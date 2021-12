Ziemassvētkos vairākas pirmizrādes gan bērniem, gan pieaugušajiem – animācijas, koncerti un iedvesmojošas filmas

Ziemassvētku brīvdienās Latvijas Televīzija saviem skatītājiem sarūpējusi dažādu žanru pārraides skaistam svētku noskaņojumam. No 24. līdz 26. decembrim LTV1 pirmizrādīs vairākas animācijas bērniem un pasaulē atzītas filmas pieaugušajiem, to visu papildinās svētku koncerti.

24. decembra rītā būs skatāmas divas animācijas filmu pirmizrādes bērniem – plkst. 08.40 “Lācēna Padingtona Ziemassvētki” (2019), kur Padingtons un Džonatans gatavo vēstules Ziemassvētku vecītim, bet notiek ķibele – Padingtons Džonatana vēstuli netīšām nosūta Lūsijas tantei Peru. Padingtons nolemj glābt situāciju un brīdināt Ziemassvētku vecīti, un tad sākas piedzīvojumi. Uzreiz pēc tam plkst. 09.05 “Ziemassvētki ar muzikantiem” (2000), kur divi ļoti muzikāli ziloņi jeb muzikanti – Čārlijs un opis Ginters – dodas ziemīgajā mežā meklēt savu īpašo Ziemassvētku eglīti. Tādu nav nemaz tik viegli atrast, jo eglītei jābūt muzifantastiskai. Pa ceļam Čārlijs un opis Ginters sastop citus meža iemītniekus, kuri arī gatavojas Ziemassvētku svinībām.

Ziemassvētku vakarā ikviens savās mājās varēs ieskandināt Ziemassvētkus kopā ar slaveno vācu tenoru Jonasu Kaufmani. Plkst. 13.20 LTV1 būs skatāms “Ziemassvētku koncerts ar Jonasu Kaufmani” (2020). Mūziķi no Zalcburgas tiekas nelielajā austriešu pilsētā – Oberndorfā, kurā pirms vairāk nekā 200 gadiem pirmoreiz tika izpildīta slavenā dziesma “Klusa nakts, svēta nakts”. Koncertā skanēs šī un vēl citas brīnišķīgas Ziemassvētku dziesmas no visas pasaules. Savukārt plkst. 20.50 Ziemassvētku vakarā izskanēs divu tautā mīlētu, pielūgtu un apbrīnotu meistaru – Raimonda Paula un Jāņa Petera – jaunā koncertprogramma “Mierinājums”. Tajā atklāsies īpaši šiem Ziemassvētkiem radīti dzejnieka dzejoļi un Maestro mūzika – kā dāvana, kā iedvesma, kā mierinājums… Pie klavierēm Raimonds Pauls, pie mikrofoniem jaunā dziedātāja Paula Saija, aktieris Gundars Grasbergs un vokālā grupa “Insomnia”.

Plkst. 18.25 skatītāji varēs sekot līdzi tiešraidei no Ziemassvētku dievkalpojuma Doma baznīcā, kurā svētrunu teiks Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Dievkalpojumā muzicēs ērģelnieks Aigars Reinis, Rīgas Doma kora zēnu ansamblis diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā, instrumentālais ansamblis diriģenta Artūra Mitrevica vadībā, kā arī solisti Viktorija Pakalniece un Mārtiņš Zvīgulis. Savukārt plkst. 22.10 būs translācija no Vatikāna – “Ziemassvētku Ganu svētā mise”.

Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, plkst. 08.00 būs skatāma Ziemassvētku filmiņa pašiem mazākajiem – “Lācītis Bo svin Ziemassvētkus” (2020, rež. Kristīne Hūberta un Maikena Mārstrandera). Filmiņā puikam Juhannesam ir pirmie Ziemassvēki bez vecātēva. Viņš raizējas, ka mājās vēl nav Ziemassvētku noskaņas, tāpēc viņam, lācītim Bo un vecmāmiņai jāķeras pie darba, lai arī šogad mājās būtu īsti Ziemassvētki. Plkst. 09.40 – ģimenes filma “Ziemassvētku vecīša meita un karaļa kristāls” (2020, rež. Kristians Dīekjērs) par Ziemassvētku vecīša meitu Lūciju, kura kopā ar savu draugu Oskaru nonāk karaļa burvju pasaulē.

