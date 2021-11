Ģimenes digitālie paradumi: 61 % pieaugušo ir grūti ievērot noteikumus, ko paši izvirza bērniem

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

Jaunā „Kaspersky” pētījuma rezultāti liecina, ka 61 % vecāku ir grūti būt par atdarināšanas cienīgu paraugu bērniem un viņi dažkārt neievēro noteikumus, ko izvirza atvasēm. Tomēr vairāk nekā puse vecāku (54 %) cenšas izveidot veselīgus digitālos paradumus un noteikumus visiem ģimenes locekļiem.

Bērni no mazotnes tiecas kopēt pieaugušo uzvedību un paradumus visās dzīves jomās, tostarp attieksmi pret digitālajām ierīcēm. Turklāt daudziem bērniem pirmā ierīce tiek piešķirta agrīnā vecumā — tas pats pētījums liecina, ka 68 % bērnu saņem ierīces līdz deviņu gadu vecumam. Ņemot to vērā, vecākiem ir jābūt par tehnoloģiju lietošanas paraugu, ja viņi vēlas no bērnības likt pamatus veselīgiem digitālajiem paradumiem.

Tāpat aptaujas rezultāti liecina, ka vecāki atšķirīgi uztver savas un bērnu uzvedības normas. Piemēram, gandrīz puse (48 %) respondentu atzina, ka katru dienu lieto ierīces trīs līdz piecas stundas, un lielākā daļa (62 %) uzskatīja, ka tas ir normāls ilgums.

Arī bērnu vidū gandrīz puse (48 %) lieto ierīces tikpat ilgi kā vecāki — no trim līdz piecām stundām dienā. Tomēr vairāk nekā puse pieaugušo (53 %) tik un tā vēlētos, lai bērni lieto ierīces īsāku laiku — līdz divām stundām.

Dažās situācijās respondenti uzskata, ka noteikta uzvedība ir pieļaujama viņiem pašiem, bet ne bērniem. Piemēram, 37 % pieaugušo uzskata, ka ir normāli sociālajos medijos publicēt ģimenes locekļu fotogrāfijas, bet tikai nepilna ceturtdaļa (24 %) vecāku domā, ka tāda bērnu rīcība ir pieņemama.

Tāpat 22 % respondentu uzskata, ka ir pieņemami neatbildēt uz zvaniem un izslēgt telefonu, lai neviens nevar sazināties ar viņiem, taču tikai 10 % vecāku domā, ka tā drīkst uzvesties bērni.

„Tagad arvien vairāk vecāku līdztekus pareizam uzturam, dienas režīmam utt. cenšas veidot arī veselīgus digitālos paradumus. Taču nav skaidras tendences vai spēcīga uzvedības modeļa, kā tieši ieviest šos digitālās prakses noteikumus. Tomēr saskaņā ar mūsu aptaujas rezultātiem lielākā daļa pieaugušo (61 %) atzīst, ka viņiem ir grūti būt par atdarināšanas cienīgu paraugu un ka viņi dažkārt neievēro noteikumus, ko izvirza bērniem. Lai palīdzētu vecākiem iedibināt veselīgu digitālo praksi, pastāv dažādi paņēmieni un rīki, kas var viņus atbalstīt. To var izdarīt, izmantojot lomu un citas spēles, vai, lai liktu lietā tehniskāku pieeju, ir risinājumi, piemēram, lietotnes, kas var palīdzēt kontrolēt pie ekrāna pavadīto laiku vai noteikt bērna fizisko atrašanās vietu,” komentē „Kaspersky” par patēriņa preču mārketingu atbildīgā valdes priekšsēdētāja vietniece Marina Titova.

„Digitālais patēriņš veido attiecības starp vecākiem un bērniem un, kas vēl svarīgāk, ietekmē bērna attīstību. Pētījums liecina, ka zīdaiņiem rodas ēšanas un miega problēmas, piemēram, kad, viņus aprūpējot, vecāki paralēli izmanto digitālos medijus. Tā ir nopietna pieķeršanās traucējumu sākuma pazīme. Bērni mācās atdarinot, tāpēc vienmēr ir jāņem vērā, ko tieši redz bērni. Vai vecākiem viedtālrunis vienmēr ir rokās pat pie galda, kad viņi ēd? Neaizmirsīsim, ka vecāki vienmēr rāda priekšzīmi bērniem.

No ģimenes terapijas viedokļa medijpratība ģimenēs ir ļoti svarīgs jautājums. Tāpat ir svarīgi, lai bērni varētu labi attīstīties.

Tomēr ir jāņem vērā, ka viedtālrunis šādā formā pastāv tikai pēdējos desmit gadus un ir kļuvis neaizstājams mūsu ikdienā. Tieši tāpēc bieži vien nav tik vienkārši to izmantot apzināti un, galvenais, to pašu ieaudzināt bērnos. Mūsu atkarība no tālruņiem ir iemesls, kāpēc ir vēl jo svarīgāk vispirms izskaidrot šo jautājumu mums visiem. Turklāt pastāv izmēģināti un pārbaudīti digitālo mediju patēriņa uzvedības noteikumi ģimenēs, kas ir ļoti noderīgi. Vissvarīgākais visiem vecākiem ir turpināt sarunāties ar bērniem par mediju izmantošanu,” komentē Birgita Hēlcele un Stefans Rūzass no Minhenes prakses „Liebling + Schatz”.

Lai palīdzētu bērniem droši pavadīt laiku internetā, varat: