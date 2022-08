Aptauja: šogad vecāki viena bērna sagatavošanai skolai plāno tērēt vairāk nekā 100 eiro

Šogad pieauguši tēriņi, ko vecāki paredz, lai sagatavotu savas atvases skolas gaitām, liecina modes un izklaides centra “Rīga Plaza” veiktā aptauja*. Viena bērna sagatavošanai skolai vecāki vidēji plāno tērēt 101- 200 eiro, kas ir vairāk nekā pērn, kad visbiežāk tam paredzēja 51 – 100 eiro. Lielākā daļa vecāku apliecina, ka bērnu sagatavošana jaunajam mācību gadam būtiski ietekmē ģimenes budžetu, un to visbiežāk norāda Latgalē dzīvojošie.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Aizvadītajā gadā vecāki viena bērna sagatavošanai skolas gaitām paredzēja tēriņus 51 – 100 eiro apmērā**, taču šogad vairums paredz ieguldīt 101 – 200 eiro. Piektā daļa vecāku šogad plāno iekļauties 51 – 100 eiro robežās, taču vien 13% paredz, ka varēs viena bērna skolas precēm iztērēt līdz 50 eiro. Teju katrs desmitais lēš, ka tēriņi varētu pārsniegt pat 200 eiro uz vienu bērnu.

Katrs piektais rīdzinieks paredz, ka viena bērna sagatavošanai skolai varētu nākties iztērēt vairāk par 200 eiro, taču vēl biežāk augstus tēriņus paredz Zemgalē dzīvojošie – 31% vecāku atzīst, ka viena bērna sagatavošanai skolai plāno veltīt vairāk par 200 eiro. Interesanti, ka tieši lielajās pilsētas dzīvojošie norāda zemākus tēriņus un teju puse plāno iekļauties summās līdz 100 eiro par katru bērnu.

Vairāk nekā puse aptaujāto vecāku apliecina, ka bērnu sagatavošana jaunajam mācību gadam būtiski ietekmē ģimenes budžetu. Lielāko ietekmi izjūt Latgalē, taču par to mazāk satraucas Vidzemē un norāda, ka ģimenes budžetu skolas gaitu uzsākšana būtiski neietekmē. Neskatoties uz to, lielākā daļa vecāku (teju 70%) neatkarīgi no dzīvesvietas jaunajam mācību gadam nepieciešamo cenšas iegādāties laicīgi, izmantojot vasaras vai citas izpārdošanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Bērniem skolas laika tuvošanās asociējas ar lielu prieku un draugu satikšanu, taču vecākiem jauns mācību gads saistās arī ar palielinātiem tēriņiem. Ja pērn izaicinājums bija saprast, vai skola notiks klātienē vai attālināti, un, attiecīgi, cik daudz apģērba un citu preču iegādāties skolas gaitām, tad šogad izaicinājums ir vispārējs cenu pieaugums un tuvojošais rudens, kas biedē ar augstajām apkures un elektroenerģijas izmaksām. Saistībā ar šo, vien mazāk nekā puse vecāku norādījuši, ka varētu samazināt skolai paredzētos tēriņus. Lielākā daļa meklē un izmanto dažādas iespējas, kā efektīvāk sagatavot savas atvases skolai, tādēļ priecājamies, ka vecāki vasaras izskaņas akcijas un īpašos piedāvājumus bērnu precēm atzīst par noderīgiem,” saka “Rīga Plaza” pārvaldnieka “Colliers” aktīvu pārvaldes direktore Irīna Toropova.

Vecāku pirkumu sarakstos no skolai nepieciešamajām precēm visbiežāk atrodas kancelejas preces, tām seko apģērbi un apavi. Nedaudz vairāk par trešdaļu vecāku norādījuši, ka savai atvasei jāiegādājas skolas soma.

Šogad ir palielinājies to vecāku skaits, kuru pirkumu sarakstos ir elektroniskās ierīces (piemēram, telefoni, datori, planšetdatori). Tās atrodamas katrā piektajā pirkumu sarakstā, salīdzinot ar pagājušās vasaras izskaņu, kad elektroniskās ierīces plānoja iegādāties vien katrs desmitais.

Vaicājot, vai lielu daļu drēbju un citu nepieciešamo preču varētu aizgūt no vecākiem brāļiem, māsām vai radiniekiem, vien desmitā daļa vecāku apliecina, ka šāds ietaupījuma veids būs iespējams. Teju 70% tomēr spriež, ka no vecākiem bērniem nekas aizgūts netiks un preces skolai nāksies iegādāties no jauna.