Plkst. 21.05 pirmizrādīs “Ziemassvētku jampadracis. Filmas arheoloģija” (rež. Agita Cāne-Ķīle, scenārija autore Daira Āboliņa), kas būs radošās grupas veltījums latviešu kino vecmeistariem un viņu ideāliem. Latvijā nu jau vismaz trīs bērnu paaudzes zina, kāpēc mammai bērnu dēļ paliek sirmi mati un acu kaktiņos veidojas smieklu krunciņas – un tas viss, pateicoties režisora Vara Braslas spēlfilmai “Ziemassvētku jampadracis”. Uzreiz pēc tam plkst. 22.00 arī pats “Ziemassvētku jampadracis” (1993, rež. V. Brasla).

Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, LTV1 būs skatāmas vairākas pirmizrādes – no plkst. 08.10 līdz 9.00 animācijas filmas “Pūcītes ceļojums” (2019) par trakulīgo vāverēnu, kas meklēja vētras laikā patvērumu un atrada to koka dobumā, un “Klauns” (2021)– neparasts Ziemassvētku stāsts par rotaļlietu – vecu klaunu, kurš kļuvis nemīlēts un nevienam nevajadzīgs. Tādēļ viņš dodas meklēt sev un saviem draugiem – lācim, zaķim, zilonim, strausam un papagailim – jaunas mājas. Plkst. 09.00 Bērnu iemīļotā varone Tuta un viņas draugi aicinās kopīgi doties dziesmu ceļojumā, skatoties ierakstu no 2021. gada vasarā koncertzālē “Hanzas Perons” notikušā koncerta. Plkst. 09.45 Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītais projekts “Teātris.zip bērniem” dāvās lielisku iespēju ģimeniskam prieka brīdim, rādot režisores Ineses Mičules veidotajā Valmieras drāmas teātra izrādē “Smieklu sasaukšanās”, kurā būs Renāra Kaupera dziesmas un Ineses Zanderes stāsti.

Plkst. 18.30 tiks pārraidīts ikgadējais labdarības koncerts “Nāc līdzās Ziemassvētkos!” Uz skatuves kāps talantīgie bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Dziesmas kopā ar bērniem izdziedās Ilona Bagele, Evita Zālīte-Grosa, Marlēna Keine, Goran Gora, Aija Andrejeva, Ivo Fomins, Rūta Dūduma, Atis Zviedris un Juris Vizbulis, kā arī grupu “Framest” un “The Sound Poets” dalībnieki. Koncertā iegūtos līdzekļus fonds “Nāc līdzās!” izmantos bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām talantu tālākai attīstībai un popularizēšanai.

Vakara izskaņā plkst. 20.30 televīzijas pirmizrādi piedzīvos režisora Frenka Kapras filma “Brīnišķā dzīve” (1946). Filmas sižets veidots pēc Filipa Van Dorena Sterna īsā stāsta “The Greatest Gift” motīviem. Džordžs Beilijs visu savu apzinīgo mūžu ir pavadījis, palīdzot līdzcilvēkiem, un ignorējis pats savus sapņus un laimi. Rezultātā Džordžs ir nelaimīgs, depresīvs un izmisis un pašā Ziemassvētku priekšvakarā plāno izdarīt pašnāvību. Tomēr pēdējā brīdī uzrodas viņa sargeņģelis Klarenss, kurš uzskatāmi parāda Džordžam to, kā būtu bijis, ja viņš nekad nebūtu nācis šai pasaulē… Filma tika nominēta piecām Amerikas Kinoakadēmijas balvām. Amerikas Kinoinstitūts to ierindoja starp 100 labākajām ASV filmām, tāpat tā tika ierindota institūta iedvesmojošāko filmu saraksta pirmajā vietā.