Jaunā gada uguņošana var būt bīstama tavam mājas mīlulim

Svētku sezona tuvojas kulminācijai, un tradicionāli to vēlamies noslēgt ar brīnumsvecīšu mirdzumu un grandiozu uguņošanas šovu. Tomēr ne visi spēj izbaudīt uguņošanas radītos trokšņus, – skaļie petaržu sprādzieni un spilgtās uguņošanas gaismu eksplozijas svinību laikā paniku un bailes raisa mājdzīvnieku vidū. If Apdrošināšana un dzīvnieku patversmes “Labās mājas” vadītāja Astrīda Kalniņa aicina būt atbildīgiem par saviem ķepaiņiem gadumijā.

Mājdzīvniekiem ir paaugstinātas maņas, tāpēc uguņošana, kas rada pēkšņus un skaļus trokšņus, izraisa baiļu eksploziju. Tāpat mirgojošās gaismas var radīt dzīvniekiem dezorientēšanos. Tāpēc ir svarīgi būt blakus, lai palīdzētu savam mājas mīlulim pārvarēt baiļu sajūtu. Ķepaiņi trauksmi izrāda, bieži žāvājoties, stipri elsojot, trīcot, laizoties un siekalojoties.

Ap pusnakti, kad notiek uguņošana, suņi, trokšņa izbiedēti un satraukušies, bieži noraujas no pavadas vai izkļūst no mājas teritorijas, lai atstātu konkrēto vidi, bet diemžēl šīs bēgšanas rezultātā tie pazūd. Dzīvnieku patversmes “Labās mājas” saimniece Astrīda Kārkliņa atklāj: “Katru gadu īsi pēc Jaungada svinībām sākam saņemt daudz zvanu par to, ka ir pieklīdis kāds suns vai saimnieki meklē, vai nav patversmē nogādāts viņu mīlulis.” Augstais stresa līmenis var ietekmēt mājdzīvnieku veselību, kā arī izrādīties letāls.

Pirms Jaungada sagaidīšanas sagatavo savu mājdzīvnieku:

Ja mājdzīvnieks ikdienā ir pieradis uzturēties ārā , tomēr ķepainis ir tramīgs, ieteicams uz gadumijas laiku rast iespēju nakti dzīvniekam pavadīt iekštelpās.

Nodrošini savam sunim/kaķim drošu patvērumu. Lai vairotu skaņas un gaismas izolāciju, iekštelpās ir ieteicams aizvērt aizkarus vai žalūzijas. Savukārt, lai vēl vairāk mazinātu mājdzīvniekos tik satraucošos trokšņus, vēlams, ieslēgt fonā radio vai televizoru.

Lai pasargātu savu mājdzīvnieku, lūdz palīdzību veterinārārstam. Ir medikamenti, kas var palīdzēt mazināt mājdzīvnieka bailes un trauksmi – šajā gadījumā vislabāk palīdzēs veterinārārsts. Nekādā gadījumā nedod savam mājas mīlulim medikamentus, ja neesi konsultējies ar profesionāli.

“Ja tomēr svētku kulminācijā ar savu četrkājaino draugu nākas atrasties laukā, tad, tikai un vienīgi vedot savu mājdzīvnieku pavadā. Uguņošana suni var pārbiedēt, un tas var mesties bēgt. Tāpēc drošības pēc pie siksniņas pievieno savu tālruņa numuru, kas pazušanas gadījumā var palīdzēt ātrāk atkal satikties ar saimnieku,” aicina A. Kārkliņa.

“Ik gadu janvārī saņemam pastiprināti daudz atlīdzības pieteikumu, kas, pēc mūsu domām, ir saistīti tieši ar Jaungada uguņošanu. Tāpat tiek gūtas traumas, piemēram, plēstas brūces, lūzumi, vai saslimšanas, piemēram, gremošanas traucējumi, jo mājdzīvnieks ir apēdis ko neierastu. Ārstniecība un izdevumi saistībā ar šīm svētku traumām un saslimšanām var ieilgt, tāpēc rūpes un piesardzība ir labākais veids, lai pasargātu savu mīluli arī svētku laikā,” stāsta If Apdrošināšanas Mājdzīvnieku produkta vadītāja Ilze Roce.