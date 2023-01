Aktuāli padomi ādas aizsargfunkciju stiprināšanai ziemā

Ak, cik bieži, lai akcentētu rūpju svarīgumu, dzirdam jau nodeldēto patiesību, ka āda ir lielākais ķermeņa orgāns! Taču tikai tādēļ, ka pārmēru atkārtota, patiesība nekļūst mazāk patiesa. Tāpēc – ja āda ir vesela, tā mūs aizsargā, ja nav, tiek traucēta ādas spēja darboties kā aizsargbarjerai. Zinot, kā iegūt un saglabāt veselīgu ādu no galvas līdz papēžiem, varam palīdzēt tai pildīt galveno – aizsardzības – funkciju. Un tad jau arī skaistums neizpaliks. Tieši ziemas mēnešos būtiski padomāt, vai visi padomi ir ņemti vērā.

Tā nu tas ir, ka mūsdienu pasaulē ādas skaistuma un izskaistināšanas loma ir nonākusi priekšplānā. Kamēr veselība nepieviļ, kosmētiku droši var iegādāties lielveikalu higiēnas preču nodaļās vai specializētos veikalos. Taču ādas kopšana ir ne tikai tās skaistuma izcelšana, tā ir uzskatu un pasākumu kopums, sākot ar veselīguma faktoriem, kas iederas veselīga dzīvesveida filozofijā, un beidzot ar ekoloģijas jautājumiem vai specifiskām vajadzībām ādas problēmu risināšanai.

“Kāpēc ādas kopšanas līdzekļus vērts iegādāties aptiekās? Pirmkārt tādēļ, ka aptiekas plauktos atrodamie līdzekļi atbilst ārstnieciskās jeb dermo kosmētikas statusam, proti, paredzēti tam, lai, līdztekus citiem preparātiem, tiktu galā ar dažādām dermatoloģiskām kaitēm,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva. “Otrkārt, iegādājoties kosmētikas līdzekli aptiekā, jūs to saņemat no mediķa rokām un, ja nepieciešams, iegūstat arī konsultāciju.”

Ko dara āda?

Ādai ir daudzas uzdevumu – tā aizsargā organismu no baktērijām, vīrusiem, piesārņojuma, kā arī ķīmiskām vielām. Āda regulē ķermeņa temperatūru, uztur šķidruma līdzsvaru, kontrolē mitruma zudumu, darbojas kā barjera un amortizators, atpazīst sāpju sajūtas un pasargā no saules kaitīgajiem ultravioletajiem stariem. Nav brīnums, ka visu laiku esot mūsu organisma sardzē, āda var “pagurt”. Tāpēc labi zināt, kā ziemā tai palīdzēt grūtajā darbā, uzturot ādu veselīgi stipru.

Jo vienkāršāk, jo labāk

“Runājot par pamata ādas higiēnu, vissvarīgākais, kas jāņem vērā, ir – jo vienkāršāk, jo labāk,” uzsver farmaceite. Cilvēki neapzinās, ka pārmēru daudz līdzekļu, ko klāj uz ādas, sākot no dušas želejas, ziepēm, krēmiem, losjoniem un beidzot ar dekoratīvo kosmētiku un dezodorantiem patiesībā var izraisīt alerģijas. “Ja man jautā, kas ir svarīgākie kosmētikas līdzekļi, bez kuriem nevar iztikt ikdienā, parasti iesaku tikai divus – ādas mitrinātāju un saules aizsarglīdzekli,” teic Linda Fevraļeva.

Dabisks nenozīmē labāks

“Bieži nākas dzirdēt no aptiekas apmeklētājiem ka viņi vēlas iegādāties tikai “dabiskus” ādas kopšanas līdzekļus, tā teikt “bez ķīmijas”,” smaida farmaceite. Tas ir plaši izplatīts mīts. Farmaceite joko, ka mušmire un latvānis jau arī ir pavisam dabiski, taču diez vai kāds tos gribētu redzēt izvēlētā losjona sastāvā. Turklāt ir jāsaprot, ka, lai arī līdzeklis ir dabisks, tas negarantē, ka pret to nevar būt ādas alerģiska reakcija. Kosmētikas produkts visticamāk arī smaržo, un smaržvielas vairumā gadījumu ir iegūtas ar dabisku aromātisko eļļu palīdzību, kas kā papildviela arī mēdz izraisīt alerģiju. Jāņem vērā, ka dermokosmētikai parasti nav pievienotas smaržvielas.”

Mitriniet ādu pareizi

“Agrāk tika uzskatīts, jo biezāks un lipīgāks ir ādas mitrinātājs, piemēram, krietna deva vazelīna, jo labāk,” par kosmetoloģijas pagātni atgādina farmaceite. Arī mūsdienās tā joprojām ir taisnība no hipoalerģiska viedokļa, jo nav nekā neitrālāka par vazelīnu, taču neviens nevēlas to klāt uz ādas biezās, taukainās faktūras dēļ.

“Farmaceitam jāņem vērā – var daudz ko ieteikt, runāt un runāt līdz mute sausa, taču, ja pircējam ādas kopšanas līdzeklis izraisīs diskomfortu, viņš to nelietos, attiecīgi – tas nepalīdzēs. Tāpēc pēc sarunas, kurā noskaidrota problēma, iesaku preparātus, kas vienlaikus būs palīdzīgi un ikdienā ērti lietojami.”

Mitrinātāju klāstā šobrīd klasificējams primāro mitrinātāju komplekts. Pirmā paaudze ir vazelīna ziede, un tā pilda tikai mitrināšanas funkcijas. Tā ir bieza eļļa, mitrina, aizturot ūdeni ādā, un pasargā to no plaisāšanas, bet tas arī viss. Otrās paaudzes mitrinātājiem parasti ir pakāpeniska iedarbība, tāpēc tie nav tik ķepīgi. Tos uzklājot, āda tiek mitrināta 24 stundas. Trešās paaudzes mitrinātājā ir ķīmiskas vielas, kas ādā izstrādājas arī dabiski. Šie līdzekļi palīdz atjaunot ādu, kad tā ir bojāta.

Pēc dušas lietojiet mitrinošu līdzekli

Mitrinātājs var būt arī mazgāšanās līdzeklis un šampūns, tomēr, lai cik tas paradoksāli neizklausītos, ādai nemaz nepatīk ļoti bieža duša ar ziepēm vai dušas želeju. Tieši tādēļ ir jāizvēlas ādai vislabāko.

Svarīgs ir ne tikai mitrinātāja uzklāšanas fakts, bet arī brīdis, kad to darīt. Proti, labākais laiks, lai lietotu mitrinātāju, ir tūliņ pēc dušas. Tas tādēļ, ka āda ūdenī jau ir uzsūkusi mitrumu un uzklātais līdzeklis palīdzēs to saglabāt, veidojot aizsargkārtiņu.

Uzmanīgi ar kosmētiku

Smaržvielas un krāsvielas parasti ir tās, kas var izraisīt ādas alerģisku reakciju, tādēļ, ja āda ir alerģiska un jutīga, labāk izvēlēties kosmētiku bez šiem skaistajiem un smaržīgajiem bonusiem (tas gan nenozīmē, ka viegli rozā krāsas pēc rozēm smaržojošs krēms ir slikts – ja vien āda pret to neprotestē, lietojiet droši!). “Tomēr jāņem vērā – ja kaut ko bez problēmām lietojat daudzus gadus, tas nebūt nenozīmē, ka alerģija nevar parādīties,” piebilst farmaceite.

Pretiedeguma līdzeklis – katru dienu

“Saslimstība ar ādas vēzi pieaug, un tas ir divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, globālās klimata pārmaiņas kaitē arī ādai. Otrkārt, attīstoties diagnostikas iespējām, ādas vēzi izdodas diagnosticēt agrāk. Lai nenonāktu līdz stāvoklim, kad sāk veidoties patoloģiskas ādas šūnas, ieteicams šo procesu laikus novērst. Profilakse vienmēr ir labāka, ērtāk, lētāka un mazāk traumējoša nekā stress un bailes, ko rada pat agrīna slimības atklāšana, tādēļ kosmētikas līdzeklis ar SPF filtru patiešām ir vissvarīgākais, ko ikvienam iesaku lietot uz atsegtajām ķermeņa daļām, neatkarīgi no ādas tipa un gadalaika,” stingri piesaka farmaceite.

Ar pīlingu – prātīgi!

Veicot mehānisko jeb abrazīvo pīlingu, tiek noberzts ādas virsējais slāni, kas normālos apstākļos veselai ādai tik un tā nolobītos. Bieži vien sausas ādas īpašnieki vēlas uzlabot ādas izskatu ar pīlinga palīdzību, taču tieši šajos gadījumos pareizā prakse būtu – vairāk mitrinātāja. Sausa āda parasti ir arī plānāka, trauslāka. Mehāniski “nolobot”, radīsiet mikro traumas, kas var izraisīt ādas kairinājumu.

“Aptiekās iegādājamie pīlingi ir diezgan maigi un droši lietojami, ja ir tāda vajadzība, piemēram, ja izveidojusies raupja āda uz ceļgaliem vai elkoņiem,” saka farmaceite.

Pievērsiet uzmanību ekzēmai un psoriāzei

“Ekzēma un psoriāze ir mokoši ādas stāvokļi, kas, ziemā var saasināties aukstuma un sausuma dēļ. Dati liecina, ka ekzmēma dzīves laikā skar 20% līdz 30% cilvēku, to pēc attiecīgu kopšanas līdzekļu pieprasījumā redzam arī aptiekā.”

Daudzi domā, ka ekzēma ir tikai sausāka āda. Nereti tā arī ir, taču ekzēma var izvērsties arī mokošā formā. Lai tas nenotiktu, ir vērts domāt par trešās paaudzes mitrinātāju regulāru lietošanu, jo tie satur organismā dabiski sastopamas ķīmiskās vielas, kas pacientiem ar ādas slimībām, piemēram, atopiskā dermatīta ekzēmu, organismā netiek sintezētas pietiekamā daudzumā.

Daži antioksidanti var palīdzēt

Nav tāda brīnumaina vitamīna, uztura bagātinātāja vai pārtikas produkta, kas ādu spēj padarīt nevainojamu. Tomēr daži antioksidanti vai vitamīnu kompleksi ir iesakāmi. “Iemesls, kāpēc daži antioksidanti palīdz, ir tas, ka, lai gan saules aizsarglīdzekļi – gan ķīmiskie, gan fizikālie – darbojas, tie nevar aizturēt pilnīgi visus starus un zināms daudzums UV starojuma “caursit” gan ādas fizisko, gan ķīmisko barjeru. Lietojot vitamīnus, šie oksidatīvie bojājumi tiek mazināti. Tādēļ antioksidantus saturošus vitamīnus un uztura bagātinātājus var izmantot un apvienot ar saules aizsarglīdzekli – tas tiešām ādai un veselībai kopumā būs palīdzīgi.”

Atmetiet smēķēšanu un samaziniet alkohola lietošanu

Farmaceite uzsver, ka smēķēšana un alkohols tieši neizraisa problēmas ar ādu, taču abi tiek uzskatīti par iekaisumu izraisošiem. “Pacientiem ar ādas slimībām, piemēram, psoriāzi un ekzēmu, ir svarīgi izvairīties no smēķēšanas un alkohola lietošanas, jo tie veicina un palielina iekaisuma kaskādi, kas faktiski noved pie šiem stāvokļiem vai to saasināšanās. Ja vēlaties kontrolēt slimību vai to izārstēt, jācenšas tikt galā ar abiem kaitīgajiem ieradumiem – gan smēķēšanu, gan alkohola lietošanu, jo tie ādas veselību tikai pasliktina.”

