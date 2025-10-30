2025. gada Helovīna svinību tendences – mazāk baiļu, vairāk radošuma

Helovīns Latvijā vairs nav tikai “aizjūras modes lieta” vai aina no Holivudas filmām – tas kļuvis par iecienītu rudens tradīciju, kas ļauj padarīt tumšos vakarus gaišākus un rotaļīgākus, īpaši priecējot bērnus. Šogad svētku noskaņās ienāk jaunas vēsmas – mazāk baiļu, vairāk siltuma un radošuma. “Bonava Latvija” eksperti apkopojuši 2025. gada Helovīna tendences, un tās atklāj: mošķi kļūst draudzīgāki, krāsas – mierīgākas, bet svētku noskaņa – omulīgāka nekā jebkad.
Siltums un mierpilni toņi Helovīna dekorācijās
Lai arī ierasts domāt, ka Helovīna svētkos visam jābūt spocīgam un mazliet baisam, šogad tendences vēsta pavisam ko citu – “Bonava Latvija” eksperti atklāj, ka šī gada atslēgvārdi ir dabiskums un omulība. Šādu noskaņu mājoklī palīdzēs radīt piemērots apgaismojums – sveces, papīra laternas un gaismiņu virtenes. Tās piešķir telpai mājīgumu un vieglu noslēpumainību.
Tāpat šoruden Helovīna rotājumos un noformējumā klasisko oranži melno kontrastu nomaina zemes un dabas iedvesmoti toņi – bēšie, smilšu, olīvu un riekstkoka. Īpaši aktuāli ir kaltētu ziedu vai zaru vainagi un neizgrebti ķirbji – krāsoti, apgleznoti vai vienkārši skaisti sakārtoti uz palodzes vai pie namdurvīm, uzburot svētku noskaņu ne sliktāk par gumijas zirnekļiem un plastmasas skeletiem.
Spocīgi garda maltīte
Kas gan ir svētki bez svētku mielasta? Helovīna svētkos fantāzijai un izdomai virtuvē un pie galda nav robežu. Šoruden eksperti aicina dot priekšroku noslēpumainam, bet nepārsātinātam galda klājumam – elegantiem traukiem ar vieglu dūmakainu efektu, raupjiem lina galdautiem un neparastas formas svecēm, kas piešķirs svinībām maģisku noskaņu. Ja tomēr sirds alkst pēc baisākas atmosfēras, ziedu vietā var izvēlēties ar samta lentēm rotātus kailus koku zarus.
Ciemos atnākušie spoki, mošķi un raganiņas īpaši priecāsies par nelieliem, personalizētiem dekoriem katram viesim – piemēram, miniatūru ķirbīti ar vārda kartīti vai spocīgu konfekti uz kociņa. Šādas detaļas liek justies svētku viesiem īpaši gaidītiem un rada sajūtu, ka viss ir pārdomāts līdz pēdējam sīkumam.
Galdā šogad ir vērts celt rudens ražas ēdienus, piemēram, sildošu ķirbju un spinātu sautējumu vai kūpinātas paprikas un ķirbju čili ar turku zirņiem. Desertā eksperti iesaka izvēlēties karameļu un šokolādes torti ar kanēļa un ingvera notīm, kas šogad ir īpaši aktuāla kā pretstats “parastam ķirbju pīrāgam”.
Tērps, kurš iedvesmo
Šī gada Helovīnā priekšroka tiek dota smaidīgiem, priecīgiem un dzirkstošiem mošķīšiem, kas svin bez steigas un ar humoru. Modē ir pašgatavoti un radoši kostīmi, kas atspoguļo personību un raisa fantāziju – no papīra cepurēm un pašdarinātiem apmetņiem līdz maskām, kas veidotas no otrreiz pārstrādātiem materiāliem. Viena no jaunākajām tendencēm ir arī tā dēvētie popkultūras mash-up tērpi – vienā tēlā apvienoti dažādi kultūru vai filmu iedvesmoti elementi. Piemēram, klasiskas raganas tēls var iegūt savu “odziņu”, iedvesmojoties gan no pasaulslavenā mūzikla Wicked, gan jaunās filmas K-Pop Demon Hunters varoņiem.
Svētki, kas satuvina
Tā vietā, lai pārbiedētu kaimiņus līdz nāvei un vairs nekad nesveicinātos, eksperti šajos svētkos aicina uzlabot un stiprināt kaimiņattiecības. Kopības sajūta daudzdzīvokļu mājā, apkaimē vai ielā nozīmē ne vien jautrību, bet arī drošības un piederības sajūtu, kas ir viena no laimīgas dzīves galvenajām sastāvdaļām. Kopīgas aktivitātes – zupas vārīšana uz ugunskura, spocīgu masku vai rotājumu gatavošanas darbnīca vai saldumu loterija mazākajiem svinētājiem – palīdz iepazīties, sadraudzēties un lietderīgi pavadīt laiku. Azartiskākie var rīkot sacensības par visradošāk izdekorēto kāpņutelpu vai dzīvokļa durvīm. Tomēr ir vērts atcerēties – ne visi Helovīnu atzīmē, tāpēc eksperti aicina būt pieklājīgiem, draudzīgiem un laipniem, lai svētku pieredze būtu izdevusies.
