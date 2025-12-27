Abonē! E-avīze
Sestdiena, 27. decembris
Elmārs, Inita, Helmārs
+3° C, vējš 3.13 m/s, Z-ZR vēja virziens
Gardie piparkūku našķīši ar sukādēm

08:00 27.12.2025

Brigita Skaistkalne

94

150 gramu piparkūku,

50 gramu sviesta,

1 ēdamkarote cukura,

1 ēdamkarote mandeļu vai cita liķiera,

sauja žāvētu augļu un sukāžu.

SVĒTKUS pirms gadumijas nespējam iedomāties bez piparkūkām – pašu ceptajām, tirdziņā vai veikalā iegādātajām. Taču no tām varam pagatavot arī kādu našķi, ja šos aromātiskos cepumus grauzt tāpat jau apnicis. Paciņu “Selgas” kantaino piparkūku ar mīklas rulli saberzu smalkās drupatās. Tās sajaucu ar izkausētu sviestu. Pielēju arī liķieri no miniatūrās pudelītes. Ja ar šo gardumu cienāsies arī bērni, tad gan liķiera vietā jāizmanto nedaudz sīrupa vai sulas. Cukuru nepievienoju, iemaisīju tikai smalkos gabaliņos sagrieztas cidoniju, ķirbju un rabarberu sukādes. Masu savēlu vairākās desiņās un ietinu cepampapīrā. Liku ledusskapī sastingt, tad jau smaržīgo kārumu varēju griezt gabaliņos.

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025