Liela loma ir stresam un miegam

Stress un miega traucējumi var diezgan būtiski ietekmēt ādas slimību uzplaukumu, lai arī šis mehānisms nav pietiekami izpētīts. Cilvēkiem, kuriem ir augsts stresa līmenis un kam ir miega cikla traucējumi, āda parasti ir sliktākā stāvoklī.

“Ja jums nav nekādu ādas problēmu, stress un miega traucējumi nenodarīs ādai tik lielu kaitējumu, taču, ja ir ekzēma vai psoriāze, abi faktori ādas slimības var saasināt,” stāsta farmaceite. “Jo mazāk miega stundu un vairāk stresa, jo sliktāks kļūs ādas stāvoklis. Ja netiekat galā ar miega traucējumiem vai stresu, ir vērts iegriezties aptiekā. Farmaceits konsultēs par aptiekā pieejamiem bezrecepšu stresa mazināšanas un miega uzlabošanas līdzekļiem, un, iespējams, sarunas rezultātā arī ieteiks ar šīm problēmām steigšus doties pie ārsta.”

Un kā ar ūdeni?

Daudzviet lasāmi padomi ādu mitrināt arī no iekšpuses – dzerot vairāk ūdens. “Dzert ūdeni ir ļoti labi, bet, ja ir kāda ādas problēma, ādas dabiskā mitrināšanas spēja ir apdraudēta,” skaidro farmaceite un aicina salīdzinājumam iedomāties pārdurtu riepu. “Riepa ir āda, un gaiss ir ūdens. Ja jums ir ādas slimība, jūsu riepās ir daudz caurumu, un nav svarīgi, cik daudz gaisa jūs tajā pumpējat, gaiss plūdīs ārā tik un tā. Ārstēšana nav nepārtraukta “gaisa pumpēšana riepā”. Ārstēšana ir “riepas remonts”. Cilvēkiem ar ādas slimībām ir lielāka tā sauktā transepidermālā ūdens zuduma pakāpe – ūdens tiek zaudēts iztvaikošanas procesā caur ādu, jo pastāv barjeras disfunkcija. Mitrinošie līdzekļi, īpaši trešās paaudzes, faktiski “aizlāpa caurumus” ādā, lai samazinātu transepidermālo ūdens zudumu, tādējādi saglabājot mitrumu un neļaujot tam iztvaikot.”

Karstai dušai – nē!

Cik bieži jāmazgājas dušā vai vannā? Tas lai paliek katra paša ziņā. Galvenais ir izmantot piemērotu mazgāšanās līdzekli un pēc tam mitrināt ādu. “Viedoklis, ka pārlieka mazgāšanās var negatīvi ietekmēt ādu, radās laikā, kad kosmetoloģijā vēl nebija izstrādāti saudzīgi mazgāšanas līdzekļi un esošie patiešām bija ādu traumējoši, nomazgājot no tās aizsargājošo tauku kārtiņu. Turklāt tolaik nebija arī ērti lietojamu ādas mitrinātāju. Jāatceras arī, ka ādai kaitē karsts ūdens! Jo tas vēsāks – jo labāk!” norāda Linda Fevraļeva.

Ziniet, kad vērsties pie dermatologa

Ja ģimenē nav bijis ādas vēža gadījumu, ja nepārspīlējat ar sauļošanos (abos šajos gadījumos jāveic regulāras pārbaudes pie ādas slimību speciālista) un nav nekādu traucējošu ādas problēmu, dermatologa apmeklējums plānojams pēc vajadzības drošības nolūkos. “Ja ir dažas dzimumzīmes, kas būtu jāapskata speciālistam, vai ir gaiša āda (saulē viegli apdeg) un esat vecumā pēc 30 gadiem, noteikti ieplānojiet vizīti pie dermatologa, lai apzinātu ādas stāvokli.

Zināšanas par ādas kopšanu ir tikpat svarīgas kā pareiza izpratne par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm. Vaicājiet padomu savam ārstam vai farmaceitam!” mudina Linda Fevraļeva.