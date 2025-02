Kā izvēlēties dāvanu Sv.Valentīna dienai? Psihologa padomi dažādiem personību tipiem

Kādas dāvanas būtu jādāvina Visu mīlētāju dienā un vai vispār kaut kas ir jādāvina? Iespējams, nav vērts sekot mārketinga speciālistiem un zīmoliem? Cik dārgai jābūt dāvanai mīļotai sievietei un kāds var būt psiholoģiskais zemteksts? Kādēļ daudziem piemīt bailes izvēlēties, dāvināt un pat saņemt dāvanas? Un vissvarīgākais – kāda dāvana patiks dažāda tipa personībām? Atbild klīniskā psiholoģe Jevgēņija Jansone.

Izvēloties dāvanu, ir svarīgi atcerēties dažus noteikumus. Pirmais: personiska pieeja dāvanas izvēlei, kas rada tuvību un parāda, ka esat ieguldījis laiku un idejas, lai iepriecinātu konkrēto cilvēku. Praktiskas un ilgtermiņā noderīgas dāvanas, kā arī aizraujošas pieredzes, ir lieliska izvēle. Piemēram, kafijas cienītājs novērtēs izcilas kafijas izlasi vairākiem mēnešiem. Ja dāvanas saņēmējs alkst pēc jauniem piedzīvojumiem – kulinārijas meistarklase vai lidojums ar gaisa balonu noteikti radīs neaizmirstamas emocijas. Būtu jāizvairās no “problēmdāvanām” – ja cilvēkam nepatīk rūpēties par augiem, puķe podiņā, iespējams, nebūs labākā izvēle. Ne mazāk būtiska ir arī ieguldītā summa – dāvana, kuras sagatavošanai ir veltīts laiks un kura izraisa pozitīvas emocijas, vienmēr būs vērtīgāka nekā nejauši izvēlēts, pēdējā brīdī iegādāts priekšmets.

“Dāvanas pasniegšana nav tikai mārketinga veicināta tradīcija – tā ir svarīga attiecību veidošanas sastāvdaļa. Dāvanas pasniedz pat dzīvnieki! Piemēram, pingvīnu tēviņi savai izredzētai dāvā visskaistāko akmentiņu, ko spēj atrast,” stāsta psiholoģe. “Sabiedrībā pieņemto rituālu ievērošanai piemīt liela loma savstarpējā labsajūtā un veiksmīgā savstarpējā mijiedarbībā.”

Psiholoģe uzsver, “Dāvana – tas ir veids, kā atzīties mīlestībā un izcelt otra cilvēka svarīgumu – nav tikai vienkārši populārs, vispārpieņemts un skaists žests, tas slēpj arī svarīgu dziļāku nozīmi. Dāvanu pasniegšana vienmēr bijusi, ir un būs svarīga cilvēku sabiedriskās dzīves sastāvdaļa. Un arī šodien, mūsu materiālajā pasaulē tā, iespējams, ir pat svarīgāka nekā iepriekš.”

Dāvanas cena ir svarīga, kaut arī mums šī ideja var nebūt patīkama. Pētījumi liecina, ka vīrieši sievietēm biežāk nekā sievietes vīriešiem dāvina dāvanas ar taktiskiem mērķiem, un abas puses to saprot un pieņem. Tādēļ, ja vīrietis atklāti ietaupa uz šo simbolisko žestu, viņa dāma var apvainoties un uztvert to kā ziņu, ka viņa netiek cienīta.[1] Līdzīgi jūtas arī vīrieši.

Par dāvanu pasniegšanas svarīgumu liecina arī fakts, ka daudziem cilvēkiem piemīt bailes no dāvināšanas – bailes izvēlēties, dāvināt un/vai saņemt dāvanas. “Bailes neveidojas tāpat vien. Fakts, ka pastāv bailes no dāvināšanas, vien apstiprina to, ka šis ir svarīgs sociālais konstrukts. Bailes no dāvināšanas, protams, galvenokārt uztur nezināšana par to, ko un kā dāvināt, tādēļ mēs atliekam dāvanas izvēli uz pēdējo brīdi, cenšamies kaut ko ātri nopirkt, atceramies šo kā traumējošu pieredzi un nākamajā reizē atkārtojam ciklu no sākuma,” skaidro psiholoģe. “Lai pārrautu šo apburto loku, tagad ir īstais brīdis izvēlēties dāvanu savai otrai pusītei, izdarīt to apzināti un paspēt saņemt savu pasūtījumu savlaicīgi.”

