie pieņemšanas punkti turpinās darboties ilgtermiņā, bet pārējās ~300 tirdzniecības vietās, kas līgumus ar DIO parakstīja pēc š.g. 1. augusta, tiks veikta taromātu uzstādīšana līdz 2022. gada 1. maijam (līdz taromātu uzstādīšanai šajās tirdzniecības vietās tirgotāji iepakojumu pieņems manuālā veidā). Tāpat turpināsies līgumu slēgšana ar tirgotājiem, kuri vēlas pieņemt depozīta iepakojumu brīvprātīgi, tādējādi līdz 2022. gada beigām kopējais pieņemšanas punktus skaits visā Latvijā pārsniegs 1500 punktus, no kuriem vairāk nekā 1000 būs automatizētie pieņemšanas punkti, bet 500 – manuālie pieņemšanas punkti.

2021. gada sākumā tāpat tika uzsāktas pārrunas ar depozīta iepakotājiem, un līdz š.g. decembrim operators parakstījis līgumus ar dzērienu ražotājiem un importētājiem par ~90% iepakojumu tirgus dalību sistēmā. Šobrīd notiek arī pirmo dzērienu iepakojumu reģistrācija depozīta sistēmā.