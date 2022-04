Gaujienieši trīs dienas viesojas Itālijā

“Sešu valstu komandas, trīs piepildītas dienas, neskaitāmas aktivitātes, starptautiska sadarbība, Itālijas vēsture, kultūra un tradīcijas, draugi un prieks – tas viss raksturo tikšanos Don Bosco skolā, Sicīlijas salā, Itālijā,” saka Gaujienas pamatskolas skolotāja Gunita Ķelpa.

No Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas uz Sicīliju tikties ar sadarbības partneriem devās skolotājas Gunita Ķelpa un Līga Bukovska, skolnieces Marta Kalniņa, Katrīna Zariņa, Arta Korobova un Karīna Zirdziņa.

Iepazīstas ar citu valstu sadarbības partneriem

“Laikā no 4. līdz 8. aprīlim viesojāmies Sicīlijas pilsētiņas Kanicati Don Bosco skolā. Šo dienu laikā pabijām piecās pilsētās un iepazinām šo vietu vēsturi un kultūru,” stāsta Marta Kalniņa.

Pirmajā dienā gaujienieši iepazinās ar sadarbības partneriem no citām valstīm, kuri arī tobrīd bija ieradušies Don Bosco skolā, un devās ekskursijā uz Sirakūzām, kur daudz uzzināja par romiešu un grieķu amfiteātriem, baudīja īstu itāļu picu un skaisto jūras krastu Ortidžio salā.

“Otrajā dienā devāmies uz Agridžento Tempļu ieleju, kura atradās pilsētiņas augstākajā kalnā, un no tās pavērās apbrīnojams skats. Vēlāk piestājām pie Turku terasēm Jonijas jūras krastā un turpinājām iepazīt neparasto Sicīlijas dabu un tradicionālos ēdienus San Leonē,” atceras Marta.

Trešo dienu viesi pavadīja skolā, iepazīstot skolēnus, mācoties itāļu valodu, dziesmas un dažādas dejas, sportojot un gatavojot Lieldienu “cālīti”, iepazīstinot ar latviešu dziesmām. Vēlāk viesi apciemoja pilsētas mēru, vietējo bibliotēku un teātri, bet vakarā devās uz restorānu, lai baudītu tradicionālos sicīliešu ēdienus, neformālā atmosfērā dalītos pieredzē un beigās arī atvadītos no jauniegūtajiem draugiem.

Pārsteidz kultūras “knifiņi”

“Man šīs dienas ļoti patika un ļoti gribētos ilgāku laiku pavadīt Itālijā. Visvairāk man patika pabūt viņu skolās un apciemot skolēnus, jo visi bērni – pat mazākie, mūs ļoti laipni sagaidīja. Iznākot no klasēm, vienmēr sejā bija smaids. Es no šī brauciena ieguvu pieredzi, izbaudīju Itālijas kultūru, kas ir atšķirīga no mūsu kultūras, es ieraudzīju pasauli ar citām acīm. Vienu gan es droši varu teikt – itāļi ir skaļi, bet ļoti laipni cilvēki. Šī, manuprāt, bija satriecoša iespēja iepazīt citas valsts kultūru un cilvēkus, kā arī, šī bija iespēja pielietot savas angļu valodas zināšanas un iespēja saprast, cik ļoti spējīgi esam komunicēt ar citu valstu pārstāvjiem,” domā M. Kalniņa.

Katrīna Zariņa uzskata, ka šīs trīs dienas Itālijā gaujienieši pavadīja aizraujoši. “Iepazinām dažādas kultūras un to “knifiņus”, īpatnības. Bija interesanti redzēt, kā Eiropas dienvidu cilvēki dzīvoja pagātnē un kā dzīvo tagad. Man ļoti garšoja itāļu virtuve ar tās īpatnējo garšu daudzveidību. Mēs sadraudzējāmies ar citu valstu pārstāvjiem un tikšanās organizatoriem, ar kuriem kopā bija jautri – stāstījām cits citam par savām valstīm. Izbrīnu manī raisīja tas, ka Sicīlijā ir ļoti krāšņa augu valsts. Manuprāt, katram jaunietim būtu vērtīgs šāds brauciens, jo tas dod iespēju ne tikai uzzināt citu valstu vēsturi, kultūru un tradīcijas, bet arī iegūt jaunus draugus, pilnveidot tādas īpašības, kā uzticību, atbildību un uzdrošināšanos doties pretim mērķim,” domā Katrīna.

Saviļņo valstu himnas

Savukārt Artai Korobovai no piecām Itālijā apmeklētajām pilsētām – Katānijas, Kanikati, Sirakūzas, Agridžento un San Leones – visvairāk atmiņā palikušas sadarbības partneru skolas Kanikatī un San Leone. “Kanikatī radās māju sajūta, darbojoties kopā ar itāļu, portugāļu, horvātu un spāņu skolēniem, bet San Leonē varējām pabūt pie Jonijas jūras. Visvairāk priecājos par itāļu silto uzņemšanu un ģimeniskumu, ko izjutām, ieguvu arī jaunus draugus un pieredzi,” saka A. Korobova.

“Brauciena laikā man patika interesantā itāļu kultūra un ēšanas paradumi! Priecājos iepazīt Don Bosco skolu un redzēt, kā itāļu skolēni apgūst zināšanas. Saviļņojošs bija mirklis, kad Don Bosco skolas pasākuma atklāšanas laikā skanēja visu valstu himnas. Sirds ietrīsējās, kad atskaņoja, un mēs dziedājām līdzi Latvijas himnu “Dievs, svētī Latviju!” Ļoti patika kopīgās dejas ar ārzemniekiem,” atminas arī Karīna Zirdziņa. Viņu pārsteidza itāļu nepārtrauktie runas plūdi un laika izjūta. Patīkama bija arī citu valstu skolēnu izrādītā atvērtība un draudzība.

“Es ieguvu jaunu pieredzi, iespēju izmantot un uzlabot savas angļu valodas prasmes,” saka Karīna.

Foto: Līga Bukovska