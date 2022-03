Bērzu sulas, pumpuri un jaunās lapiņas mūsu veselībai

Birch juice/toned photo

Bērzu sulas ir īsts pavasara vēstnesis! Turklāt mums noderīga ir ne vien bērzu sula, bet arī pumpuri! Kā pareizi ievākt un uzglabāt bērzu sulas un kā mūsu organismam var būt noderīgi bērzu pumpuri? Konsultē BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore un BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Bērzu sulas pavasarī ir ne vien laba tradīcija, bet arī lielisks veids, kā ikdienā palielināt izdzertā šķidruma daudzumu, ko joprojām daudzi uzņem nepietiekami, uzsver L. Sondore. Bērzu sulas ir diētiskas – tās satur niecīgu kaloriju daudzumu (aptuveni 3-5 kcal uz 100 ml). To sastāvā ir arī vitamīni un minerālvielas, piemēram, kalcijs, kālijs, dzelzs, cinks un citi, kā arī cukuri – glikoze un fruktoze. Taču to koncentrācija ir neliela, tādēļ nevajadzētu cerēt, ka, izdzerot glāzi sulas, uzņemsim dienā nepieciešamo vitamīnu un minerālvielu daudzumu. Jāpiemin, ka katra koka sulām sastāvs var atšķirties.

Bērzu sula kalpo kā tonizējošs un spēcinošs līdzeklis, ko izmanto organisma attīrīšanai ar urīndzenošu iedarbību, stāsta farmaceite I. Priedniece. Turklāt bērzu sulas var lietot arī kosmētiskiem nolūkiem, piemēram, ādas kopšanai un matu skalošanai.

Kā ievākt?

Bērzu sulas ir jātecina pareizi! BENU Aptiekas klīniskā farmaceite I. Priedniece uzsver, ka bērzu sulu tecina, kad zeme ir jau atkususi un sākusies sulas cirkulācija bērzos. Sulas ieguvei jāizvēlas ekoloģiski tīras vietas, saulainās vietās vākta sula būs saldāka. Sulas ievākšanai jāizvēlas tīra tara, kas piemērota pārtikas produktu glabāšanai. Ievākto sulu glabā vēsā vietā un lieto uzreiz svaigā veidā vai ieraudzējot lietošanai vasarā. Svaigai sulai pievieno upeņu zariņus, citrona miziņu vai rozīnes. Sulu var arī sasaldēt, izmantot kulinārijā.

Savukārt uztura speciāliste L. Sondore uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš, ja sulas iegādātas no nezināma pārdevēja. Ja pērkat šādas sulas – tām ir jābūt marķētām. Esiet kritiski un iegādājieties sulas tikai no zināmiem tirgotājiem!

Ja sulu ir ļoti daudz, izmantojiet tās kā pamatu tējai, kafijai vai pat pavasarīgām zupām. Sulas var uzglabāt un izmantot kā viegli raudzētu dzērienu vasaras tveicē. Te gan jāņem vērā un jāievēro higiēnas un uzglabāšanas prasības – tīri trauki un vēss pagrabs! Sulas var arī sasaldēt tam paredzētos trauciņos vai maisiņos un izmantot vēlāk pēc nepieciešamības.

Bērzu ārstnieciskais spēks

Noderīga ir ne vien bērzu sula. No bērziem kā ārstniecības drogas izmanto arī pumpurus, lapas un mizu, stāsta klīniskā farmaceite I. Priedniece. Bērzu pumpuri satur dažādas aktīvās vielas – ēterisko eļļu, flavonoīdus, organiskās skābes, miecvielas, sveķveida vielas, rūgtvielas, selēnu, kalciju, C vitamīnu un citas. Bērzu pumpurus vāc agri pavasarī no marta līdz to plaukšanai. Saudzējot dabu, pumpurus ieteicams vākt no ciršanai paredzētiem kokiem – nogriež bērza zarus, tos sasien un caurvējā žāvē apmēram piecas nedēļas, tad nobrauka pumpurus ar rokām vai nokuļ, attīra, pumpurus turpina žāvēt istabas temperatūrā. Drogas derīguma termiņš ir divi gadi, un tās jāglabā sausā vietā stikla, papīra vai kartona tarā.

Savukārt bērzu lapas vāc vasaras sākumā. Tās satur flavonīdus, ēterisko eļļu, miecvielas, saponīnus, karotīnu, C un PP vitamīnu, cinku, mangānu un citas vērtīgas vielas.

Bērzu pumpuru un lapu drogai piemīt diurētiska, žultsdzenoša un antiseptiska iedarbība. To izmanto urīnceļu saslimšanu gadījumā, kā arī pie kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumiem. Tās veicina gremošanu un mazina vēdera uzpūšanos, tām piemīt arī pretiekaisuma un sviedrējoša iedarbība. Spēcīgāk iedarbojas pumpuru droga, tāpēc plašāk izmanto lapu drogu. Ārīgi šīs drogas izmanto kompresēm pret sāpēm, ādas slimību gadījumā, skaistuma procedūrām – galvas ādas kopšanai un matu sakņu stiprināšanai. Taču pievērsiet uzmanību, ka bērzu drogas neiesaka grūtniecības un bērna barošanas laikā.

Pumpuru dabas spēks

Bērza pumpuri nav vienīgie, ko izmanto ārstniecībā. Tā, piemēram, arī egļu pumpurus izmanto tautas medicīnā, stāsta farmaceite. Tos arī vāc agri pavasarī, un tie satur ēterisko eļļu, sveķus, miecvielas, flavonīdus, minerālvielas – mangānu, dzelzi, C vitamīnu, karotīnu. Tie darbojas antibakteriāli, diurētiski un mazina spazmas. Egļu pumpurus izmanto augšējo elpošanas ceļu un ādas saslimšanu gadījumā, kā arī vannām locītavu sāpju gadījumā.

Uztura speciāliste L. Sondore uzsver, ka egļu pumpuri ir iecienīti arī kulinārijā. Jaunie egļu dzinumi, jaunās, maigās skujas ir ar skābi pikantu garšu. Garša ir pat nedaudz līdzīga citronpipariem, tādēļ egļu pumpurus var izmantot kā garšvielu. Svaigi samaltas maigās skujiņas liek klāt pie zaļajiem salātiem, kopā ar kamu pie kefīra, pievieno zaļajiem smūtijiem.

Lai ilgāk izbaudītu egļu un priežu pumpurus – tos pievieno vijīgam medum. Pēc pāris mēnešiem medus būs ar pumpuru garšu! Ēdiet to pa karotei dienā!