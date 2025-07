Gads Jaunzēlandē – stāsts par drosmi dzīvot citādi

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai redzētu pārējos attēlus, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu.

Alūksniete Gunda Oja pirms gada pieņēma drosmīgu lēmumu – atstāt ierasto vidi un doties uz pasaules otru malu, uz eksotisko un gleznaino Jaunzēlandi. Šis ceļojums nebija tikai ģeogrāfisks pārvietojums, bet gan dziļa iekšēja transformācija. Jaunzēlande viņai kļuva par dzīves skolu – tā iemācīja būt vienai, būt stiprai, būt atvērtai nezināmajam un pieņemt to, ko nevar kontrolēt. Gads svešā zemē izmainīja ne tikai Gundas ikdienas paradumus, bet arī viņas domāšanu, vērtības un attieksmi pret dzīvi. Kā sveša vide, cilvēki un kultūra atstāja nospiedumu viņas iekšējā pasaulē? Un kā šīs pārmaiņas jūtamas viņas šodienas dzīvē, atgriežoties mājās? Ielūkosimies Gundas stāstā – ceļojumā, kas sākās lidostā, bet turpinās viņas sirdī vēl šodien.Kā viss sākās? “Ceļošana man vienmēr ir bijusi tuva – iespēja izrauties no ierastā, iepazīt jaunas vietas, kultūras un arī sevi. Jaunzēlande bija jau trešā valsts, kurā esmu dzīvojusi ilgāk, – pirms tam biju pusgadu studējusi Slovākijā un praksē devusies uz Vāciju. Taču šoreiz mani vilināja kas tālāks, eksotiskāks – ārpus Eiropas, ārpus komforta zonas. Laikam biju nonākusi dzīves posmā, kad ļoti gribējās uz brīdi izrauties – aizbraukt un piedzīvot kaut ko lielāku. Bija sajūta, ka gadi iet, dzīve it kā rit uz priekšu, bet iekšēji gribas vēl kādu jaunu piedzīvojumu. Tieši tagad – pirms pienākumi un atbildības kļūst par ikdienas daļu. Vēl nav ģimenes, nav saistību, kas turētu uz vietas. Šis šķita īstais brīdis salikt dzīvi divās mugursomās un vienkārši doties prom. Vecāki mani atbalstīja – viņi pieraduši pie manas vēlmes izmēģināt ko jaunu un doties pasaulē. Sirdī, protams, bija arī nedaudz skumji – gads tomēr ir ilgs laiks, un Jaunzēlande atrodas tālu, nevar vienkārši atlidot ciemos uz nedēļas nogali. Taču viņi saprata, ka man vajag šo pieredzi, un noteikti neatturēja no došanās ceļā,” sarunu par dzīves lielāko piedzīvojumu iesāk Gunda.