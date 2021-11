Aptauja: 70% Latvijas iedzīvotāju šķiro pārtikas iepakojumus; aktīvākie ir seniori

Foto: Shutterstock

Saskaņā ar pārtikas ražotāja un vairumtirgotāja “Mars Latvia” veiktās aptaujas* datiem, 29% Latvijas iedzīvotāju regulāri šķiro pārtikas iepakojumu, savukārt 41% šķiro noteikta veida produktu iepakojumu atkritumus. Aktīvākie “šķirotāji” ir seniori. Tas nozīmē, ka klimata pārmaiņām kļūstot par aktuālāku problēmu, arvien vairāk cilvēku pievērš uzmanību ilgtspējai un videi draudzīgiem ieradumiem. Tas arī ir viens no izaicinājumiem, ko uzņēmumi ir gatavi pieņemt, tādēļ “Mars” ir paziņojis par apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisijas visā kompānijas darbības ķēdē.

Interesanti, ka visaktīvākā iedzīvotāju grupa, kas šķiro pārtikas iepakojumu, ir seniori vecumā no 60-74 gadiem. Proti, 77% no viņiem atzinuši, ka šķiro pārtikas iepakojuma atkritumus. Dati arī liecina, ka visaktīvāk pārtikas iepakojuma atkritumus šķiro Zemgales reģionā dzīvojošie – kopumā 80% no viņiem piekopj šo paradumu. Otrajā vietā ir Vidzeme, kur atkritumus šķiro 76% iedzīvotāju.

Tikmēr 17% aptaujāto norāda, ka pārtikas iepakojumus nešķiro, tomēr plāno to darīt tuvākajā laikā. Tikai 14% nešķiro pārtikas iepakojumus un atzīst, ka pat neplāno to darīt.

Klimata pārmaiņas jau tagad ietekmē planētu un cilvēku dzīvi. Ješima Ozēra, “Mars” tirgus direktore Baltijas valstīs, norāda, ka soli pa solim ilgtspēja kļūst par vienu no galvenajām vērtībām patērētāju vidū. Abi aspekti mudina ražotājus un zīmolus iekļaut “zaļās” idejas katrā biznesa procesā.

“Rīcībai globālā mērogā ir jābūt drosmīgākai un ātrākai. Mēs atbalstām aprites ekonomikas izaugsmi, samazinot nevajadzīgo iepakojumu, pārveidojot nepieciešamo iepakojumu un investējot līdzekļus, lai šo ciklu noslēgtu. Pēdējā gada laikā visā mūsu zīmolu portfelī globāli esam koordinējuši virkni pilotprojektu, lai pārbaudītu jaunas iepakojumu iespējas, kas palīdzētu sasniegt mūsu mērķus. Piemēram, Francijā mēs vienkāršojām “M&M’s” iepakojumu, kā arī tagad izmantojam tā ražošanai tikai viena veida plastmasu, kas ir vieglāk pārstrādājama. Eiropā dažu mūsu populārāko mājdzīvnieku barības zīmolu primārajos iepakojumos esam iekļāvuši otrreizēji pārstrādātu plastmasu, lai palīdzētu noslēgt atkritumu pārstrādes ciklu,”norāda J.Ozēra.

Jāuzsver, ka tikai nesen “Mars” paziņoja par savu apņemšanos līdz 2050. gadam visā darbības ķēdē sasniegt siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisijas, iekļaujot 3. līmeņa emisijas, piemēram, tās, ko rada piegādātāji un klienti, un kas atbilst Parīzes nolīguma vērienīgākajam mērķim – ierobežot globālās temperatūras pieaugumu līdz 1,5 °C. Šī tēma tika apspriesta arī nesenajā 2021. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata pārmaiņu konferencē Glāzgovā (COP26), kurā piedalījās arī “Mars Inc.” izpilddirektors Grants Rīds (Grant Reid).

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana lauksaimniecības nozarē ir milzīgs izaicinājums

“Mars” gadījumā darbības procesi var stiepties visā pasaulē, no izejvielu iegūšanas, ražošanas un transportēšanas līdz gatavā produkta patēriņam. Kaut arī “Mars” ir samazinājis uzņēmuma iekšējo procesu emisijas biznesa un loģistikas jomās par 30%, tie ir tikai 20-25% no kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko uzņēmums rada. Pārējos 80% rada lauksaimniecība, un tas ir milzīgs izaicinājums. “Tas patiešām ir saistīts ar mūsu piegādes ķēdes pārveidošanu un to kā “Mars” transformē savu pieeju uzņēmējdarbībai,” COP26 konferencē norādīja G.Rīds.

Paziņojums par siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisiju sasniegšanu līdz 2050.gadam visā uzņēmuma darbības ķēdē balstās uz “Mars” iepriekš ieviesto ilgtspējas plānu ” Sustainable in a Generation Plan”, kura tuvākā termiņa mērķis ir līdz 2025. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas visā vērtību ķēdē par 27 %.

*Tiešsaistes aptauju veica “Mars Latvia” 2021.gada oktobrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat Latvija”. Kopumā aptaujā piedalījās 1000 ekonomiski aktīvi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.