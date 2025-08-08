Aptauja: 49 % Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka kaķu saimniekiem jāpilnveido zināšanas par veterināro aprūpi un uzturu

25 % Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka kaķu saimniekiem būtu jāuzlabo izpratne par veterināro aprūpi un profilaksi, savukārt 24 % ir pārliecināti, ka šo mīluļu saimniekiem jāveicina zināšanas par kaķu uzturu, liecina pārtikas un mājdzīvnieku barības ražotāja un vairumtirgotāja “Mars Latvia” veiktā aptauja. 8. augustā tiek atzīmēta Pasaules kaķu diena, pievēršot uzmanību šo mājdzīvnieku vajadzībām un labturībai, tāpēc “Mars Latvia” dalās ar septiņām galvenajām pazīmēm, kas liecina par labu kaķa veselību, pašsajūtu un emocionālo stāvokli.
Aptaujas* laikā arī atklājās, ka, pēc 12 % iedzīvotāju domām, kaķu saimniekiem vairāk jāizzina šo četrkājaino draugu uzvedības paradumi un problēmas, bet 6 % norādīja, ka tās ir kaķu emocionālās vajadzības un stresa pazīmes. Vēl 4 % atzina, ka kaķu saimniekiem vairāk jāiepazīst šo mājdzīvnieku ķermeņa valoda un vokālā komunikācija, bet 2 % norādīja uz kaķu vides bagātināšanu ar rotaļlietām u.tml. Bet 27 % par to, kuras jomas kaķu saimniekiem būtu svarīgi izzināt plašāk, lai nodrošinātu sava mīluļa labturību, nebija domājuši.
Lai gan katram kaķim ir sava unikāla personība un tas prieku izrāda savā veidā, ir noteiktas uzvedības pazīmes un signāli, kas palīdz saprast, kā šis mājdzīvnieks jūtas. Kaķi galvenokārt sazinās ar ķermeņa valodu, tāpēc jāpievērš uzmanība šiem garastāvokļa rādītājiem. Tāpat jāvēro, kā četrkājainais draugs mijiedarbojas ar saimnieku un apkārtējo vidi. Kaķi var izrādīt savas jūtas pret saimniekiem caur uzvedību. Tāpēc mīluļa ķermeņa valodas apgūšana un izpratne ir ļoti svarīga, lai veidotu ciešas attiecības. Lūk, septiņas galvenās pazīmes, kas liecina par labu kaķa veselību, pašsajūtu un emocionālo stāvokli.
- Vokālie signāli
Laimīgi kaķi bieži ir vokāli un labprāt komunicē ar saviem saimniekiem. Piemēram, murrāšana parasti liecina par labsajūtu, taču svarīgi atcerēties, ka kaķi mēdz murrāt arī stresa vai sāpju gadījumos (piemēram, kaķenes dzemdību laikā). Ja kaķis ir mierīgs, acis ir puspievērtas un aste – mierīga, murrāšana parasti liecina par labu noskaņojumu. Savukārt, ja murrāšanai pievienojas ņaudēšana, tas bieži ir signāls, ka kaķis ir izsalcis un pieprasa ēdienu.
- Laba apetīte
Veselīga apetīte ir būtiska laimīga un vesela kaķa pazīme, taču 24 % Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka kaķu īpašniekiem trūkst zināšanu par sabalansētu un pilnvērtīgu kaķu uzturu.
Kaķu uztura vajadzības atšķiras no cilvēkiem, tāpēc būtiski nodrošināt sabalansētu barību, kas atbilst viņu vecumam, aktivitātei un individuālajām vajadzībām. Ļoti svarīgi ir apzināties, ka daži cilvēku ēdieni kaķiem var būt kaitīgi vai pat toksiski, tāpēc jāizvēlas pilnvērtīga un sabalansēta kaķu barība. Kaķiem svarīgi ir bieži un nelielās porcijās piedāvāt dažādas garšas un tekstūras, kā arī vienmēr nodrošināt pieeju svaigam un tīram dzeramajam ūdenim.
- Atslābināta ķermeņa valoda un augstu pacelta aste
Daudz informācijas par kaķa noskaņojumu sniedz viņa ķermeņa pozīcija. Atslābināts kaķis bieži guļ ar ķepām zem ķermeņa, taču, ja kaķis iztaisno kājas un saceļ spalvu uz muguras, tas liecina par satraukumu vai bailēm. Laimīgs kaķis saritinās, lai izskatītos mazs un nekaitīgs, un, sveicinot cilvēkus vai dzīvniekus, kurus uzskata par draugiem, viņš pacels asti taisni uz augšu ar nedaudz ieliektu galu. Ja aste ir pacelta jautājuma zīmes formā, tas parasti nozīmē, ka kaķis jūtas ērti – tas var būt arī uzaicinājuma žests rotaļām vai citai mijiedarbībai.
- Veselīgs un spīdīgs apmatojums
Veselīga, labi kopta spalva ir laimīga un vesela kaķa pazīme. Kaķi, kuri jūtas labi un droši, veltīs laiku sevis kopšanai – spalvas laizīšanai. Savukārt pārmērīga spalvas laizīšana, kas ir stresa pazīme, rada redzamas sekas – izretināta spalva un pastāvīga nemiera sajūta. Ja kaķis laiza citus kaķus vai pat savu saimnieku, tas liecina par uzticēšanos un pieķeršanos.
- Acu un ausu izteiksme
Kaķa acis un ausis ir viņa dvēseles spogulis. Paplašinātas zīlītes var liecināt par spēcīgu prieku vai uzbudinājumu. Uz priekšu vērstas vai nedaudz atpakaļ noliektas ausis var norādīt, ka kaķis jūtas ērti un izjūt ziņkāri.
- Miega paradumi
Daudz par kaķa labsajūtu atklāj vietas, kuras kaķis izvēlas miegam. Kaķi, kas guļ kopā ar citiem kaķiem vai cieši blakus saimniekam, jūtas droši. Šāda uzvedība liecina par ciešu un pozitīvu saikni, kā arī apmierinātību.
- Spēlēšanās un draiskulības
Laimīga kaķa pazīme ir spēlēšanās – tā ir svarīga ne vien kaķa priekam, bet arī fiziskajai un garīgajai veselībai. Kaķi, lai gan pazīstami kā neatkarīgi dzīvnieki, novērtē arī kopā pavadīto laiku. Glāsti, rotaļas vai vienkārša kopā gulēšana uz dīvāna – kopīgas aktivitātes sniedz dzīvniekam drošības un mīlestības sajūtu, kas ir ļoti svarīga tā emocionālajai labklājībai. Turklāt, ja spēlēšanos veic prasmīgi, tā var veicināt arī kaķa intelektuālo attīstību.
*Aptauju veica “Mars Latvia”, sadarbojoties ar pētījumu aģentūru “Norstat Latvija”. Tā notika 2025. gada jūlijā, piedaloties 1005 ekonomiski aktīviem Latvijas iedzīvotājiem.
Reklāma