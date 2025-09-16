Kā droši sēņot kopā ar četrkājaino draugu? 

Rudens Latvijā ir īpašs – koki ietērpjas zeltainās krāsās, gaisā jūtams patīkams svaigums, un dabā uzturēties ir patīkami. Šajā laikā pastaigās var doties kopā ar saviem mīluļiem, neraizējoties par pārkaršanu. Tomēr garākas pastaigas parkos, sēņošana vai ogošana mežos un pikniki dabā kopā ar uzticamo četrkājaino draugu var radīt arī vairākus riskus, par kuriem vērts atcerēties, lai gaidītā atpūta nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus un nebeigtos ar vizīti pie veterinārārsta. Zemāk aplūkosim populārākos apdraudējumus, ar kuriem mīlulis var sastapties rudens pastaigu laikā.
Indīgas sēnes. If Mājdzīvnieku apdrošināšanas praksē bijuši vairāki gadījumi, kad dzīvnieki guvuši nopietnus gremošanas traucējumus, apēdot sēnes. Daļa sēņu ir bīstamas pat nelielos daudzumos, tāpēc ieteicams uzmanīt, lai suns pastaigas laikā neapēd neko aizdomīgu. Ja redzams, ka suns tomēr košļā kādu sēni, to nekavējoties jāizņem no mutes un jāsāk novērošana. Pirmie simptomi pēc saindēšanās var būt vemšana, caureja vai pēkšņs nespēks. Šādos gadījumos steidzami jādodas pie veterinārārsta.
Zīles un kastaņi. Rudenī bieži sastopamie kastaņi un zīles suņiem nereti kļūst par rotaļlietu, taču tie var būt dzīvībai bīstami, jo zīļu sastāvā ir tanīns, kas kairina gremošanas traktu, bet kastaņi ir toksiski un var izraisīt gan smagus saindēšanās simptomus, gan fizisku zarnu nosprostojumu. “Pagājušajā rudenī saskārāmies ar gadījumu, kad 40 kg smags veimārietis norija veselu kastani. Tas iesprūda tievajā zarnā, tādēļ bija nepieciešama operācija, kuras izmaksas pārsniedza 1000 eiro,” stāsta If Mājdzīvnieku apdrošināšanas produkta vadītāja Ilze Roce.
Gliemeži. Gliemežus mēs parasti neuztveram kā draudu, ja vien runa nav par invazīvajiem, visur esošajiem Spānijas kailgliemežiem. Tomēr arī cita veida gliemeži var radīt pamatīgas problēmas. Reiz If Mājdzīvnieku apdrošināšana atlīdzinājusi divu labradoru ārstēšanās izmaksas pēc pastaigas laikā apēstiem gliemežiem, kas izraisīja dzīvnieku saindēšanos. Pēc neparastās maltītes baudīšanas suņi kļuva dezorientēti un sāka dīvaini uzvesties, tāpēc bija nepieciešama tūlītēja veterinārā palīdzība. Pat šķietami sīkas un nekaitīgas lietas var radīt nepatīkamas sekas!
Ērces, čūskas un citi meža iemītnieki. Ērces mūsu platuma grādos ir aktīvas joprojām, tāpēc, lai pasargātu savus mīluļus, jāturpina izmantot efektīvi līdzekļi pret ērcēm. Jāņem vērā, ka, dodoties pastaigās, iespējams sastapt arī čūskas, kuras var kļūt par suņu interešu objektu. I.Roce vērš uzmanība uz nesen notikušu gadījumu: “Šovasar tika reģistrēts traģisks nelaimes gadījums, kurā pēc odzes koduma dzīvību zaudēja kādas ģimenes mīlulis. Ja, esot dabā, rodas aizdomas par čūskas kodumu, piemēram, dzīvnieks pēkšņi iesmilkstas, var manīt, ka viņam sāp, rodas pietūkums vai izteikts nespēks, nekavējoties jādodas pie veterinārārsta.”
Vietas, kur baudīt rudeni
Rudens ir lielisks laiks, kad izbaudīt aktīvu atpūtu un kustības dabā kopā ar suni. Latvijā ir daudz vietu, kur pavadīt rudeni aktīvās pastaigās. Rīdziniekiem ērti sasniedzamais Mežaparks piedāvā daudz pastaigu taku un vietu, kur sunim izskrieties. Jūrmalā esošās Ķemeru dabas takas ir brīnišķīga vieta, kur doties jebkurā gadalaikā, pateicoties iespējai izstaigāt purvu, pārvietojoties pa koka laipu. Cēsu un Siguldas apkārtnē, kur atrodas meži un Gaujas senleja, var izbaudīt spilgtākās rudens krāsas, elpu aizraujošas ainavas, kalnainu reljefu un dažādus pastaigu maršrutus. Savukārt patīkama atpūta ūdens tuvumā ir Daugavgrīvas pludmalē, kurā drīkst atrasties ar suni. Dodoties uz pastaigu takām, jāatceras par drošības pasākumiem – suns jātur pavadā un, iespējams, jāizvēlas arī uzpurnis, lai mīlulis nevarētu apēst kādu bīstamu meža velti. Krēslainos vakaros jāizmanto atstarojošus un vai mirgojošus elementus uz suņa siksnas vai vestes, bet, ja laiks ir vēss un mitrs, mazākiem vai īsspalvainiem suņiem noderēs silts apģērbs.
