Latvijā vismazāk sporto seniori un bezdarbnieki

Latvijas Veselības un Fitnesa asociācija (LVFA) norāda, ka pēc Eiropas Komisijas Eirobarometra datiem Latvijā vismazāk nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm un sportu seniori (78%) un bezdarbnieki (72%). Savukārt visaktīvākie sportotāji ir studenti (77%), vadītāji (50%) un mājsaimnieces (49%). Turklāt 42% kā galveno iemeslu, kāpēc nenodarbojas regulārāk ar sportu, norāda laika trūkumu, bet 24% – motivācijas trūkumu.
Lai aicinātu sabiedrību pievērsties aktīvākam un veselīgākam dzīvesveidam, jau trešo gadu Latvijas Veselības un Fitnesa asociācija rīko Eiropas kampaņu #BEACTIVEDAY Latvijā, kuras ietvaros aptuveni 100 sporta klubos notiks bezmaksas sporta treniņi iedzīvotājiem, lai tādā veidā iedrošinātu sportot.
“Pētījums atklāj, ka tipisks nesportotājs ir vīrietis vecumā no 40 gadiem, bet sievietēm – jau pēc 30 gadu vecuma, kas visticamāk ir saistīts ar dažādiem mānīgiem attaisnojumiem – laika trūkums, rūpes par ģimeni un, kļūstot vecākiem, veselības problēmas. Šogad mūsu fitnesa treneri un vēstneši vēlas aktualizēt tēmu, ka slimības nav panaceja, kāpēc nedrīkst sportot. Tieši pretēji – atbilstošas sporta nodarbības vai individuāla vingrinājumu programma ļauj uzlabot dzīves kvalitāti hroniskām slimībām, piemēram, elpceļu, diabēta, sirds un asinsvadu, onkoloģisku slimību pacientiem,” norāda Gints Kuzņecovs, LVFA valdes priekšsēdētājs.
Šogad starptautiskās kampaņas #BEACTIVEDAY tēma ir, kā ar sportošanu un fitnesa nodarbībām uzlabot dzīves kvalitāti un samazināt hronisku slimību riskus cilvēkiem ar neinfekcijas slimībām. Lielākā uzmanība tiks pievērsta diabētam, sirds un asinsvadu slimībām, hroniskām elpošanas slimībām un onkoloģijai.
Pasaules veselības organizācijas ieteikumi ir, ka regulāra aktivitāte var samazināt 2.tipa diabēta risku par 30% – 60%. Piemēram, to var panākt ar 150 minūtēm mērenas intensitātes aktivitātēm nedēļā, spēka treniņiem 2–3 reizes nedēļā un līdzsvara vingrinājumiem senioriem. Savukāt sirds un asinsvadu slimību gadījumos regulāri treniņi būtiski samazina hipertensiju, holesterīnu un tādā veidā samazina insulta un infarkta risku, kā arū uzlabo dzīves kvalitāti un samazina atkārtotu risku tiem, kas pārcietuši sirds slimības. Pastaiga ar 6000 soļiem dienā būtiski samazina hospitalizācijas risku hroniska bronhīta un plaušu emfizēmas slimniekiem.
EK Eirobarometra pētījuma ietvaros tika veiktas 1013 tiešās un interneta intervijas Latvijā, savukārt Eiropas Savienības valstīs – 26 580 intervijas.
