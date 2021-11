Uzsākta kampaņa “VAKCINĒJIES. STRĀDĀ. DZĪVO!”

Lai veicinātu darbinieku vakcinēšanos pret Covid-19, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) darbinieki ir uzsākuši kampaņu “VAKCINĒJIES. STRĀDĀ. DZĪVO!”, kuras ietvaros darbinieki dalās savā pieredzē par to, kas un kāpēc ir motivējis viņus vakcinēties.

“Neskatoties uz to, ka LDz, rūpējoties par savu darbinieku un visas sabiedrības veselību, ir nodrošinājis, ka jau pašlaik vairāk kā 95% darbinieku ir vakcinējušies pret Covid-19, tomēr ir zināms procents darbinieku, kuri to dažādu apsvērumu dēļ vēl nav izdarījuši. Līdz ar to šī darbinieku iniciatīva ir pozitīvi vērtējama, jo tā apliecina, ka LDz ir atbildīgs darba devējs, kurā strādā ne tikai profesionāli, bet arī atbildīgi darbinieki, kuri rūpējas par savu, kolēģu un sabiedrības veselību kopumā,” norāda LDz valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs.

Kampaņas ietvaros koncerna “Latvijas dzelzceļš” darbinieki dalās savos stāstos, kādēļ viņi ir nolēmuši vakcinēties pret Covid-19 un kāpēc iesaka to darīt arī saviem kolēģiem un citiem Latvijas iedzīvotājiem, kas vēl nav pabeiguši vai nav pat uzsākuši vakcināciju. Lai sasniegtu iespējami plašāku auditoriju, LDz darbinieku video stāsti tiek izvietoti gan LDz iekštīklā, gan arī LDz Facebook lapā.

Jau aprīlī LDz uzsāka dzelzceļa darbinieku vakcinēšanās organizēšanu, ko izmantoja gan tie, kuri strādā LDz administrācijā, gan darbinieki, kuri veic tehniskos darbus. Tā rezultātā pašlaik jau vairāk nekā 4200 LDz darbinieku jau vai nu ir sadarbspējīga sertifikāta īpašnieki, vai arī jau ir veikuši visu nepieciešamo, lai saņemtu sadarbspējīgu sertifikātu.