Lai pārvarētu šīs bailes, mēs sadarbībā ar starptautisko loģistikas uzņēmumu Venipak Latvija esam apkopojuši padomus, kas palīdzēs izvēlēties dāvanas dažādu psihotipu cilvēkiem:

1. Radošai personībai, proti, cilvēkam ar smalku, jutīgu dvēseli patiksjaunas pieredzes gūšana, protams, vēlams radošas pieredzes. Piemēram, zīmēšanas meistarklase vai mākslinieka komplekts, izejvielas jauna ēdiena pagatavošanai vai pavārgrāmata, vai arī attiecīga meistarklase, ekskursija uz neparastu vietu vai komplekts, kas ļauj kaut ko pašrocīgi pagatavot.

Šādam cilvēkam ir būtiski, lai dāvana pieskartos viņa dvēseles stīgām, tādēļ pievērsiet uzmanību tieši tam, kas ļaus gūt iedvesmu.

2. Praktiskai personībai – praktiska dāvana. Ja jūsu otrai pusītei vienmēr viss ir racionāli, saskaitīts, ieplānots un ņemts vērā, pavērojiet, ka šobrīd šim cilvēkam ir NEPIECIEŠAMS (viņš noteikti kādā mirklī pateiks, bet jums atliek vien savlaicīgi to pamanīt un atcerēties, vislabāk – pierakstīt).

Bieži notiek tā, ka šie cilvēki jau ilgi par kaut ko sapņo, taču nespēj saņemties un iztērēt naudu šim pirkumam. Piemēram, nopirkt jaunus sporta apavus, lai pavasarī sāktu skriet, vai grāmatu / dienasgrāmatu, kura jau sen ir noskatīta, taču “vēl nav sanācis” iegādāties. Tie var būt izglītojoši kursi, baseina abonements vai kāda lieta mājai, kas uzlabos ikdienu. Piemēram, robots – putekļsūcējs, lai iemīļotā varētu veltīt vairāk laikam tam, kas viņai rada prieku. Šā tipa cilvēkiem svarīgākais: lai dāvana nebūtu nevajadzīga. Ievērojiet to!

3. Cilvēkam – pētniekam, introvertam, kas ar interesi pēta pasauli un cilvēkus, taču kuram ir mierīgs raksturs, īsti nederēs spožas dāvanas – pārsteigumi. Šāda tipa personībai patiks vienkāršas, taču personificētas lietas – T-krekli, krūzītes ar uzrakstiem vai zīmējumiem, kuros attēlota kāda viņa vērtība vai atmiņas (krūzīte ar jebkuru bērnības foto), grāmata, kuras temats ir tuvs viņa interesēm, vai priekšmeti nodarbībām, kas ļaus viņam “būt vienatnē ar sevi”.

4. Cilvēkam, kas cenšas visus glābt, noderēs kāda nomierinoša dāvana, kas mazina stresu. Viņam var uzdāvināt jogas paklājiņu vai masāžas rullīti, puzli, mandalu, skaistu krāsu vai īpašu flomāsteru komplektu, dāvanu karti jogai, mākslas nodarbībai, spa apmeklējumam vai masāžai. Proti, jebko, kas ļaus “savest nervus kārtībā”.

5. Cilvēkam – rokdarbniekam var droši dāvināt kaut ko, kas palīdzēs viņam pilnveidot iemaņas un aizraušanās. Piemēram, ja patīk izšūt, tad var dāvināt attēlu no viņa foto arhīva, kas jāizšuj, lai to ieraudzītu, virtuves inventāru vai komplektu jauna ēdiena pagatavošanai, populāra pavāra pavārgrāmatu un līdzīgas lietas.

6. Cilvēkam – domātājam/filosofam lieliski būs piemērota intelektuāla grāmata (padoms: paskatieties dižpārdokļu sarakstu par tematiem, kas interesē jūsu otru pusīti) vai žurnāls, piemēram, Harward business review. Būs piemērotas arī dāvanas meditācijai, komplekts tējas ceremonijai, kaut kas makšķerēšanai, pārgājienam vai līdzekļi mājas spa – citiem vārdiem sakot, viss, kas palīdzēs piebremzēt un pafilosofēt par dzīves jēgu.

7. Cilvēku – līderi parasti iespaido īpaša dāvanas kvalitāte un cena. Padomājiet par ierasto preču luksus kategorijām, piemēram, Dubajas šokolādi, izsmalcinātu kafiju vai tēju no kafijas veikala, juvelierizstrādājumiem, elegantas formas svecēm ar “dārgu” aromātu. Līderis patiešām novērtēs dāvanu, kas ļaus tam justies īpašam.