Uz Veclaiceni izbaudīt malēniešu gardumus

Foto: Ainārs Cekuls

Vaidavas pērles un kalnu slēpotāju iecienītā zupa, īsts malēniešu smeķis ziemeriešu gaumē, liellopu gaļas steiks un kreptīgas zemnieku pusdienas, muižkundzes ceptas un medus salduma iedvesmotas kūkas, pavisam īpaši saldie “Balto palagu stāsts” un “Čukstu gardais” kā arī daudzus citus gardumus varēs baudīt 28.augustā Mājas kafejnīcas dienā aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” Alūksnes novadā, informē Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece Dace Bumbiere – Augule.

Viņa norāda, ka kopumā garšu kārpiņas palutināt aicina 9 mājas kafejnīcas, kurās uzņēmīgi ļaudis pagalmos, dārzos un apvidum īpašās vietās galdā cels ģimenes un draugu lokā iecienītas maltītes. Pasākuma daudzveidībai maltīte tiks bagātināta ar muzikāliem pārsteigumiem, daudzveidīgām spēlēm un izzinošām ekskursijām. Kā uzsver D. Bumbiere-Augule, lai ikviens apmeklējums būtu īpašs un drošs, kafejnīcu apmeklējums obligāti jāpiesaka. Tāpat jāņem vērā, ka norēķini būs tikai ar skaidru naudu. Arī laikapstākļi ir mainīgi, tāpēc aicinām labai atmosfērai un noskaņai sagatavoties tiem laikus.

Mājas kafejnīcas paralēli gardas maltītes baudīšanai aicina iepazīt arī apvidus skaistākās vietas un izbaudīt skatu ainavas no lielpauguriem – Drusku kalna, Māriņkalna, Opekalna, bet ja ir vēlme redzēt apvidus kultūrainavu vēl plašāk, jāuzkāpj Dzērves kalna un Dēliņkalna skatu torņos. Pastaigu cienītāji var atklāt Peļļu – Kornetu gravas ezeru virkni kādā no dabas takām vai izstaigāt 1 kilometru garo Ziemeru ozolu aleju, bet velo braucējiem pieejami garāki un īsāki velomaršruti apvidus iepazīšanai. Vietējo radošumu izzināt varēs iegriežoties vietējo amatnieku darbnīcās vai apmeklējot apkārtnē esošos muzejus. Rūpējoties par aizsargājamās teritorijas saglabāšanu dabā ejot ievēro principu: Ko atnesi to aiznes, vēsta vietniece.

Pasākumu sadarbībā ar vietējiem ļaudīm organizē Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, bet iniciatīvas koordinators Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” ir Alūksnes Tūrisma informācijas centrs.