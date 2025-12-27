Gardie piparkūku našķīši ar sukādēm

• 150 gramu piparkūku,
• 50 gramu sviesta,
• 1 ēdamkarote cukura,
• 1 ēdamkarote mandeļu vai cita liķiera,
• sauja žāvētu augļu un sukāžu.
SVĒTKUS pirms gadumijas nespējam iedomāties bez piparkūkām – pašu ceptajām, tirdziņā vai veikalā iegādātajām. Taču no tām varam pagatavot arī kādu našķi, ja šos aromātiskos cepumus grauzt tāpat jau apnicis. Paciņu “Selgas” kantaino piparkūku ar mīklas rulli saberzu smalkās drupatās. Tās sajaucu ar izkausētu sviestu. Pielēju arī liķieri no miniatūrās pudelītes. Ja ar šo gardumu cienāsies arī bērni, tad gan liķiera vietā jāizmanto nedaudz sīrupa vai sulas. Cukuru nepievienoju, iemaisīju tikai smalkos gabaliņos sagrieztas cidoniju, ķirbju un rabarberu sukādes. Masu savēlu vairākās desiņās un ietinu cepampapīrā. Liku ledusskapī sastingt, tad jau smaržīgo kārumu varēju griezt gabaliņos.
